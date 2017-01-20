 Спикер Парубий открыл утреннее пленарное заседание Рады, последнее на пятой сессии

Как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, об этом объявил председатель парламента Андрей Парубий.
"Утреннее заседание Верховной Рады объявляю открытым", - заявил спикер.
В зале зарегистрировались 330 парламентариев.
Он напомнил, что в воскресенье отмечается День Соборности Украины.
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий также поздравил с днем рождения Премьер-министра Владимира Гройсмана.
531 11
Материалы по теме: Новая Рада
Досрочных выборов в Раду в 2017 году не будет, - спикер Парубий. ВИДЕО(454)
В Верховной Раде сохраняется проевропейское большинство, - Парубий(157)
Названа самая дисциплинировання фракция в Раде, - движение "Честно"(69)
"На сегодня де-юре в коалиционном соглашении есть 237 подписей", - Гройсман(90)
В Україні навіть найвищі посадові особи нехтують рішеннями суду, - політолог(0)
"Коалицию невозможно будет создать", - эксперты на основе данных местных выборов спрогнозировали состав Рады в случае объявления перевыборов. Инфографика(41)
Депутат Маткивский вышел из фракции Блока Порошенко(28)
Ответить
Только-только пришли с новогодних вакаций , и опять на округа , кто на Мальдивы , кто в Испанию .
Работы - непочатый край , а тут ещё и зарплаты поднимать нужно - не хватает ...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Там как-раз Пинчук харчевню открыл - "Три пескаря" .
Ответить
Ответить
- 330! (с)
Ответить
Ответить
Ответить