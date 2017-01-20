 Высокий суд Лондона огласит вердикт по иску РФ к Украине по "долгу Януковича" в течение 1-3 месяцев

Об этом сообщает Министерство финансов РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".
20 января в Высоком суде Лондона завершились первые слушания по иску к Украине компании The Law Debenture Trust Corporation, представляющей в качестве доверителя интересы России как единственного владельца еврооблигаций Украины на сумму 3 млрд долларов.
Слушания были посвящены исключительно изучению ходатайства российской стороны о рассмотрении иска в ускоренном порядке.
"Суд выслушал позиции сторон и удалился для принятия решения. Как показывает практика, на вынесение вердикта Суду может потребоваться от одного до трех месяцев. Мы уверены, что приведённая ответчиком аргументация не выдерживает критики, и ожидаем скорейшего вынесения Судом решения об удовлетворении ходатайства российской стороны об ускоренном рассмотрении поданного иска к Украине", - заявляет Минфин РФ.
Суд начал рассмотрение дела 17 января.
По итогам заседаний суд должен принять решение, рассматривать ли иск в ускоренном порядке или идти по пути стандартного судебного процесса.
Как сообщалось, в декабре 2013 года Президент России Владимир Путин и бывший в то время Президентом Украины Виктор Янукович договорились о выделении кредита в сумме 15 млрд долларов через размещение украинских ценных бумаг.
Облигации на 3 млрд долларов были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией.
В октябре 2015 года, после переговоров, держатели 13 из 14 выпусков еврооблигаций Украины на общую сумму 14,36 млрд долларов и 600 млн евро согласились на их реструктуризацию.
Украина не получила согласия от России по реструктуризации еврооблигаций на 3 млрд долларов со сроком погашения 20 декабря 2015 года.
В декабре 2015 года Кабинет Министров Украины ввел мораторий на выплату 3 млрд долларов по еврооблигациям.
В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга.
В мае Украина подала документы по своей защите в рамках этого судебного процесса.
Высокий суд Лондона назначил рассмотрение дела по иску России к Украине на 17-20 января 2017 года.
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В ночных клубах российской столицы в честь сегодняшней инаугурации избранного президента США пройдут тематические вечеринки, посвященные данному событию. Об этом сообщает корреспондент "112 Украина" из Москвы.
"Если говорить о каких-то городских мероприятиях в Москве, то дали понять прокремлевские организации, такие как НОД ("Национально-освободительное движение", - ред.), например, что в Москве будут проводится какие-то, это скорее, имиджевые пикеты. То есть будет как-то отмечаться это событие, но пока не известно точно как, сейчас раннее утро и больше информации не было. Известно, что на это откликнулись маркетинговым предложением о скидках в некоторых магазинах. Так, например, магазин военторг напротив посольства США в Москве предложил гражданам Америки и сотрудникам посольства скидку на свою продукцию. Только не понятно, пользовался кто-то этим или нет. Ну и вечером в Москве уже заявлены в ночных клубах вечеринки под разными названиями и "ТрампАпокалипсис", и какие-то другие. То есть, скорее всего, это будет как-то обыграно и как-то отмечаться в любом случае", - сообщила корреспондент.
Новости по теме: Знакомьтесь, первая леди США: Что мы знаем о Мелании Трамп
Отметим, в США сегодня пройдет инаугурация избранного президента Дональда Трампа. Телеканал "112 Украина" покажет инаугурацию Трампа и реакцию мира в масштабном спецпроекте 20-21 января.
После инаугурации пройдет праздничное шествие, участие в котором примут около 8 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что Трамп намерен подписать ряд исполнительных указов сразу после вступления в должность в день инаугурации. В частности, сделать первые шаги к строительству стены на границе с Мексикой и ограничению иммиграции.
Республиканец также посетит штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ), которое неоднократно подвергал критике во время предвыборной кампании и после своего избрания.
Новости по теме: CNN рассказал, кто будет управлять США в случае убийства Трампа на инаугурации
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Може так: Pishli na chiй?
)))
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с лопаты висюлек тяпнете!!!)))а не денег)))
все петензии по долгу к Ростовскому пенсионеру
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Гаага обнародовала полный документ иска Киева против РФ
Международный суд ООН, находящийся в нидерландском городе Гаага, обнародовал расширенный текст иска Украины к России. Документ, который приняли в суде ООН от главы МИД Украины Климкина имеет название "Финансирование терроризма и национальной дискриминации в Украине (Украина против Российской Федерации)". Иск составлен из 47 страниц, в которых 8 глав, состоящих из множества разделов и подразделов. Об этом пишет "Диалог.UA".
Принимая во внимание текст иска, можно понять, что Украина обвиняет Российскую Федерацию во множестве терактов, включая войну на Донбассе, оккупацию Крымского полуострова, а также авиакатастрофу над Донецкой областью рейса МН17, который летел из Нидерландов в Малайзию.
"На востоке Украины, Россия занималась разжиганием и поддержкой вооруженного восстания против государственной власти Украины, в том числе путем систематических поставок незаконным вооруженным формированиям тяжелого вооружения, денег, персонала, обучения и прочей поддержки", - сказано во Вводной статье.
Кроме того, "в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, РФ нагло бросила вызов хартии ООН, захватив часть суверенной территории Украины при помощи военной силы. Пытаясь легализировать свой акт агрессии, Россия разработала нелегальный "референдум", который она осуществила на фоне насилия и запугивания нерусских этнических групп", - отмечается в иске.
С полным текстом читатели могут ознакомится здесь http://www.icj-cij.org/docket/files/166/19314.pdf
Иск подписали глава МИД Украины Павел Климкин и его заместитель по евроинтеграции Елена Зеркаль.
Украина имеет право, и будет им пользоваться, расширять иск против РФ.
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