 Украинцам достаточно 8 млрд куб газа в год, но из-за некачественной теплосистемы теряется около 60% топлива, - Зубко

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение в эфире программы "Первые о главном. Комментарии" на телеканале ZIK выразил вице-премьер-министр Украины, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.
Из 18,6 млрд куб. газа, поставляемого на нужды жилищно-коммунальных хозяйств, 2,4 теряют в системе теплоснабжения и еще 9 - непосредственно в домах. Тогда как по назначению - на отопление квартир - доходы только 7,2 млрд куб. То есть, в общем украинцы теряют более 60% газа, стоимость которого все равно оплачивают.
"Для эффективного проведения отопления в жилом секторе и, чтобы достичь комфортной двадцатиградусной температуры, достаточно 8 млрд кубов газа. Однако, если посмотреть на Польшу, Австрию или Германию, чтобы достичь такого эффекта, они осуществляли соответствующие капиталовложения в течение семи или даже пятнадцати лет", - рассказал Зубко.
В частности, Германия затратила пятнадцать лет, чтобы привести к энергоэффективности здания, которые были возведены в восточной ее части. Польша проходила этот путь восемь лет. Поэтому Украине также пришло время двигаться в заданном направлении.
"Мы уже имеем достаточно много проектов по всей стране, с помощью которых удалось уменьшить потребление газа на 75 %. Это все - за счет термосанации домов", - подчеркнул министр.
Несмотря на результаты в тех регионах, где внедряются энергоэффективные мероприятия - Львов, Луцк, Сумы, Ровно, Днепр, Одесса - можно сделать вывод, что все эти проекты ведут к уменьшению газовых расходов.
"Сегодня существует программа компенсации на "теплые" кредиты в размере 40%. К тому же государственные программы дофинансируют и муниципальные. К примеру, Львов еще и компенсирует проценты по кредитам", - отметил Зубко.
Кроме того, важно, что в этой программе работают три госбанка, имеющие достаточно отделений по всей Украине. Поэтому человек, который хочет утеплить свою квартиру заменой радиаторов, окон или дверей, обращается в эти учреждения, заключает договор, финансирует расходы и получает компенсацию.
"Причем ко всему некоторые города полностью закрывают проценты, или же добавляют еще 20%в отчислений в сумме, уплаченной за тело кредита", - подчеркнул Зубко.
Как сообщалось ранее, в 2016 году "Укргаздобыча" увеличила объемы бурения на 25 тыс. м., рост по сравнению с 2015 годом составил 14%.
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брэхня! ЗАПРЕТ на автономное отопление снимите - вопрос решится за 3 года.
сейчас поставить себе автономку - нужно разрешение всего подъезда (кривой рог, вилкуловские запреты). всегда найдет хоть один кто не подпишет...
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Мене дуже обурюють таки собі "хвілософи". Вже 25 років чую, що треба пройти шлях, треба підтримати власного виробника і таке інше подібне. Задовбало. Я ось дивлюся на е-декларації наших можновладців, на зростання статків та добробуту нашого цинічного слєпооффшорного бариги-президента і щось не бачу, щоб вони разом з народом проходили цей "довгий, не дешевий та важкий шлях". Складається враження, що вони (наші можновладці) змушують навмисно народ йти таким шляхом, а самі в цей час зручно їдуть на його горбу та досить комфортно себе там почувають.
А як на мою думку, то не треба проходити цей шлях, а треба змусити наших владних бариг та хапуг жити за тими законами, що вони самі для нас понапринімали. А то виходить все собі, родині та друзям-кумам, а іншим закон. Десь так.
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-щоб економити на втратах теплопередачі достатньо перенести теплогенеруючі пристрої наприклад на дах будинку. Одразу втрати в трубах від "теплокомуненерго міста" зникнуть і кінечна ціна в платіжках стане меньшою....
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Красавчик!
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Теплогенератор який знаходиться поряд зі споживачем - пряма економія на транспортуванні .
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Спасет индивидуальное отопление.
.
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НО! Вкладывать государству деньги в утепление жилищного фонда и ремонт сетей не выгодно.
Выгоднее же заработать продав 18 млрд. кубов газа а не 8 ))
Это дебилами надо быть
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От этого качество услуг не повысилось, а тарифы возросли. И мантры про "энергоэффективность" так же.
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Виходить за проїбанство київ енегро ми повинні переплачувати?
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