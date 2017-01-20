EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины
  2630  45
Все про:энергетика (843) уголь (536) топливо (362) Черныш (44) Министерство по вопросам оккупированных територий (70)

 "За сутки на подконтрольную территорию прошло 24,7 тыс. тонн энергетического угля. И так каждый день", - Черныш о поставках топлива с Донбасса

Весь уголь, необходимый украинской энергетике, находится на оккупированных территориях Донбасса.

Министр по вопросам оккупированных территорий Вадим Черныш рассказал журналистам о том, сколько грузов ежедневно уходит с Донбасса по железной дороге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью "Газета.Ru".

- Цифры меняются каждый день, все зависит от того, какие перегоны работают. Всего таких железнодорожных перегонов пять, и каждый день я получаю справку об их работе. Сегодня (на момент разговора, - ред.), например, из-за взрыва не работает перегон Стаханов - Попасная. По остальным перегонам - через Ясиноватую грузы не шли. Работали участки Сентяновка - Шипилово, Никитовка - Майорск, Луганск Южный - Кондрашевская Новая. За сутки на подконтрольную территорию прошло 364 вагона, которые перевезли 24,7 тыс. тонн энергетического угля. И так каждый день.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я поддерживаю позицию президента о том, что территории можно вернуть только политико-дипломатическим путем. Никакого военного пути тут быть не может", - Черныш

Также Черныш рассказал и о том, сколько угля необходимо украинской энергетике.

- Мы понимаем, что происходит. Всего 9,2 млн антрацита нужно для энергетики Украины, и весь он находится на неконтролируемой территории. Существенная часть движения объемов угля происходит внутри бизнес-цепочек ДТЭК Рината Ахметова и других частных собственников, которые владеют шахтами и одновременно являются бенефициарами энергогенерирующих предприятий, куда этот уголь поставляется. Они перемещают уголь через линию соприкосновения, но при этом все взаиморасчеты в этих схемах идут на украинских территориях и, соответственно, не коррумпируют блокпосты и военных, - сказал он.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Це фінансування міжнародного тероризму! Немає жодної потреби в цьому вугіллі, це лише брудна махінація Ахметова та порошенка!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наші керманичі фінансують грошима України вбивство воїнів ЗСУ - інакше це я назвати не можу.. Кому війна - а кому гешефт на крові бійців..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у нас война, а у гражданина ахметова бизнес, производственный цикл. и страна просто чисто случайно оказалась на его производственных площадях...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гражданин ахметов сидел бы ровно на заднице и не пукал, если бы на гражданин барыга!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Значна частина віугілля це Ахметова---то про яку блокаду може ідти мова ))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Биндеровци,укропи хочут Ахметку без бабла залишити, влада цього не допустит))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эти гниды уже настолько обнаглели,что не стесняясь заявляют о своих преступлениях ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну вот поэтому все и цепляются за лугандон. И никакого тут патриотизма в помине нет - просто если его отдать, то не будет чем зимой греться. Ну и валютная выручка от металлургии и химии пропадет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украина от этого ничего не имеет имеют только офшоры с олигархами
 показать весь комментарий
Ответить
 
Савченко хоть с террористами только разговаривала, а эти торгуют
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Торгуют, а ее еще и поучают как себя правильно вести.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не, ну а шо? Кто то же должен финансировать террористов, так почему не Украина? А потом мы обижаемся на европу...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кому-война, кому - мать родна, у барыг святое одно - бабло
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Террористические организации поставляют уголь в Украину. За что судим Савченко тогда?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А де цікаво Пушинський зі своїм кодлом з комітету , який виваляв Савченко в лайні ? . Реакцію хотілося б почути.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А вместе с углем идет оружие, которое потом иногда находит СБУ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот где настоящее мерило свободы и достоинства. Если страна не может отказаться от закупок товаров у террористов, то на что эта страна может претендовать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
І жодного прихильника Петра Олексійовича немає в коментарях під цією темою.. Співпадіння?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А хіба в Україні є прихильники діючої корумпованої влади,єлише купка проплачених ботів,але тема не зручна тому не варто діскутувати ))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а шо вы от гройсманов и гиршфельдов хотели? Они за пару шекелей страну на растерзание готовы отдать. Другой вопрос в гордости Украинского народа .Почему все терпят, что власть спонсирует сепаратистские регионы. Где правый сектор, националисты, бойцы ато..... Один скулёжь, як нас обстрилялы зи сто двадьцятого миллимэтра Ну скулите дальше
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А вот интересно, расчеты в гривне или рублях? Если в гривне то это хреново, но не очень, а если в рубле, то это ослабление гривни. Коррупции на блокпостах нет- зто хорошо, наверно, но что-то не верю, что ахметов не платит какому-то генералу, чтоб пацаны не стрельнули, ну чисто случайно
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ахмєтову простіше в такому випадку самим пацанакм заплатити
 показать весь комментарий
Ответить
 
деньги перечислены боевикам, за них хуйло расконсервировало очередной запас танком и снарядов, за них перевезло все в даунбас, этим оружием убиты очередные украинские военнослужащие. Окуенный жидовский бизнес на крови.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Патриотизм - это когда поддерживаешь страну и её народ всегда, а правительство только тогда, когда оно этого заслуживает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гроші громадян України у кишені убивць кращих українців, субсидії за тепло і електрику з державного бюджету у кармани Ахметки і інших бандюганів, а потім всі ці гроші виводяться в офшори! кажете революція гідності перемогла?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот все равно не поверю (несмотря на пропаганду), что нужный Украине уголь существует только в одной точке во Вселенной и нам надо любой ценой покупать его у террористов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Была подробная статья в которой всё-всё расписано

http://projects.censor.net.ua/logcoal/
Выглядит убедительно
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надо полагать, что за уголь расплачиваются конфетами "Рошен". Даже если это и так, то конфеты можно продать и получить "живой нал". Отсюда вопрос к "державным мужам" из Кабмина: вы что делаете? Это вы так "не финансируете террористов"? Вы, ...удаки при власти, понимаете, что эти деяния подпадают под очень много статей УК Украины с "полновесными" сроками "отсидки"? Или вы вообразили себя "неприкасаемыми"? Ну...ну... Сейчас, с апреля месяца, "на дембель" начнут приходить массы бойцов с искалеченной фронтом психикой и... То -то они "обрадуются", когда узнают, что собственное правительство помогает врагу в уничтожении их самих и их боевых побратимов! А ведь им, этим ребятам, "подскажут"... Или думаете, что аваковские "чудо гвардия полицейские" вас защитят от разъяренных Патриотов? Зря надеетесь, дебилы! Вместо того, чтобы действительно реформировать страну, вы, козлы, набиваете свои "золотые чемоданы" и ждете "сигнала", когда можно "быстро слинять"... Идиоты, когда к власти в стране придут Настоящие Патриоты Украины, то вас "спецы" достанут везде, в любой стране (хоть на материке Антарктида), заставят вернуть награбленное, а вас самих, как никому не нужный мусор, "ликвидируют"! Неужели это не понятно, придурки?! Так что выводите страну из ж...пы, в которую вы, "шоколадки", ее загнали, "правильным путем", а не так, как вы делаете! Выводите, пока не поздно! Для вас не поздно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сказки о "энергетическом угле" продолжаются. а мораль этой сказки такова: ахметов, доллары, шоколадное хуйло.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А что сделано за эти три года для того что бы отказаться от покупок угля у террористов ? Хоть одна ТЭЦ переоборудована под уголь другой марки, мазут или под газ ? Вопрос скорее всего риторический ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как так? С дотационного региона получают? А кто дотирует тогда, неужели Украина?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"За сутки на подконтрольную территорию прошло 24,7 тыс. тонн энергетического угля. И так каждый день", - Черныш о поставках топлива с Донбасса
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик взятка военнослужащие ВР ГФС Давос Донбасс Интерпол Крым Луганщина Министерство по вопросам оккупированных територий Нацполиция обстрел оккупация Порошенко прокуратура Путин розыск Россия Савченко санкции СБУ суд судья США терроризм Трамп Черныш Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти