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Все про:Крым (17992) оккупация (6437) Донбасс (11954) Черныш (41) Министерство по вопросам оккупированных територий (68)

 "Я поддерживаю позицию президента о том, что территории можно вернуть только политико-дипломатическим путем. Никакого военного пути тут быть не может", - Черныш

Министр по вопросам оккупированных территорий рассказал о стратегии "мягкой силы".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.Ru", министр по вопросам оккупированных территорий Вадим Черныш уверен, что решить конфликт на Донбассе возможно только путем переговоров. Об этом он рассказал в интервью изданию.

- Я участвовал в переговорах в Минске и поддерживаю позицию президента о том, что территории можно вернуть только политико-дипломатическим путем. Никакого военного пути тут быть не может, - сказал он.

Также министр подробно рассказал журналистам о постановлении правительства о так называемой "мягкой силе", которое будет действовать на оккупированных территориях.

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- Оно прошло в декабре государственный комитет с небольшими правками и проголосовано 11 января. Как только его подпишет премьер-министр, мы его презентуем. Задумка в том, что в нем детализированы задачи и идеи для каждого министерства и каждого государственного органа. Те, которые они должны осуществить преимущественно в рамках своих существующих бюджетов. Это вещи, которые делаются не нашим министерством, мы всего лишь координаторы и разработчики идеи. Правительство Украины приняло эту логику, и все органы власти в 2017 году будут по Донбассу в рамках нее работать, - объяснил министр.

Черныш также отметил, что данное постановление касается и Крыма.
- Если человек хочет держать в кармане паспорт Украины, но боится последствий, мы должны обеспечить возможность получения всех административных сервисов на границе. Все желающие должны иметь возможность получить украинское свидетельство о рождении ребенка, сменить фото в паспорте, получить новый заграничный паспорт. В остальном мы пытаемся делать все от нас зависящее, чтобы помешать схемам захода судов в порты, перемещению самолетов, нарушению Конвенции по морскому праву. Но при этом Украина не прибегает к военным средствам, не устраивает там войну, только пограничное судно не раз выходило, чтобы, согласно Конвенции по международному морскому праву, зафиксировать факт нарушения и составить соответствующие материалы для судебных органов, - рассказал Вадим Черныш.
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А я не поддерживаю. Типа нытье "одно из двух, отдайте мои деньги"
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На сьогодні-так. Україні ще не до снаги воювати з рашкою.
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Когда гопник чувствует силу уговорами делу не поможешь, а вот удар по зубах приводит в чувство и ставит всё на свои места.
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Заморозьте тогда тарифы и цены,потому что я отказываюсь содержать эти предательские территории.Постановите содержать их за счёт офшоров донбасских олигархов- они это заслужили.
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Это такой хитрый план Президента. Он заявил в своей концепции мирной деоккупации, что Крым с Долбасом вернутся, когда увидят разницу в уровне жизни. Как только крысчане с долбасюрами услышат об очередном поднятии тарифов или повышении цен на сахар, то они сами пинками выгонят оккупантов, чтобы и самим ощутить такие наши преимущества. Поэтому тарифы снижать нельзя!
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Тю! Так Ви нє в курсє дєла про гєніальні плани президента, які поддєрживаєт пан Чєрниш?
Ось читайте і радійте:
"Мы будем эффективные, демократические… Уровень жизни за пределами Крыма будет намного лучше - и это единственный путь (возвращения Крыма)", - сказал президент Украины. И такой же путь будет для Донбасса, добавил Порошенко. (6 апрєля 2016 року)
Тепер бачите, як в результаті рєФФорм крисчанє і довбасюри почали собі лікті кусати, як їх завидки беруть, коли вони дивляться на наши тарифи та зростання цін. Ще трохи різноманітних підвищень та покращеньі вони повернуться. Обов'язково!
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Якщо до цього всього додати ще і курортний режим для донбасських зрадників-олігархів в Україні,то картина вимальовується зовсім сумеречна для нашої країни.
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Так разница уже появляются. Если год назад новососы плакались, что они не знали что так будет, что хотели как в Крыму, то теперь уже довольны, что затеяли бучу. Никто там не раскаивается, пропасть растет. А чего им не радоваться. Красный крест помогает, Рашка помогает и пенсии платит. Украина товары покупает и тоже пенсии платит. Водка и сигареты дешевые, газ, бензин, электроэнергия тоже. Такая себе зона развития экономики получилась. Красиво жить не запретишь. Их только отсутствие банковской системы печалит. Но думаю, что Черныш им поможет и с этим вопросом. Охеренная дипломатия.
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Что то Северная Корея не спешит возвращаться в успешную Южную Корею...так что не стоит шить себя иллюзиями! Загранпоспорта они собираются выдавать крымчанам...идиоты
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Здесь есть еще один нюанс. Или пан Кондитер априори считает их скотом, который живет по принципу где трава сочнее а пайка комбикорма выше, то там и будем числиться гражданами (в чем в принципе можно было и согласиться). Либо же он по Фрейду выдал собственную сущность и систему ценностей и как он видел гипотетическое возвращение себя и себе подобных в данной ситуации. Я почему-то склоняюсь ко второму варианту
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Дуже цікава пропозиція, та чи доживе цей чиновник (звичайним життям) до того моменту коли кремлівські хлопці "здадуть" свою "наноросію" та з Криму підуть?
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Х@#йлу нужны крысм, даунбас, приднестровье, абхазия, чечня, карабах....... зачем? военные базы повсюду, как и Куба, Ангола итд. Если даже местным жителям не по душе быть под парашкой, кто у них спрашивает.
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Решение правительства о проведении спартакиад и товарищеских футбольных матчей с ДНР-ЛНР несомненно вернет не только территории, но и посрамит г-на Ху@ла, который выведет свою армию и сбежит в дальний монастырь.
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Черныш: Украина не думает отказываться от угля и металла с оккупированной территории,поэтому я поддерживаю позицию президента о том, что территории можно вернуть только политико-дипломатическим путем. Никакого военного пути тут быть не может", - падлюка барыжная...!
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Лугандон и Донбабве аплодируют стоя Чернышу....Отчего не радоваться им? Вся Украина, как и раньше пашет на "кормильцев всея Украины" и слушает мантру "услышать Донбасс".
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рабсия должна быть уничтожена как страна, потому что делала все возможное уничтожения Украины. Любыми средствами, в том числе военными по готовности.
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ты как и твой хозяин-барыга - тупое продажное сцыкливое чмо
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Тут важно разобраться где голова а где жопа:
Имею в виду то, что Черныш такой политик как из собачего хвоста сито. Если уж Премьер Гройсман не является самостоятельной политической фигурой, то куда уж там какому-то Чернышу "с грыжей". Просто Жопа побывала на 5 (рошеновском) канале. А там любая Жопа является "говорящей головой" Порошенка.
Вот и все... И не надо ничего додумывать.
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*черныш* - жопа порошенка. Согласны. Но и соеботы - тоже такие же его жопы.
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Мирным путем никогда не вернем,по меньшей мере Крым,а военным-наших людей жалко-диллема.
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Так і прикладу Майдану не було. А тепер є.
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Не в тему. ОБЕ части Германии хотели объединения. Боевики лугандона поведут себя так же, как армия ГДР?
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Дипломат завжди м*ягко балакає до дурної собаки, поки не візьме в руки гарний дрин.
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Савченко обвинила их в сдаче Крыма и сказала, что мирным путём его не вернуть - измена родине!
Порошенко закупает уголь и металл в ЛДНР - патриот!
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Говноканал "дождь" запретили потому что они там нарисовали административную границу Крыма и Украины.
А когда запретят украинских пограничников, которые стоят на этой границе и СНБО которое их туда поставило, ведь по логике вещей они тоже признают эту границу???
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Ложили большой и толстый на "мягкую силу" захер и плотняк. Они же не полные идиоты вот так просто взять и сдаться, зная , что у них руки в крови по самую шею.А сколько там тысяч дебилов-обдроченцв, они, что добровольно удедут на парашу где их не ждут или тоже будут сдаваться?
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Черниш, була така собака в селі. Дуже любила кістку від господаря.
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Еще бы ты не был согласен, гражданин с собачьей кличкой
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Ай яй яй..
А кто то перед выборами обещал войну закончить за две недели...
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Ага, а ще краще торгівельно-анальним шляхом. Все буде чЬОтко і Харанта не образять грошима. Отак мені цікаво за який Х..., ні просто за який х.... загинули у Другій Світовій війні всі мої діди, а батьки росли сиротами, коли виявляється можна було політико-дипломатичним шляхом все розурулити? Я вже давно все зрозумів і про українську владу і про, власне сучасний український нарід. Мушу констатувати, що торгівля "брєнним тєлом" або перефразовуючи політико-дипломатична поведінка потепілого чи потерпілої під час гвалтування в простонародді називається - проституцією. Тому і відношення до України та українців у світі рівнозначне до зовнішньої та внутрішньої політки української влади і реакціїї (точніше її повної відсутності) українського народу.
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поки туди буде іти газ, світло. вода.пенсії. гуманітарка, а звідти до нас вугілля. метал, то ніякого кінця війни не буде. А вся ця хєрня стала можливою, бо гандони про щось там таке домовились в мінську. Щось таке хрінове, що бояться озвучити нам.
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Политико-дипломатическим говоршь? Легко!!!
Полная блокировка Лугандона. За контробас растрел на месте!!! Разговаривать только с позиции силы никаких прогибов. Детей "элиты" Лугандона, что учатся на подконтрольной территории в расход!
Пора уже народу отстреливать этих опуевших барыг, чтоб до остальных дошло!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я поддерживаю позицию президента о том, что территории можно вернуть только политико-дипломатическим путем. Никакого военного пути тут быть не может", - Черныш
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