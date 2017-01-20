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Все про:Киев (15851) налоги (2295) ГФС (2261)

 Киевские налоговики разоблачили предпринимателей, не заплативших почти 6,4 миллиона гривен налогов

В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили должностных лиц предприятия, уклонившихся от уплаты почти 6,4 миллиона гривен налогов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "Установлено, что руководители компании, которая занимается сдачей в аренду собственного и арендованного имущества, провели операции арены и субаренды с участием ряда подконтрольных фирм, чем нарушили ряд статей Налогового кодекса.

Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость в размере почти 6,4 миллиона гривен.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.

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что то быстро убрали с рамблера новость - Порошенко выгнал на улицу сотни роСиян.... им тварям не угодишь
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бред какой то, "провели операции арены и субаренды с участием ряда подконтрольных фирм, чем нарушили ряд статей Налогового кодекса" .... Каких статей? Наверняка в аке проверки в наглую сняли затраты, или с потолка начислили доход...могли в тупую кредит ндс отменить...и пишут "выкрылы". Пусть еще в суде выиграют. Хотя они применяют схему по которой начинают уголовное производство, а повидомлення-ришення не выписывают, а просто пресуют, что бы уплатили... А админ . суд отказывается принимать иск, т.к. пишет, что если никакого повидомлення-ришення не принималось, то права не нарушены...Налоговая милиция это сегодня ОПГ, кстати , абсолютно незаконное, т.к. не предусмотрено законом
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на сегодня налоговая милиция не предусмотрена ни одним законом)))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКиевские налоговики разоблачили предпринимателей, не заплативших почти 6,4 миллиона гривен налогов
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