 Суд отказал защите Януковича в проведении выездного судебного заседания в России

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Данное решение приняла судья Кристина Тарасюк.
По ее словам, защита не предоставила достаточного количества оснований для проведения подобного заседания.
Адвокат Виталий Сердюк настаивал на проведении выездного заседания в дипломатическом учреждении Украины на территории России.
Напомним, что 28 ноября во время допроса Януковича в деле экс-"беркутовцев" Генеральный прокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в госизмене.
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тво-рить у-меет чу-де-саааааа!
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1. Судовий розгляд має бути проведений і завершений протягом розумного строку.
2. Судовий розгляд здійснюється в судовому засіданні з обов'язковою участю сторін кримінального провадження, крім випадків, передбачених цим Кодексом. У судове засідання викликаються потерпілий та інші учасники кримінального провадження.
3. Судове засідання відбувається у спеціально обладнаному приміщенні - залі судових засідань. У разі необхідності окремі процесуальні дії можуть вчинятися поза межами приміщення суду.
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