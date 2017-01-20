 Киевские налоговики разоблачили предпринимателей, не заплативших почти 6,4 миллиона гривен налогов

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В сообщении отмечается: "Установлено, что руководители компании, которая занимается сдачей в аренду собственного и арендованного имущества, провели операции арены и субаренды с участием ряда подконтрольных фирм, чем нарушили ряд статей Налогового кодекса.
Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость в размере почти 6,4 миллиона гривен.
В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.
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