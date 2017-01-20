 Двое лидеров "Аль-Каиды" были убиты в Сирии в результате авиаударов армии США, - Пентагон

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом 19 января сообщил спикер Пентагона Питер Кук.
17 января американская авиация нанесла удар в районе провинции Идлиб на северо-западе Сирии, в результате которого был смертельно ранен выходец из Туниса Мохаммад Хабиб Буссадун аль-Туниси.
Как отметили в оборонном ведомстве США, он отмечал за "внешние операции" и был связан с атаками на военные объекты западных стран. В Сирию террорист прибыл в 2014 году.
12 января в результате авиаудара вблизи Серакиб был убит Абд аль-Джалил аль-Муслими. Он также связан с планированием внешних операций террористической группировки, сообщили в Пентагоне.
Напомним, "Аль-Каида" - международная исламистская террористическая организация, взявшая на себя ответственность за ряд крупномасштабных терактов в различных частях мира, таких как взрывы посольств США в Африке и теракты 11 сентября 2001 года в США.
Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В сентябре 2014 года операцию против ИГИЛ начала коалиция во главе с США.
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