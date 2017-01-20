EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Происшествия
  250  7
Материалы по теме:
Все про:взятка (3255) Луганщина (3584) СБУ (13026)

 На присвоении около 100 тысяч бюджетных средств разоблачена чиновница Луганской ОВГА, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в присвоении бюджетных средств заместительницу начальника одного из отделов Луганской областной военно-гражданской администрации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что чиновница в 2016 году систематически оформляла повышенные премии на своих подчиненных.

Также злоумышленница "собирала" часть начислений якобы на приобретение товарно-материальных ценностей.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что таким образом женщина присвоила более ста тысяч бюджетных денег.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Глава и секретарь медико-социальной экспертной комиссии на Киевщине задержаны на взятке в 35 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

Во время обысков по месту жительства и в служебном кабинете чиновницы, оперативники СБ Украины обнаружили 470 тысяч гривен и десять тысяч долларов США.

Правоохранители устанавливают происхождение этих денег.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Проверяется возможная причастность к коррупционной схеме других должностных лиц областной военно-гражданской администрации. Продолжается досудебное следствие".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Инспектор фискальной службы на Донетчине задержана на взятке в 2 тыс. долларов, - полиция. ФОТО
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А мы ж им зарплату повысили, что бы взяток не брали.Ха -Ха Получается из Украинцев последние соки выдавливают, что бы судьи ,прокуроры, чиновники..... получали зарплаты которые они не отрабатывают и не заслуживают
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Она для начальника работала! То, что у неё это её доля как исполнителя!
 показать весь комментарий
Ответить
 
...100 тысяч бюджетных средств ...це у гривні...чи в долларах ? глянув на курси валют ніде не зустрічав валюту "бюджетние средства"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа присвоении около 100 тысяч бюджетных средств разоблачена чиновница Луганской ОВГА, - СБУ
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия РФ боевик ВР ГПУ ГФС Давос Донбасс задержание Интерпол Кабмин Киев Крым Луганщина Минобороны НАПК Нацполиция обстрел оккупация переговоры Порошенко прокуратура Путин розыск Россия Савченко санкции суд США Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти