 "За сутки на подконтрольную территорию прошло 24,7 тыс. тонн энергетического угля. И так каждый день", - Черныш о поставках топлива с Донбасса

Министр по вопросам оккупированных территорий Вадим Черныш рассказал журналистам о том, сколько грузов ежедневно уходит с Донбасса по железной дороге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью "Газета.Ru".
- Цифры меняются каждый день, все зависит от того, какие перегоны работают. Всего таких железнодорожных перегонов пять, и каждый день я получаю справку об их работе. Сегодня (на момент разговора, - ред.), например, из-за взрыва не работает перегон Стаханов - Попасная. По остальным перегонам - через Ясиноватую грузы не шли. Работали участки Сентяновка - Шипилово, Никитовка - Майорск, Луганск Южный - Кондрашевская Новая. За сутки на подконтрольную территорию прошло 364 вагона, которые перевезли 24,7 тыс. тонн энергетического угля. И так каждый день.
Также Черныш рассказал и о том, сколько угля необходимо украинской энергетике.
- Мы понимаем, что происходит. Всего 9,2 млн антрацита нужно для энергетики Украины, и весь он находится на неконтролируемой территории. Существенная часть движения объемов угля происходит внутри бизнес-цепочек ДТЭК Рината Ахметова и других частных собственников, которые владеют шахтами и одновременно являются бенефициарами энергогенерирующих предприятий, куда этот уголь поставляется. Они перемещают уголь через линию соприкосновения, но при этом все взаиморасчеты в этих схемах идут на украинских территориях и, соответственно, не коррумпируют блокпосты и военных, - сказал он.
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"Я поддерживаю позицию президента о том, что территории можно вернуть только политико-дипломатическим путем. Никакого военного пути тут быть не может", - Черныш(77)
Упреки отдельных политсил относительного распоряжения Кабмина по оккупированным территориям не соответствуют действительности. Могу их назвать бредом сивой кобылы, - Гройсман(39)
"Нам нужно поддерживать контакты между людьми с неподконтрольных и подконтрольных территорий", - министр Черныш(58)
Черныш против запрета на провоз товаров через линию соприкосновения на Донбассе: "Необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе будем иметь проблему по всей стране"(215)
Що робити з окупованою частиною Донбасу?(1)
НАТО обещает мощную политическую и практическую поддержку Украине(15)
Люди с неподконтрольных территорий имеют право на получение пенсий и социальных выплат от Украины, - Черныш(131)
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http://projects.censor.net.ua/logcoal/
Выглядит убедительно
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