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 Спикер Парубий открыл утреннее пленарное заседание Рады, последнее на пятой сессии

Верховная Рада открыла последнее на 5-й сессии утреннее пленарное заседание.

Как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, об этом объявил председатель парламента Андрей Парубий.

"Утреннее заседание Верховной Рады объявляю открытым", - заявил спикер.

В зале зарегистрировались 330 парламентариев.

Он напомнил, что в воскресенье отмечается День Соборности Украины.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий также поздравил с днем рождения Премьер-министра Владимира Гройсмана.

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Можно сразу закрывать, 100 человек к Трампу поехали, ещё 100 к пинчуку на завтрак, остальные на курорту уже уматали. Дюсик, закрывай нах... эту контору.
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Наработались .
Только-только пришли с новогодних вакаций , и опять на округа , кто на Мальдивы , кто в Испанию .
Работы - непочатый край , а тут ещё и зарплаты поднимать нужно - не хватает ...
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Перенесите заседание в Букавель,чего уже стесняться? Переработались слуги в этом году.
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В Давос .
Там как-раз Пинчук харчевню открыл - "Три пескаря" .
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У Пінчука вже поснідали і рванули на циркову виставу в США )))))
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Это можно назвать заседанием? И дело не в количестве , а качестве. Один выступает на трибуне, единицы сидят на месте и зевают, большинство ходит по залу зажимаются за колоннами о чем то весело беседуя, ещё кучка что то обсуждают отвернувшись спиной к выступающему, стоит шум в зале, и это те от которых нужно ожидать какие-то серьезные голосования? Парубий не может собрать и заставить их сесть на места.
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Парубию и колхоз "Червоне дышло" я бы не доручил. Развел анархию и бардак в зраде, какого еще в истории не было.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСпикер Парубий открыл утреннее пленарное заседание Рады, последнее на пятой сессии
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