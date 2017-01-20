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Все про:газ (8591) отопление (515) Зубко (194) Минрегионразвития (53)

 Украинцам достаточно 8 млрд куб газа в год, но из-за некачественной теплосистемы теряется около 60% топлива, - Зубко

Для полноценного отопления домов украинцам вполне хватит восемь миллиардов кубометров газа в год. Однако из-за некачественной теплосистемы у нас теряется около 60% топлива.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение в эфире программы "Первые о главном. Комментарии" на телеканале ZIK выразил вице-премьер-министр Украины, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

Из 18,6 млрд куб. газа, поставляемого на нужды жилищно-коммунальных хозяйств, 2,4 теряют в системе теплоснабжения и еще 9 - непосредственно в домах. Тогда как по назначению - на отопление квартир - доходы только 7,2 млрд куб. То есть, в общем украинцы теряют более 60% газа, стоимость которого все равно оплачивают.

"Для эффективного проведения отопления в жилом секторе и, чтобы достичь комфортной двадцатиградусной температуры, достаточно 8 млрд кубов газа. Однако, если посмотреть на Польшу, Австрию или Германию, чтобы достичь такого эффекта, они осуществляли соответствующие капиталовложения в течение семи или даже пятнадцати лет", - рассказал Зубко.

В частности, Германия затратила пятнадцать лет, чтобы привести к энергоэффективности здания, которые были возведены в восточной ее части. Польша проходила этот путь восемь лет. Поэтому Украине также пришло время двигаться в заданном направлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готовиться к следующему отопительному сезону нужно уже сейчас, - Гройсман

"Мы уже имеем достаточно много проектов по всей стране, с помощью которых удалось уменьшить потребление газа на 75 %. Это все - за счет термосанации домов", - подчеркнул министр.

Несмотря на результаты в тех регионах, где внедряются энергоэффективные мероприятия - Львов, Луцк, Сумы, Ровно, Днепр, Одесса - можно сделать вывод, что все эти проекты ведут к уменьшению газовых расходов.

"Сегодня существует программа компенсации на "теплые" кредиты в размере 40%. К тому же государственные программы дофинансируют и муниципальные. К примеру, Львов еще и компенсирует проценты по кредитам", - отметил Зубко.

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Кроме того, важно, что в этой программе работают три госбанка, имеющие достаточно отделений по всей Украине. Поэтому человек, который хочет утеплить свою квартиру заменой радиаторов, окон или дверей, обращается в эти учреждения, заключает договор, финансирует расходы и получает компенсацию.

"Причем ко всему некоторые города полностью закрывают проценты, или же добавляют еще 20%в отчислений в сумме, уплаченной за тело кредита", - подчеркнул Зубко.

Как сообщалось ранее, в 2016 году "Укргаздобыча" увеличила объемы бурения на 25 тыс. м., рост по сравнению с 2015 годом составил 14%.


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чтобы достичь такого эффекта, они осуществляли соответствующие капиталовложения в течение семи или даже пятнадцати лет", - рассказал Зубко.

брэхня! ЗАПРЕТ на автономное отопление снимите - вопрос решится за 3 года.
сейчас поставить себе автономку - нужно разрешение всего подъезда (кривой рог, вилкуловские запреты). всегда найдет хоть один кто не подпишет...
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Тут Вілкул ні до чого , такі заборони діють майже всюди , тільки цілими під'їздами .
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Запретили автономки ставить не только в Кривом Рогу. Везде эти питорасы отключаться от их "услуг" запретили.
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Ставит такой автономку, а потом сваливает на заработки. По результату у соседей из-за промерзания квартиры "экономиста" - сырые стены и плесень. Хотите автономку - продавайте квартиру, покупайте дом.
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Это значит,что 8+4,8(60%)= 12.8 млрд.куб.газа,а остальные 6 млрд. у нас просто разворовывается олигархам на промышленность.
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ой да ладно, прозрели все, в соседнем дворе горячая труба проходит по улице без изоляции - котам тепло, во дворе тепло, под нею травка всегда зеленая... плохо только, что я живу не во дворе, а в квартире и половину моего тарифа - это цветочки в соседнем дворе...
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Шлях нам треба пройти довгий і не дешевий. Та йти треба.
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Без підказок звик обходитися-своїм розумом. А ти не можеш?
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У дурнів аргументів крім заспамувати немає.
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У вселякиї ботів це самий вагомий аргумент,наряду з аргументами на кшталт "кацапські тролі"," Шатуни" і "агенти Кремля"
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Магістр Йода?
Мене дуже обурюють таки собі "хвілософи". Вже 25 років чую, що треба пройти шлях, треба підтримати власного виробника і таке інше подібне. Задовбало. Я ось дивлюся на е-декларації наших можновладців, на зростання статків та добробуту нашого цинічного слєпооффшорного бариги-президента і щось не бачу, щоб вони разом з народом проходили цей "довгий, не дешевий та важкий шлях". Складається враження, що вони (наші можновладці) змушують навмисно народ йти таким шляхом, а самі в цей час зручно їдуть на його горбу та досить комфортно себе там почувають.
А як на мою думку, то не треба проходити цей шлях, а треба змусити наших владних бариг та хапуг жити за тими законами, що вони самі для нас понапринімали. А то виходить все собі, родині та друзям-кумам, а іншим закон. Десь так.
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и именно по этой причине в Украине запрещена установка автономного отопления в многоквартирных домах с 2007 года.
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Слушна думка, пане Мабон .
-щоб економити на втратах теплопередачі достатньо перенести теплогенеруючі пристрої наприклад на дах будинку. Одразу втрати в трубах від "теплокомуненерго міста" зникнуть і кінечна ціна в платіжках стане меньшою....
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Котельні на даху будинку. Або аналогічні варіанти теплогенераторів.
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А почему запрещают потребителям определять калорийность газа? Бадяжим?
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зубатый, вспомни слова гройсмана и иди туда ускоренным шагом, там будешь рассказывать повесть о нибелунгах.
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украинцам - таки да, достаточно, а вот тем, кто им впаривает этот разбавленный всеми ветрами газ - явно нет...
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чотири лярда кубів...остальне дровами (точніше хмизом ...дрова продадуть "просФесчённой" ЕБЛОПЕ) а хмиз закінчаться то можна обгортками від шекеладних конХфет... а як ні то можете сміливо перебиратися у землянки...дивись до весни й дотянете...
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Нужно выделять деньги на крышные котельные.Самый безопасный метод обогрева без потерь.
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Як технік-інженер по системам керування та автоматики , повністю згоден з вашою думкою.
Теплогенератор який знаходиться поряд зі споживачем - пряма економія на транспортуванні .
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І ще й про таку річ, як прориви труб опалення, всі забудуть...
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Для многоквартирных домов субсидии зло - они не стимулируют потребителя к экономии, стимула утепляться и учитывать потребление нет и напротив процедура установки приборов учета тепла очень сложная и запутанная. Продавцы тепла жарят по максимуму чтобы сжечь макс кв-о ресурсов и соответств получить макс прибыль. Деньги выделеные на субсидии распределяются по совершенно непрозрачным схемам. Вывод -зачем нам такое правительство?
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В первую очередь нужно заменить нерентабельное централизованное отопление целых микрорайонов и многоэтажных домов! Каждый дом должен иметь свой индивидуальный обогрев(котёл отопления) а еще лучше если это будет иметь каждая квартира. Тогда реально будет не просто экономия а очень большая экономия!
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Бич нашей страны это потери теплоносителя в тепло магистралях. Особенно это касается длинных трасс больших городов, которые еще вдобавок имеют плохую теплоизоляцию. Вероятно выход - разукрупнять теплоцентрали и переносить их дислокацию как можно ближе до конечного потребителя.
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А для масштабу країни- це неймовірна економія буде.
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До речі, в новобудовах на Софійській чи Петропавлівські Борщазі майже всюди автономне опалення, нема центрального. В деяких навіть котли індивідувальні в квартирах, причому їх забезпечує забудовник.
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Газ не теряется !
Спасет индивидуальное отопление.
.
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правильные вещи говорит.
НО! Вкладывать государству деньги в утепление жилищного фонда и ремонт сетей не выгодно.
Выгоднее же заработать продав 18 млрд. кубов газа а не 8 ))
Это дебилами надо быть
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Теплосети из коммунальной собственности в большинстве случаев передали в частные руки. Но...
От этого качество услуг не повысилось, а тарифы возросли. И мантры про "энергоэффективность" так же.
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Тогда чего вы людям впариваете субсидии, а не отремонтируете теплосистему?
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Индивидуальное отопление это хорошо,но небезопасно . Так как это делается у нас то вдвойне небезопасно и портит архитектуру. Я лично сторонник крышных котелен .
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А у меня в квартире (Киев, р-н КПИ) со вчерашнего дня батареи холодные. Совсем холодные... (((
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Гостила как- то на Лузановке в Одессе. Обалдела. Впечатление, что когда строили микрорайон, забыли трубы отопления зарыть, потом вспомнили и между домами на подпорках понавешивали сотни метров практически без изоляции, кое где какое- то лохмотье только свисает... Был сентябрь 2015 года, перед выборами мера. Лавочки " от Труханова"красили кругом в три слоя...Бабки под подъездами на него прям молились..
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Яйця великі чи що? Що заважало в літку 2016 почати лагодити ці мережі? В 2017 мабуть яйця стануть ще більші?
Виходить за проїбанство київ енегро ми повинні переплачувати?
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Ещё украинцы могут меньше есть, больше и дольше работать!
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Однозначно теряются. У меня со дня сдачи дома батареи никогда не были горячими. Тёплыми, или еле тёплыми... Но это не главное. Главное - чтобы деньги идущие продавцам газа не терялись по пути обратно!) Козлы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинцам достаточно 8 млрд куб газа в год, но из-за некачественной теплосистемы теряется около 60% топлива, - Зубко
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