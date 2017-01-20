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 Двое лидеров "Аль-Каиды" были убиты в Сирии в результате авиаударов армии США, - Пентагон

Двое лидеров "Аль-Каиды" были убиты в результате отдельных авиаударов армии США в Сирии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом 19 января сообщил спикер Пентагона Питер Кук.

17 января американская авиация нанесла удар в районе провинции Идлиб на северо-западе Сирии, в результате которого был смертельно ранен выходец из Туниса Мохаммад Хабиб Буссадун аль-Туниси.

Как отметили в оборонном ведомстве США, он отмечал за "внешние операции" и был связан с атаками на военные объекты западных стран. В Сирию террорист прибыл в 2014 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Они не сделали ничего в борьбе против ИГИЛ", - Эштон Картер обвинил Россию в бездействии в борьбе с террористами

12 января в результате авиаудара вблизи Серакиб был убит Абд аль-Джалил аль-Муслими. Он также связан с планированием внешних операций террористической группировки, сообщили в Пентагоне.

Напомним, "Аль-Каида" - международная исламистская террористическая организация, взявшая на себя ответственность за ряд крупномасштабных терактов в различных частях мира, таких как взрывы посольств США в Африке и теракты 11 сентября 2001 года в США.

Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В сентябре 2014 года операцию против ИГИЛ начала коалиция во главе с США.
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а что там русня в сирии всё с игилом уже не борется? как Аллепо взяли с опозицей-так и резко с игилом "бороться " перестали......
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у них пичалька: мюриды в течение нескольких дней умудрились утилизировать несколько асадовских генерадов и пару военсоветников из хуйлопии.
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Полные фамилии убиенных Мохаммад Хабиб Буссадун аль-Туниси - ибн Пертов и Абд аль-Джалил аль-Муслими ибн Сидоров.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДвое лидеров "Аль-Каиды" были убиты в Сирии в результате авиаударов армии США, - Пентагон
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