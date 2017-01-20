 "Я поддерживаю позицию президента о том, что территории можно вернуть только политико-дипломатическим путем. Никакого военного пути тут быть не может", - Черныш

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.Ru", министр по вопросам оккупированных территорий Вадим Черныш уверен, что решить конфликт на Донбассе возможно только путем переговоров. Об этом он рассказал в интервью изданию.
- Я участвовал в переговорах в Минске и поддерживаю позицию президента о том, что территории можно вернуть только политико-дипломатическим путем. Никакого военного пути тут быть не может, - сказал он.
Также министр подробно рассказал журналистам о постановлении правительства о так называемой "мягкой силе", которое будет действовать на оккупированных территориях.
- Оно прошло в декабре государственный комитет с небольшими правками и проголосовано 11 января. Как только его подпишет премьер-министр, мы его презентуем. Задумка в том, что в нем детализированы задачи и идеи для каждого министерства и каждого государственного органа. Те, которые они должны осуществить преимущественно в рамках своих существующих бюджетов. Это вещи, которые делаются не нашим министерством, мы всего лишь координаторы и разработчики идеи. Правительство Украины приняло эту логику, и все органы власти в 2017 году будут по Донбассу в рамках нее работать, - объяснил министр.
Черныш также отметил, что данное постановление касается и Крыма.
- Если человек хочет держать в кармане паспорт Украины, но боится последствий, мы должны обеспечить возможность получения всех административных сервисов на границе. Все желающие должны иметь возможность получить украинское свидетельство о рождении ребенка, сменить фото в паспорте, получить новый заграничный паспорт. В остальном мы пытаемся делать все от нас зависящее, чтобы помешать схемам захода судов в порты, перемещению самолетов, нарушению Конвенции по морскому праву. Но при этом Украина не прибегает к военным средствам, не устраивает там войну, только пограничное судно не раз выходило, чтобы, согласно Конвенции по международному морскому праву, зафиксировать факт нарушения и составить соответствующие материалы для судебных органов, - рассказал Вадим Черныш.
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Ось читайте і радійте:
"Мы будем эффективные, демократические… Уровень жизни за пределами Крыма будет намного лучше - и это единственный путь (возвращения Крыма)", - сказал президент Украины. И такой же путь будет для Донбасса, добавил Порошенко. (6 апрєля 2016 року)
Тепер бачите, як в результаті рєФФорм крисчанє і довбасюри почали собі лікті кусати, як їх завидки беруть, коли вони дивляться на наши тарифи та зростання цін. Ще трохи різноманітних підвищень та покращеньі вони повернуться. Обов'язково!
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Что тут скажешь ?
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Имею в виду то, что Черныш такой политик как из собачего хвоста сито. Если уж Премьер Гройсман не является самостоятельной политической фигурой, то куда уж там какому-то Чернышу "с грыжей". Просто Жопа побывала на 5 (рошеновском) канале. А там любая Жопа является "говорящей головой" Порошенка.
Вот и все... И не надо ничего додумывать.
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Порошенко закупает уголь и металл в ЛДНР - патриот!
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А когда запретят украинских пограничников, которые стоят на этой границе и СНБО которое их туда поставило, ведь по логике вещей они тоже признают эту границу???
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ГРОЙСМАНУ СЛАВА!
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А кто то перед выборами обещал войну закончить за две недели...
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Полная блокировка Лугандона. За контробас растрел на месте!!! Разговаривать только с позиции силы никаких прогибов. Детей "элиты" Лугандона, что учатся на подконтрольной территории в расход!
Пора уже народу отстреливать этих опуевших барыг, чтоб до остальных дошло!
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