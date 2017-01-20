 ROSHEN останавливает Липецкую кондитерскую фабрику

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу корпорации, такое решение принято по экономическим и политическим причинам.
"Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года", - сказано в сообщении.
Как сообщалось неоднократно ранее, арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный Следственным Комитетом Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного дела, сделал продажу фабрики невозможной.
"Начиная с 2013 г. производство продукции на Липецкой кондитерской фабрике сократилось в 3 раза. Причиной тому стало и резкое снижение ассортимента после необоснованного запрета Роспотребнадзором в 2013 году импорта украинской продукции ROSHEN на территорию РФ, и активная дискредитация деятельности фабрики в российских и украинских СМИ, и давление органов власти в ряде регионов на торговые организации из-за продаж продукции Липецкой кондитерской фабрики, и снижение общего уровня покупательной способности населения", - сообщает Екатерина Македонская, начальник отдела по связям с общественностью и коммуникациям ДП "Кондитерская корпорация "ROSHEN".
В связи со спадом производства на фабрике постоянно проводились массовые сокращения персонала.
Оставшийся персонал (около 700 чел.) уже проинформирован о предстоящей остановке деятельности фабрики. Необходимое уведомление о массовом сокращении будет подано в Липецкий центр занятости в ближайшее время.
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Новости Крымнаша. Выпуск #794 за 19.01.2017 «Только одичавшему обществу требуется вождь» https://crimeaua1.wordpress.com/2017/01/19/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-794-%d0%b7%d0%b0-19-01-2017-%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba/ … ссылки,фото и видео в блоге
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Причем тут " плачут зрадоботы" , в статье ясно же сказано почему закрывается фабрика, и желание ее закрыть отнюдь не Порошенко , а ситуации что сложилась на фабрике.
Если не продать , то закрыть фабрику Порошенко мог давно, и нечего махать от радости портретами Порошенко, статью читайте , причины закрытия прочитайте, пока от счастья не лопнули.
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До весны забудут.
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На примере крымских дорог и здравоохранения, «возрожденных» по российским стандартам, можно сделать вывод, что «российскому» Крыму еще тянуться и тянуться до уровня «украинской разрухи». После трех лет «восстановления» полуострова, некоторые пророссийские жители уже просят не трогать дороги, сделанные при «бандерах» и требуют вернуть Украину, где пришел, 200 гривен дал и тебя вылечили.
Если проблемы с водой и электроэнергией можно как-то списать на «киевскую хунту», то ужасы с дорогами и медициной целиком и полностью лежат на совести оккупационных «властей». Многие ватники просто в шоке от происходящего в Крыму. Все ломается, разваливается или крадется. У фанатов россии создается ощущение, что снег сходит вместе с асфальтом. По дорогам, «восстановленных» по российским ГОСТам, ездить невозможно. Крымчане с гордостью констатируют, что, например, в Евпатории улица Интернациональная, отремонтированная Украиной в 2009 году, не разрушилась до сих пор. В 1996 делали проспект Победы перед приездом Кучмы. Проспект до сих пор почти жив. Ватные особи с ужасом представляют, что процесс «восстановления» может докатиться до отремонтированной «брандерами» дороги Ялта - Симферополь. За семь лет - ни одной ямки. Те, кто побывал на россии, успокаивают крымчан - в Крыму дороги шикарные, в Волгограде - яма на яме, так, что ездите и не жалуйтесь.
Крымчане все чаще убеждаются - все, к чему прикасается российское «возрождение», как правило, приходит в негодность, превращается в труху или уродуется. В Севастополе на проспекте Нахимова парапет простоял 50 лет. Парапет с трудом раздолбали в декабре 2015 года. Установили новый. Спустя год новый парапет разрушился и позеленел. Теперь ищут виновных. Говорят, что старый был намного лучше, а новый крошится даже от лёгкого прикосновения пальцев. В Керчи начала осыпаться арка, отремонтированная за полмиллиона рублей. Арка продержалась месяц. Еще пример ликвидации «украинской разрухи» на полуострове. "Бедная" Украина построила для сельского спортзала в Крыму котельную, а "богатая" россия закрыла и спортзал, и котельную, которую предварительно угробила, отключив посреди зимы воду, даже не слив её из системы, после чего полопались трубы. На ремонт денег нет, все уволены.
«Восстановление» Крыма по российским технологиям отрезвляюще действует даже на пособников оккупантов, показывая реальное отношение захватчиков к населению полуострова. На фоне «возрождения» Крыма «украинская разруха» становится все более привлекательней для крымчан.
Напомню, украинский Крым был оккупирован российской федерацией в феврале-марте 2014 года на основании результатов так называемого «референдума», проведенного после захвата госучреждений вооруженными российскими военными без опознавательных знаков.
КРЫМский УКР @Crimea_Ukr
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Скажу больше, те кто из континентальной Украины впервые попадал в Крым, отмечал значительно лучшее состояние дорог в Крыму чем в целом по Украине. Вкидывали в дыбилов ресурсы вкидывали, и вот благодарность... мерзкие людишки, глупые, жадные, мелочные и агрессивные, отродье одним словом.
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http://gordonua.com/news/money/fabrika-roshen-v-lipecke-zapuskaet-dve-novye-proizvodstvennye-linii-61901.html
Как понимать объявления о наборе в "Рошен" новых сотрудников на территории России?
https://strana.ua/articles/rassledovania/34665-roshen-nanimaet-novyh-sotrudnikov-v-rossii-na-zarplatu-do-28-tysgrn.html
Или это было слишком давно - осенью прошлого года?
А всесильные Ротшильды так и не могут продать этот бизнес из-за того, что им Путин не позволяет? - Что-то не верится.
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Такая большая страна, так много женщин с разной социальной ответсвенностью,- а президент живёт с собаками. Удивительно
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Он ЗАПЛАНИРОВАЛ ...
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Съездил в Симферополь. Обама уходя зачем-то забрал весь асфальт.
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-Порешае якось!До цього ж рiшав!Та и хфамилия у него подходящая,Порешало
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Дивина!
От Пінкертонбля
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производство на Липецкой не сократилось..а возросло и Офшоренко платит очень большие налоги сравсии,в Украине он не платит налогов ВООБЩЕ..
Прибыль рашена в сравсии вы не сможете никак проверить,
И потому больше стали производить канхфет или меньше- это есть новое враньё от Педро Офшоровича......
более того в сравсии полным ходом строится такая же фабрика "рашен" в Калуге....что говорит о процветании и прибыли монополиста Офшоровича.
более того успешно работает крымский судоремонтный завод Офшоренка.
Скажите - придерживается ли шаломов(путен) каких либо международных норм?
- НЕТ .
А ПОТОМУ если бы Офшоренко был бы действительно врагом вовы шаломова то всё бы что связано с Педрой Офшоренком исчезло бы в сравсии и было бы национализировано сравсией.....
посмотрите как показательно закрыли единственную украинскую библиотеку в сравсии!
посмотрите как исчезли считанные украинские школы в сравсии!....а вот Офшоренко процветает,так как он тоже большой украинофоб.....он в подчинении шаломова и идиолог мавзолея Бланка-потому шаломов он уважает Офшоренка,а для дураков по телевизору он как бы ненавидит его .............
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Когда им надо, они делают все быстро.
А когда им не надо - обещают.
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Порошенко сам дал повод к разговорам.
И кстати , фабрика закрывается не из за проукраинской позиции президента , а потому что, это же стыд гребанный, кацапы не хотят покупать продукцию Рошен.
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Расія наїхала за порєбрік.
Питання - чого було такий козир втрачати?
Схоже на сіпання. І Пінчука розкупорило, і Гадя землі українські міняти на горілку полізла.
Якщо Трамп - це расіперемога, то якось непереможно вони себе поводять...
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Кушайте, и прозреете.
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На счет закрытия , а где тут политика вообще? Если бы не прижали хвост шоколадному , работала бы до сих пор.
"Причиной тому стало и резкое снижение ассортимента после необоснованного запрета Роспотребнадзором в 2013 году импорта украинской продукции ROSHEN на территорию РФ, и активная дискредитация деятельности фабрики в российских и украинских СМИ, и давление органов власти в ряде регионов на торговые организации из-за продаж продукции Липецкой кондитерской фабрики, и снижение общего уровня покупательной способности населения"
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Как им бл...дям всем тяжко на Западе! Но с...ка силой оттуда не выгонишь!
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Ничего необычного, просто фото президента страны, возглавляющей агрессивный блок НАТО. На витрине Военторга Минобороны РФ:
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Диплом Doctor of Medicine (США)
https://uk.wikipedia.org/wiki/Супрун_Уляна_Надія
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Дали комплексы по определению координат артиллерии врага -
они тут же оказались в руках сепаратистов...
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