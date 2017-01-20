EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Происшествия
  167  3
Материалы по теме:
Все про:Луганщина (3584) обстрел (5128) ОГА (1226) Клименко Юрий (26)

 За прошедшие сутки боевики не раз накрывали огнем из 120-мм минометов и зениток позиции сил АТО вблизи Крымского, - ОВГА

За прошедшие сутки вдоль всей линии разграничения российско-террористические войска четыре раза нарушали "режим тишины".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОВГА, об этом сообщил заместитель председателя облгосадминистрации Юрий Клименко.

В частности, по позициям украинских военнослужащих вблизи села Крымское Новоайдарского района дважды применялись 120-мм минометы, зенитные установки и автоматические гранатометы.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: С погибшим на Луганщине офицером 24-ой мехбригады Виталием Сенюком простились в Ивано-Франковске. ВИДЕО

В направлении села Новозвановка Попаснянского района открывался огонь из автоматических гранатометов.

Кроме того, после полуночи по укреплениям сил АТО вблизи пгт Станица Луганская противник использовал подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

Напомним, по данным штаба, за прошедшие сутки в зоне АТО было зафиксировано 19 обстрелов.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И сколько раз наши пацифисты из Ген штаба дали разрешение на ответку?
Или как всегда дали команду залезть в окопы и молчать...
Бо не дай Бог ще Пудинг нападе!!!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки боевики не раз накрывали огнем из 120-мм минометов и зениток позиции сил АТО вблизи Крымского, - ОВГА
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия РФ боевик ВР ГПУ ГФС Давос Донбасс задержание Интерпол Кабмин Киев Крым Луганщина Минобороны НАПК Нацполиция обстрел оккупация переговоры Порошенко прокуратура Путин розыск Россия Савченко санкции суд США Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти