 "Мы не имеем полномочий и возможностей отключать в Луганске воду", - Черныш

Как передает Цензор.НЕТ, министр по вопросам оккупированных территорий Вадим Черныш рассказал в интервью "Газета.ру" о ситуации с водоснабжением Луганска и поставками электроэнергии для Попаснянского водоканала.
- Система очень простая - мы договариваемся со всеми заинтересованными сторонами, чтобы вода, за поставки которой отвечает КП "Попаснянский районный водоканал", шла в Луганск и дальше. Попаснянский водоканал обеспечивает людей водой не только на неконтролируемой территории, но и на контролируемой тоже. И когда предприятию отключали электричество, без воды сидели все - и до линии соприкосновения, и за ней, - говорит он, - Там работают сотни людей, и деньги на зарплату идут уже даже не с бюджета города Попасная, а с областного. Но денег, чтобы покрыть долги за электроэнергию, нет уже и в областном бюджете. Водоканал не отрезают от Луганска, просто в условиях, когда от 90 до 95% воды раздается фактически бесплатно, предприятие быстро идет к банкротству. Это не наше желание отключить воду, это финансовый крах предприятия, которое не имеет доходов, но воду качает в больших объемах и каждый день. Поэтому мы вели переговоры с Международным комитетом Красного Креста (МККК), донорами и удержали ситуацию. МККК заплатил из своего бюджета за электроэнергию для Попаснянского водоканала за два месяца в надежде, что за это время в Минске удастся договориться о порядке расчетов с неподконтрольных территорий.
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В Луганске бесплатно раздаёте , а я должен это свинство оплачивать ?
С какого рожна ?
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И вообще накатим за дидов , которые в лугандон воду качале.
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- Мы не имеем полномочий и возможностей отключать в Луганске воду. Мы наблюдаем за ситуацией и делаем все, чтобы вода не была отключена. Система очень простая - мы договариваемся со всеми заинтересованными сторонами, чтобы вода, за поставки которой отвечает КП "Попаснянский районный водоканал", шла в Луганск и дальше.Источник: http://censor.net.ua/n424126
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Я, например, имею такие полномочия , потому как оплачиваю тебя и содержу дармоеда, и за лугандонцев плачу за воду!!! Мои налоги, мои кровно заработаные . А мне оно на фиг не всралось!
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сколько, говоришь, налогов ты платишь? )))
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Ты и правда думаешь что я тебе на форуме сейчас декларации о доходах буду выкладывать? ))) особенно тебе, да?))))))))))))))))
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Ты в глаза её хоть когда-нибудь видел ?
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А ти поки на... тренуйся.
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Вже п'тий день поспіль шлють СМС-ки - погасити борг.
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Маладые республики должны платить зарплату апалченцам.
Что не понятно???
Чем больше зарплата апалченцов, том больше у них желание оевать и тем больше будет убито укр солдат.
Чем больше убито укр солдат, тем скорее укр народ согласится на канституцею и амнистею.
Вот такой стратегический план порошенок и прочих там чернышей и тук..
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что Украина не платит за уголь в ордло,потому, что енти ордло-добытчики угля зарегистрированы в украине и работают по укр законам.
То-есть украина не платит маладым республикам за уголь, а платит своим же предприятиям.
Выводы ???
Зарегистировать данецких боевиков у авакова в милицеи и платить им зарплату как укр
солдатам-милицеонерам.
Можно и патроны им в данецк поставляь с укр складов.
А зачем везти с расеи, если тут ближе.
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куйня какая то((
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по его словам труба огибает не подконтрольную терр., а потом разворот на 180?
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