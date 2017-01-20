EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины
  904  9
Материалы по теме:
Все про:Россия (64787) суд (19890) Янукович (32040)

 Суд отказал защите Януковича в проведении выездного судебного заседания в России

Печерский районный суд Киева отказал защите бывшего Виктора Януковича в проведении выездного судебного заседания в России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Данное решение приняла судья Кристина Тарасюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд рассматривает ходатайство прокуратуры о разрешении проведения в отношении Януковича заочного расследования по делу о госизмене

По ее словам, защита не предоставила достаточного количества оснований для проведения подобного заседания.

Адвокат Виталий Сердюк настаивал на проведении выездного заседания в дипломатическом учреждении Украины на территории России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Письмо Януковича к Путину с просьбой ввести войска. "Цензор.НЕТ" публикует исторический документ

Напомним, что 28 ноября во время допроса Януковича в деле экс-"беркутовцев" Генеральный прокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в госизмене.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Аж дивно... Це точно Печерський суд відмовив?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пе-чер-ский суууууд,
тво-рить у-меет чу-де-саааааа!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Стаття 318. Строки і загальний порядок судового розгляду
1. Судовий розгляд має бути проведений і завершений протягом розумного строку.
2. Судовий розгляд здійснюється в судовому засіданні з обов'язковою участю сторін кримінального провадження, крім випадків, передбачених цим Кодексом. У судове засідання викликаються потерпілий та інші учасники кримінального провадження.
3. Судове засідання відбувається у спеціально обладнаному приміщенні - залі судових засідань. У разі необхідності окремі процесуальні дії можуть вчинятися поза межами приміщення суду.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Україну боїться приїхати лєгітімний, а даремно, уявляю як його б тут зустріли
 показать весь комментарий
Ответить
 
Витя! Верни украденные деньги народу Украины - застрелись и все тебя поймут
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд отказал защите Януковича в проведении выездного судебного заседания в России
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик взятка военнослужащие ВР ГФС Давос Донбасс Интерпол Киев Крым Луганщина Министерство по вопросам оккупированных територий Нацполиция оккупация Порошенко прокуратура Путин розыск Россия Савченко санкции СБУ суд судья США терроризм Трамп Черныш Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти