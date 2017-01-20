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Все про:Луганск (3403) Водоканал (48) водоснабжение (219) Черныш (45) Министерство по вопросам оккупированных територий (70)

 "Мы не имеем полномочий и возможностей отключать в Луганске воду", - Черныш

90-95% воды, поставляемой на оккупированные территории Луганской области, раздается бесплатно, и это ведет к банкротству Попаснянского водоканала.

Как передает Цензор.НЕТ, министр по вопросам оккупированных территорий Вадим Черныш рассказал в интервью "Газета.ру" о ситуации с водоснабжением Луганска и поставками электроэнергии для Попаснянского водоканала.

- Система очень простая - мы договариваемся со всеми заинтересованными сторонами, чтобы вода, за поставки которой отвечает КП "Попаснянский районный водоканал", шла в Луганск и дальше. Попаснянский водоканал обеспечивает людей водой не только на неконтролируемой территории, но и на контролируемой тоже. И когда предприятию отключали электричество, без воды сидели все - и до линии соприкосновения, и за ней, - говорит он, - Там работают сотни людей, и деньги на зарплату идут уже даже не с бюджета города Попасная, а с областного. Но денег, чтобы покрыть долги за электроэнергию, нет уже и в областном бюджете. Водоканал не отрезают от Луганска, просто в условиях, когда от 90 до 95% воды раздается фактически бесплатно, предприятие быстро идет к банкротству. Это не наше желание отключить воду, это финансовый крах предприятия, которое не имеет доходов, но воду качает в больших объемах и каждый день. Поэтому мы вели переговоры с Международным комитетом Красного Креста (МККК), донорами и удержали ситуацию. МККК заплатил из своего бюджета за электроэнергию для Попаснянского водоканала за два месяца в надежде, что за это время в Минске удастся договориться о порядке расчетов с неподконтрольных территорий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я поддерживаю позицию президента о том, что территории можно вернуть только политико-дипломатическим путем. Никакого военного пути тут быть не может", - Черныш
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Черныш активизировался, а в чем проблема?
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Україні не потрібна нікчемна влада! Не можете відключити воду, йдіть з посад, прийдуть на Ваше місце люди які зможуть! Терористи вбивають наших солдат на фронті, як можна подавати їм воду?
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Терроритов там несколько сотен. А воду пьют и простые жители.
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Влада три роки не хоче евакуйовувати людей з окупованих територій, просто нічого не робить для того щоб українці виїхали в Україну! Висновок - влада допомагає терористам прикриватись місцевими мешканцями! Досить вже цього дебілізму! Воду перекрити! Ті хто вважає себе українцем - виїде в Україну, а ініші всі виїдуть в РФ! Терористи нарешті не зможуть прикриватись місцевими і можна буде стріляти артою по населеним пунктам і вибивати терористів!
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Что должна сделать влада для эвакуации? Вы найдете миллион семей, которые будут согласны принять у себя в доме семью с Донбасса?
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В Україні сотні тисяч пустих квартир, сотні тисяч закинутих будинків в депресивних селах та райцентрах. Розселити де знайдемо, потрібно політичне рішення!
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Терористи по два роки тримают наших полонених і мучають їх в полоні, а ми їм воду маємо подавати? Хай п'ють власну сечу!
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И что они там в этих селах делать будут, в брошенных? С голоду подыхать? Это они и у себя сейчас в родных стенах сделать могут.
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Може їм ще інкасаторськими машинами (другу) пенсію возити?
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Хто такий цей Черниш , і під чию дудку танцює? Це сєпар , чи просто дурак?
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В лугандонию никакой воды поставлять нельзя.Ничего нельзя поставлять.
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Тварь Черныш -- перекрыть нужно и можно было бы желание
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проблема в том, что этот соевый черт совершает преступление против народа Украины и он чувствует свою безнаказанность.
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Проблема в том, что хотят втюхать Донбасс на условиях Москвы.
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Водопровод в Луганлон нужно отключить, а бездельник Черныш пускай туда носит воду ведром
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Почему тогда с нас такие деньги за воду дерёте ?
В Луганске бесплатно раздаёте , а я должен это свинство оплачивать ?
С какого рожна ?
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и даже дамбасская хатынь -низабудим нипрастим.
И вообще накатим за дидов , которые в лугандон воду качале.
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кому вопросы задаёте ТУТ ??? они цензор не читают. вы странные,ейбогу,выпускаете пар на цензоре ,задавая вопросы "на деревню к дедушке " :/
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серьёзно? он сам себя слышит?
- Мы не имеем полномочий и возможностей отключать в Луганске воду. Мы наблюдаем за ситуацией и делаем все, чтобы вода не была отключена. Система очень простая - мы договариваемся со всеми заинтересованными сторонами, чтобы вода, за поставки которой отвечает КП "Попаснянский районный водоканал", шла в Луганск и дальше.Источник: http://censor.net.ua/n424126
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Вы не только безрукие, а ещё и безголовые, зато с большими амбициями и волчьим аппетитом.
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Шановні добродії - він дійсно є представником влади України? Щось дуже сумнівно..
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кто "мы", черныш??? Кто "мы"????
Я, например, имею такие полномочия , потому как оплачиваю тебя и содержу дармоеда, и за лугандонцев плачу за воду!!! Мои налоги, мои кровно заработаные . А мне оно на фиг не всралось!
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ну здравствуй, налогоплательщик )))

сколько, говоришь, налогов ты платишь? )))
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здравствуй-здравствуй, олигарх цензоровский)))
Ты и правда думаешь что я тебе на форуме сейчас декларации о доходах буду выкладывать? ))) особенно тебе, да?))))))))))))))))
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О какой ещё декларации ты лепечешь? )))

Ты в глаза её хоть когда-нибудь видел ?
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нема мені часу на ботву, цифра. Потім колись... під настрій.
А ти поки на... тренуйся.
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Таких как черныш во всех структурах полно, кто они за люди откуда и на кого работают? Эти говорящие головы порошенко говорят то что главный барыга подписал.
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Всё что связано с Донбассом и энергоресурсами ,так или иначе связано с ДТЕКом и "хозяэном Донбасса".
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Парень всего лишь топ-менеджер у олигархов. Работу свою знает.
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Спробуй пересічний не сплатити за комуналку,відразу знайдут можливість повідрубати все))))
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І сміх і гріх! Сплачую комуналку вчасно. За попередній місяць, не дочекавшись платіжки за газ, заплатила як за попередній. Залишився борг 21 КОПІИКА !
Вже п'тий день поспіль шлють СМС-ки - погасити борг.
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Провоцируют народ - что бы мы тоже выступали за свои народные республики и как следствие получали бесплатную воду-электроэнергию в рамках отдельного статуса. Только за чей счет банкет будет, если все регионы провозгласят себя народными республиками со спецстатусами?
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В Луганске нет украинской власти,с кем ты козлина там договора заключал на поставку воды?с сепарами?с россиянами?будут тебе полномочия в трибунале.
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Пусть не пиз)))дит, поставить задвидку можно на любой трубе на любом участе, даже в поле. Ненадо говорить об отключении электроэнергии. Все равно какая-то труба идет на неподконтрольную территорию и ее всегда можно перекрыть.
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Это говорит о том - за кого они держат народ! Думает, что у него есть полномочия пиз)))дануть ахинею и это не подлежит сомнению. Власть развращает так, что мудаки не могут критически мыслить раз они такие предлоги толкают. Даже ленятся какую-то причину более-менее реальную придумать, чтобы ложь выглядела правдоподобнее.
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а пенсії можеш відключити? хоча б тим що голосували на референдумі?
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Пока Ахметов не сидит это блятство будет продолжаться
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А статья за финансирование террористов уже не катит.или они уже не террористы?Что то я пропустил.
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Скоты. Люди гибнут ежедневно, а они воду дают террористам и вате сраной за счет всех украинцев.
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Відключити ви все могли, але до підключення до вирішення проблеми з фінансуванням Червоного Хреста. А тепер відключати-це "втратити обличчя". І не своє, а України. А ось цього вже робити не можна.
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Кто что понял? Чего не отключают? Про гешефт я понимаю. Официальная версия не дошла.
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Пора на Майдан,а если желающих нет,то сидите и не пи*дите
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у мене складається враження, що цей гандон мене\нас спеціально злить\тролить своїми дебільно-конченими, але одобрені кабміном і гарантом думками
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Поить водичкой врагов, убивающих наших ребят, да еще и на шару- это " не потерять лицо"?! Что за херня?
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Зато семья президента богатеет, не по дням а по часам
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не жизнь, а сказка, кто ж от нее откажется - вся коммуналка бесплатно, харчи раздают бесплатно, все организации (кому не лень) шлют все необходимое, рашка помогает, мы в ответ не стреляем...да так жить можно десятилетиями ничего не меняя...
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Маладые республики не имеют денег на оплату воды.

Маладые республики должны платить зарплату апалченцам.

Что не понятно???

Чем больше зарплата апалченцов, том больше у них желание оевать и тем больше будет убито укр солдат.
Чем больше убито укр солдат, тем скорее укр народ согласится на канституцею и амнистею.

Вот такой стратегический план порошенок и прочих там чернышей и тук..
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Хм. .... А взаимозачет за уголь???? Ила бартер, есть такое слово. Самое время снизить расходы в энергетике. И тут таки тарифы выплывают от НКРЭКУ. Да, Ахметов?
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война будет идти вечно пока у нас такие мрази министры.
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Ахметов дрючит украинцев,как и при Януковиче и все молчат.
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Черныш а полномочия от кого ты хочешь получить от Путина- Хуй..ча или проститутки Захарченко?
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Что то много Черныша сегодня, а не вредитель ли он? Как то поет подозрительно...
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власть в Украине делает следующее: если хочешь, чтобы вода, свет и отопление было бесплатным - создавай ОРДО; а за счет граждан Украины это будет финансироваться
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Врёт, скотина. Любую сеть или подсеть можно отключить.
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он просто работает на своего шыкаладного хозяина.
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Министер Кубив ответил на вопрпос Семенченка сегодня в раде,
что Украина не платит за уголь в ордло,потому, что енти ордло-добытчики угля зарегистрированы в украине и работают по укр законам.
То-есть украина не платит маладым республикам за уголь, а платит своим же предприятиям.

Выводы ???

Зарегистировать данецких боевиков у авакова в милицеи и платить им зарплату как укр
солдатам-милицеонерам.

Можно и патроны им в данецк поставляь с укр складов.

А зачем везти с расеи, если тут ближе.
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Странно!((((а полномочия отправлять на фронт Есть((((((
куйня какая то((
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киздешь.
по его словам труба огибает не подконтрольную терр., а потом разворот на 180?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы не имеем полномочий и возможностей отключать в Луганске воду", - Черныш
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