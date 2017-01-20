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Все про:Порошенко (10440) Россия (64787) Roshen (78)

 ROSHEN останавливает Липецкую кондитерскую фабрику

Закрытие запланировано на апрель 2017 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу корпорации, такое решение принято по экономическим и политическим причинам.

"Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года", - сказано в сообщении.

Как сообщалось неоднократно ранее, арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный Следственным Комитетом Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного дела, сделал продажу фабрики невозможной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пусть Порошенко продаст "Рошен" и оплатит долги "Привата", - Саакашвили

"Начиная с 2013 г. производство продукции на Липецкой кондитерской фабрике сократилось в 3 раза. Причиной тому стало и резкое снижение ассортимента после необоснованного запрета Роспотребнадзором в 2013 году импорта украинской продукции ROSHEN на территорию РФ, и активная дискредитация деятельности фабрики в российских и украинских СМИ, и давление органов власти в ряде регионов на торговые организации из-за продаж продукции Липецкой кондитерской фабрики, и снижение общего уровня покупательной способности населения", - сообщает Екатерина Македонская, начальник отдела по связям с общественностью и коммуникациям ДП "Кондитерская корпорация "ROSHEN".

В связи со спадом производства на фабрике постоянно проводились массовые сокращения персонала.

Оставшийся персонал (около 700 чел.) уже проинформирован о предстоящей остановке деятельности фабрики. Необходимое уведомление о массовом сокращении будет подано в Липецкий центр занятости в ближайшее время.
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Зная проделки ловкого и изворотливого барыги, даю гарантию что заводик через какое-то время обязательно заработает.
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"ROSHEN останавливает Липецкую кондитерскую фабрику" на время установки нового оборудования для расширения ассортимента выпускаемой продукции.
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та шо вы так за барыгу печетесь - фабрика в Калуге скоро достроится, набор рабочих идет полным ходом, заработки у них выше, чем в Украине. загляните на работа.майл.ру. а липецкая заработает - надо же кацапам что-то брать за щеку, пока мы им не наваляли!
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Ви мене випередили - дійсно а як там на рахунок Калуги???
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а есть еще заводик по ремонту катеров и много чего мы не знаем... так что за барыгу я не беспокоюсь. таких как он могила лечит
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опа,уже зрадодрочерска подмена поспевает,скоро барыга будет не липецкий а калужский ) ахахаахахахах ))) зрадодрочеры такие зрадодрочеры )
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мы такие. мы не прощаем кровь украинцев. на эту тварь смотрят наши погибшие ангелы. только такой беспамятный жук как наш харант игнорирует их кровь.
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какая правда? это его дело какие у него там фабрики,заводы и так далее,с хера ты будешь решать что ему с ними делать?
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раша, иди ка ты...в рашу. не вступай в диалог с бандеровцами. это бесполезно
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КацаПсины,вас Шариков и ШВОНДЕР ипали и без- ПРОФЕССОРА Преображенскага
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Як кажуть - пізно пити "Боржомі" коли вже нирки відмерли!!!
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вообще не понимаю нытья на счет этой фабрики,это его личная фабрика и его личное дело хочет закрывает а хочет нет
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Такое впечатление , что 70% коментаторов статьи не читали вовсе.
Причем тут " плачут зрадоботы" , в статье ясно же сказано почему закрывается фабрика, и желание ее закрыть отнюдь не Порошенко , а ситуации что сложилась на фабрике.
Если не продать , то закрыть фабрику Порошенко мог давно, и нечего махать от радости портретами Порошенко, статью читайте , причины закрытия прочитайте, пока от счастья не лопнули.
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Поясните пожалуйста процедуру продажи имущества под арестом.
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Да никто ничего не будет закрывать - посмотрите на прежние обещания.
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Пэця уже давно закрыл этот финансовый пробел новоотжатыми активами.
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Лучше пезднуть, и не закрывать.
До весны забудут.
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Походу Байден "настоятельно порекомендовал" Шоколадному ГА#ДОНу готовиться к внеочередным выборам
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На фоне «возрождения» Крыма «украинская разруха» становится все более привлекательней для крымчан. Недельный обзор важных новостей о Крыме. Выпуск № 94.

На примере крымских дорог и здравоохранения, «возрожденных» по российским стандартам, можно сделать вывод, что «российскому» Крыму еще тянуться и тянуться до уровня «украинской разрухи». После трех лет «восстановления» полуострова, некоторые пророссийские жители уже просят не трогать дороги, сделанные при «бандерах» и требуют вернуть Украину, где пришел, 200 гривен дал и тебя вылечили.
Если проблемы с водой и электроэнергией можно как-то списать на «киевскую хунту», то ужасы с дорогами и медициной целиком и полностью лежат на совести оккупационных «властей». Многие ватники просто в шоке от происходящего в Крыму. Все ломается, разваливается или крадется. У фанатов россии создается ощущение, что снег сходит вместе с асфальтом. По дорогам, «восстановленных» по российским ГОСТам, ездить невозможно. Крымчане с гордостью констатируют, что, например, в Евпатории улица Интернациональная, отремонтированная Украиной в 2009 году, не разрушилась до сих пор. В 1996 делали проспект Победы перед приездом Кучмы. Проспект до сих пор почти жив. Ватные особи с ужасом представляют, что процесс «восстановления» может докатиться до отремонтированной «брандерами» дороги Ялта - Симферополь. За семь лет - ни одной ямки. Те, кто побывал на россии, успокаивают крымчан - в Крыму дороги шикарные, в Волгограде - яма на яме, так, что ездите и не жалуйтесь.
Крымчане все чаще убеждаются - все, к чему прикасается российское «возрождение», как правило, приходит в негодность, превращается в труху или уродуется. В Севастополе на проспекте Нахимова парапет простоял 50 лет. Парапет с трудом раздолбали в декабре 2015 года. Установили новый. Спустя год новый парапет разрушился и позеленел. Теперь ищут виновных. Говорят, что старый был намного лучше, а новый крошится даже от лёгкого прикосновения пальцев. В Керчи начала осыпаться арка, отремонтированная за полмиллиона рублей. Арка продержалась месяц. Еще пример ликвидации «украинской разрухи» на полуострове. "Бедная" Украина построила для сельского спортзала в Крыму котельную, а "богатая" россия закрыла и спортзал, и котельную, которую предварительно угробила, отключив посреди зимы воду, даже не слив её из системы, после чего полопались трубы. На ремонт денег нет, все уволены.
«Восстановление» Крыма по российским технологиям отрезвляюще действует даже на пособников оккупантов, показывая реальное отношение захватчиков к населению полуострова. На фоне «возрождения» Крыма «украинская разруха» становится все более привлекательней для крымчан.
Напомню, украинский Крым был оккупирован российской федерацией в феврале-марте 2014 года на основании результатов так называемого «референдума», проведенного после захвата госучреждений вооруженными российскими военными без опознавательных знаков.
КРЫМский УКР @Crimea_Ukr
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Те, кто побывал на россии, успокаивают крымчан - в Крыму дороги шикарные...

Скажу больше, те кто из континентальной Украины впервые попадал в Крым, отмечал значительно лучшее состояние дорог в Крыму чем в целом по Украине. Вкидывали в дыбилов ресурсы вкидывали, и вот благодарность... мерзкие людишки, глупые, жадные, мелочные и агрессивные, отродье одним словом.
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Как тогда, на фоне изложенного, понимать сообщение от января 2015 года о том, что уголовное дело против "Рошен" прекращено, арест снят, на липецкой фабрике готовятся к запуску две новые линии?
http://gordonua.com/news/money/fabrika-roshen-v-lipecke-zapuskaet-dve-novye-proizvodstvennye-linii-61901.html
Как понимать объявления о наборе в "Рошен" новых сотрудников на территории России?
https://strana.ua/articles/rassledovania/34665-roshen-nanimaet-novyh-sotrudnikov-v-rossii-na-zarplatu-do-28-tysgrn.html

Или это было слишком давно - осенью прошлого года?
А всесильные Ротшильды так и не могут продать этот бизнес из-за того, что им Путин не позволяет? - Что-то не верится.
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нафик липецк , ,,,.все на инаугурацию трампа. .!!! , все на вашингтон , !!!!1. . , возьмем без шума и пыли , , , мона вместа трампа ляшка / бойка / тетерчука .инаугурнуть , , амеры подлог не заметють ,,,. им пох , лишь бы великая американщина ,,,
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да нет, по идее долгожданная "перемога")))
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Москалям від тих податків ні холодно ні жарко. Вони крутилися в середині московії, у разі коли солодощі купляв москаль, або ж по офшорам у разі експорту. А от зарплатою петя ватяників таки забезпечував, і це не є гуд.
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Крымец ‏@Krymiets 5 ч.5 часов назад
Такая большая страна, так много женщин с разной социальной ответсвенностью,- а президент живёт с собаками. Удивительно
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..,,..таки да , , Савченко..--..форева , !!! , , нафик / фтопку .липецянщину , , , даешь вашингтонщину. .!!! , , трампа брать живьем. !!!
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А "закрытие" запланировано не на 1 апреля ?
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Жадность П.П. - НИКОГДА не позволила бы ему пойти на такой шаг. Значит кто-то кто сильнее, что-то, что весомее - поставило его перед выбором. Вот кто это и что это - это вопрос интересный!
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Он и не пошел на такой шаг.
Он ЗАПЛАНИРОВАЛ ...
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Як же он её закроет,коли вона пiд арештом,куме?
-Порешае якось!До цього ж рiшав!Та и хфамилия у него подходящая,Порешало
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Ага, буде переносити закриття так само, як і безвіз, а порохоботи дрочитимуть в три зміни.)))
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З 280 коментів тільки 22 - українською. Зрозуміли?
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На російськомовному сайті російськомовні коментарі.
Дивина!

От Пінкертонбля
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И не лень тебе было считать.Землячёк,важен не язык написания..А в общем и целом результат всего этого тонко спланированного бардака..Зрозумiло?
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вот так зрада)))может убьешься об стену от такой реальности?)))
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Закриває і правильно робить, смаки путінського бидла не призвичаєні до європейських солодощів, а найважливіше те, що і у рашистів, і у зрадоботів тепер буде менше роботи і більше часу смакувати бояришник.
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Не верьте ,

производство на Липецкой не сократилось..а возросло и Офшоренко платит очень большие налоги сравсии,в Украине он не платит налогов ВООБЩЕ..
Прибыль рашена в сравсии вы не сможете никак проверить,

И потому больше стали производить канхфет или меньше- это есть новое враньё от Педро Офшоровича......
более того в сравсии полным ходом строится такая же фабрика "рашен" в Калуге....что говорит о процветании и прибыли монополиста Офшоровича.

более того успешно работает крымский судоремонтный завод Офшоренка.
Скажите - придерживается ли шаломов(путен) каких либо международных норм?

- НЕТ .
А ПОТОМУ если бы Офшоренко был бы действительно врагом вовы шаломова то всё бы что связано с Педрой Офшоренком исчезло бы в сравсии и было бы национализировано сравсией.....
посмотрите как показательно закрыли единственную украинскую библиотеку в сравсии!
посмотрите как исчезли считанные украинские школы в сравсии!....а вот Офшоренко процветает,так как он тоже большой украинофоб.....он в подчинении шаломова и идиолог мавзолея Бланка-потому шаломов он уважает Офшоренка,а для дураков по телевизору он как бы ненавидит его .............
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Когда надо было протянуть Луценка в прокуроры, маланцы сработали за несколько часов !
Когда им надо, они делают все быстро.
А когда им не надо - обещают.
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А закрыл бы сразу на второй день после своего избрания то пользы и "вистов"заработал в сто раз больше,а так одни репутационные потери в глазах всего общества!
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судя по тому сколько комментов под подобными новостями о Порошенке да и в общем когда он упоминаеться где то или его даже нет в новостях но все равно зрадоботы срут то хуйло немало так сил своих и денег бросил чтобы обосрать Порошенка,эта новость наберет больше 500 думаю,а все потому что зрадоботы мчат как то смягчить такой поворот событий новыми какими то зрадами
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Чтобы зрадоботы не мычали , надо было выполнить свои предвыборные обещания - закрыть бизнес , тем более в стране которая убивает украинцев.
Порошенко сам дал повод к разговорам.
И кстати , фабрика закрывается не из за проукраинской позиции президента , а потому что, это же стыд гребанный, кацапы не хотят покупать продукцию Рошен.
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капец всем - президент пойдет по миру и кацапские тролли пойдут вместе с ним... в липецке тож праздник - перестанут кормить биндер...
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Липецкая зрада фсе та еще к тому времени и Трамп станет чмом отлично
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Ой..Я вас умоляю..Это всё еврейский зехер..Как путин..Их там нет))или,выводим войска из сирии..Да много такой лжи,для успокоения электората.Ага..Закроет.Пусть сука продаст её не родственнику.Это да..А это,развод для.....
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Чого тільки не зробиш заради другого президентського терміну!
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Зрозуміло, що це не ініціатива Порошенка.
Расія наїхала за порєбрік.
Питання - чого було такий козир втрачати?

Схоже на сіпання. І Пінчука розкупорило, і Гадя землі українські міняти на горілку полізла.

Якщо Трамп - це расіперемога, то якось непереможно вони себе поводять...
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Fine chocolate - since 1996 - совсем не сатанинские циферки.
Кушайте, и прозреете.
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Ага. Останавливать и остановить две большие разницы. Вот когда остановят тода и видно будет.
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Выходит, у вас два мужа? - Выходит, два. - И оба Бунши? - Оба.


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Це так в расеюшке лікують від запорів. Яке ж тут "изнасилование"?
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Зрада! Доколе! А по теме, кацапам конечно собачьи какашки куда приятнее жрать и вкус более привычный.
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Обіцяють зупинити лише виробництво, лише у Липецьку і зробити це, може у квітні? Обіцянкам і планам сліпого трасту , довіри немає.
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Спасибо что хоть путин наконец то закрыл росиянский бизнес харанта,а то все никак рука не подымалася отказаться поддерживать баблом агрессора
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россия нашла для себя аргументы арестовать фабрику и отказаться от получаемых с ее работы миллионных налогов, в то время как ее владелец ловчил и пресмыкался, виляя задом вашим и нашим, снабжая товаром врага и платя ему налоги с одной стороны, и обманывая своих граждан, постоянно затягивая ее продажу либо закрытие. Сейчас это будет представлено как беспримерный подвиг самопожертвования, совершенный из патриотических убеждений. Старик Изергиль прям какой-то...
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І все таки..."исходя из экономических интересов" на першому місці, а ..."политические" таки на другому. Оце такий у нас президент.
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Зрадоботы, где-то в этой новости есть большущая зрада. Растолкуйте где, пожалуйста.
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Зрада , милчеловек, что фабрика вообще работала до сих пор , после выбора президента.
На счет закрытия , а где тут политика вообще? Если бы не прижали хвост шоколадному , работала бы до сих пор.
"Причиной тому стало и резкое снижение ассортимента после необоснованного запрета Роспотребнадзором в 2013 году импорта украинской продукции ROSHEN на территорию РФ, и активная дискредитация деятельности фабрики в российских и украинских СМИ, и давление органов власти в ряде регионов на торговые организации из-за продаж продукции Липецкой кондитерской фабрики, и снижение общего уровня покупательной способности населения"
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Мысли Перзидента ‏@VVP2_0 19 янв.
Как им бл...дям всем тяжко на Западе! Но с...ка силой оттуда не выгонишь!


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Пятая Колонка ‏@5th_kolonna 19 янв.
Ничего необычного, просто фото президента страны, возглавляющей агрессивный блок НАТО. На витрине Военторга Минобороны РФ:


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Інформація спеціально для дебілів, які дуже хочуть побачити диплом в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, але через недоліки у розумовій діяльності цього зробити не можуть

Диплом Doctor of Medicine (США)
https://uk.wikipedia.org/wiki/Супрун_Уляна_Надія

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Пусть Порошенко станет мэром липецка. Так мы сразу убьем трех зайцев.
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Да из-за этой фабрики Обама и не давал Украине оружие.
Дали комплексы по определению координат артиллерии врага -
они тут же оказались в руках сепаратистов...
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Таак) Становится интересно) А как же репутация слепого траста? Или со слепым трастом был обман? Как это они доуправлялись, что фабрика останавливается и консервируется? А насколько? А когда она нова запуститься? Какие планы у слепого траста?
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А как продвигается строительство рошеновских фабрик в Калуге и Челябинске? Скоро заместят арестованную?
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Бугогашечки! Ватным зрадо-троллям теперь не будет тем для обсасывания
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I kak teperj budete vitjagivatj valjutu iz rassejusjki, konservacija - eto bil samij plohoi variant, da konesjno, mozjet bitj nemnozjko soc naprizjonnostj tam podrastjot, no vlasti zje budet vsio teperj valitj na petro, i Ukrainu - etogo vi hoteli, da cjevo obezumivsjcjiji predstaviteli narod, davai , teperj idite i vitjagivaite etu valjutu iz rasseji, kak pistetj, tak vse geroji, kak sjto to zdelatj, tak srazu hvost podzjali - vi zje znaite, sjto pustoje mesto nebivajet - znacjit kakoi to rassejskij zavodik budet boljsje proizvoditj i prodovatj, a eto ne toljko nalogi (o kotorih tut skulili nekotorije) eto i pribilj v rassejke ostanetsa- cjevo vi robite, nepodumam.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныROSHEN останавливает Липецкую кондитерскую фабрику
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