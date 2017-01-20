 На присвоении около 100 тысяч бюджетных средств разоблачена чиновница Луганской ОВГА, - СБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что чиновница в 2016 году систематически оформляла повышенные премии на своих подчиненных.
Также злоумышленница "собирала" часть начислений якобы на приобретение товарно-материальных ценностей.
Сотрудники спецслужбы задокументировали, что таким образом женщина присвоила более ста тысяч бюджетных денег.
Во время обысков по месту жительства и в служебном кабинете чиновницы, оперативники СБ Украины обнаружили 470 тысяч гривен и десять тысяч долларов США.
Правоохранители устанавливают происхождение этих денег.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Проверяется возможная причастность к коррупционной схеме других должностных лиц областной военно-гражданской администрации. Продолжается досудебное следствие".
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красавчик!!
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