 За прошедшие сутки боевики не раз накрывали огнем из 120-мм минометов и зениток позиции сил АТО вблизи Крымского, - ОВГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОВГА, об этом сообщил заместитель председателя облгосадминистрации Юрий Клименко.
В частности, по позициям украинских военнослужащих вблизи села Крымское Новоайдарского района дважды применялись 120-мм минометы, зенитные установки и автоматические гранатометы.
В направлении села Новозвановка Попаснянского района открывался огонь из автоматических гранатометов.
Кроме того, после полуночи по укреплениям сил АТО вблизи пгт Станица Луганская противник использовал подствольные гранатометы и стрелковое оружие.
Напомним, по данным штаба, за прошедшие сутки в зоне АТО было зафиксировано 19 обстрелов.
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Или как всегда дали команду залезть в окопы и молчать...
Бо не дай Бог ще Пудинг нападе!!!
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