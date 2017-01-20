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Все про:виза (966) инаугурация (275) США (11720) Береза Борислав (96) Трамп (496)

 Часть украинских политиков, анонсировавших свое присутствие на инаугурации Трампа, не получила визы, - Борислав Береза

Нардеп (внефракционный) Борислав Береза, который находится в Вашингтоне для участия в инаугурации президента США Дональда Трампа, заявил, что пока не видел в Вашингтоне украинских политиков.

Часть депутатов, которые анонсировали свое присутствие на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, не смогла получить визы. Об этом заявил нардеп Борислав Береза в комментарии "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Из общения с некоторыми местными политиками выяснилось, что часть украинских политиков, которые анонсировали свой приезд в Вашингтон, не просто не получили визы, а фактически получили заграждение и не попадут сюда. Поэтому широко распиаренное событие американцы показали иначе. "Ты можешь купить билет, но если мы не хотим видеть тебя на церемонии, тебя здесь не будет", - заявил Береза.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мы - народ. Мы справимся": Обама обратился к американцам с прощальным письмом

Также по словам нардепа, есть отдельные трудности с попаданием в ту или иную зону инаугурации. Рекомендуют приходить за два часа до начала, с некоторыми билетами - за час.

Ранее нардеп Ляшко заявил, что получил приглашение на инаугурацию Трампа: "Не знаю, чи летіти, боюся турбулентності".
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Дык, скоро все эти "чиновники" будут кандидатами на розыск Интерполом, посему виз в Штаты и не получили.
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також цікаво кого пустили, мабуть в армію сша всупить
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Я це лайно не слухаю і не розумію, про що йде мова. От і спитав.
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Мені більш цікаво, з якого переляку там опинився Бляхер-Береза? В'їхав в парламент на крові сотні і популярності ПС, зразу ж їх продав, як Іуда за 30 срібляників і за на ці срібляники вже купив собі білета до США.
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А що в нас тільки він один такий - а офшоренко панамський чим кращий???
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Ну не подлец ли Береза.Так себя поднять,а всех опустить.
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Казати правду ніколи не було підлістю. Тим більше, що прізвищ він не назвав.
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А про що він взагалі сказав ? Нема прізвищ , нема розмови .
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Не сомневаюсь,что он их еще назовет.Будет же хвастаться по приезду в Украину,как там его принимали.И будет видно по выражению Березы.что у него с каждым словом начинают расти крылья.
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От коли назве-тоді і не будеш сумніватися. А поки це-наклеп!
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Саша,внимательней следи за Березой.Особенно он показал свое именно нутро после того,как его прокатили с мером.Этого достаточно,чтобы сделать выводы. Не может порядочный человек быть ну очень многоликим.
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Та не збираюся я ні за ким слідкувати! Мне влаштовує, що він дві наливайки біля мого будинку на Троєщині прибрав.
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Та до чого тут "щастя"? Я політиків як таких не люблю. І з якої вони країни-не має значення!
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СИДОР СИДОРОВ--это как КАЦАП КАЦАПСКИЙ .просьба к ивановым ,петровым и сидоровым под прокси и с нулевками срочно сменить методички
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Єто в традициях его нации. Мы для них -гои. И этим все сказано.
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Я не знаю тонкостей ,но там нет чистоты крови.Это как переводняк?
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Что и Ляшка не будет, он же хвалился что его сам лично Трамп на инаугурацию пригласил.
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собирались бойко, вилхуй, льовочкин и скорик.
Нах рыговоняльную мразь!
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Левочкин будет.
Он агент ЦРУ, если что, как его могут не пригласить?
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это Вы авторитетно, как сотрудник кадрового управления CIA говорите, или повторяете досужие домыслы ватной прессы?
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Я это говорю на основе материалов Сноудена.
Еще, кажется, в 2011 году публиковалась переписка посольства США, где упоминалось, что он агент.
Кстати, Порошенко всего лишь информатор, а Левочкин выше по статусу.
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Когда тебя упомянут в дипломатической переписке посольства США - будешь
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иди хлестани бояры ,винторогий.от тебя за километр кацапней несет
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Выпусти его кацапы или так и сидит в мордоре, мечтая хотя бы о тюрьме в Америке?
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недавно ему продлили срок вид на жительство на пару лет, хотя Трапм говорил о необходимости его выдачи США.
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В тюрьму он как раз не хочет, поэтому не возвращается. Теперь надеется, что его Трамп помилует
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Вы лучше чем он знаете чего он хочет?
2015 год
Эдвард Сноуден, бывший подрядчик правительства США, который укрылся в России после того как организовал утечку информации о программах слежки Агентства национальной безопасности более двух лет назад, заявил, что готов сесть в тюрьму, чтобы вернуться в США.
«Я согласен пойти в тюрьму, и говорил об этом правительству много раз, - сказал Сноуден в интервью ВВС, вышедшему в эфир в понедельник. - Чего я не хочу, так это стать сдерживающим фактором для людей, которые пытаются поступать правильно в трудных ситуациях».
Сноуден сказал, что еще ждет ответа от министерства юстиции США на свое предложение.
«Мы все еще ждем ответного звонка от них», - сказал он в ответ на вопрос, ведут ли его адвокаты активные переговоры с правительством.
Ранее в этом году бывший генеральный прокурор США Эрик Холдер допустил возможность заключения со Сноуденом сделки о признании вины.
http://www.golos-ameriki.ru/a/snowden-ready-go-prison/2994860.html
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Готов сесть в тюрьму на словах, но на делах почему-то сбежал сначала в Гонконг, а потом в Москву
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В глубине души я тоже догадывался, что порошонка - мелкая барыга по сравнению с гением серого кардинала левочкина))
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А ты думаешь почему он, один из немногих в ближнем кругу Яныка не под судом, не сбежал и абсолютно не парится?
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из ближнего окружения януковоща так же "не парится" бойко, допа с гепой, вилхуйл, богя колесников и еще много всякой шушеры помельче. Так что это не является косвенным признаком того, что он агент ЦРУ, а скорее всего чертой тотальной беспринципности нынешней власти.
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Так Порошенко информирует Левочкина, а тот передает дальше в ЦРУ?
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Кличко там не собирается лететь?

Представляю как он там: Здравствуйте, я с Украины- страны в два раза большей чем сша.....)))
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Откуда информация о $100 тыс.?Говорили о 10 тыс.,хотя и это немалые деньги.
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а чего ты написал 100 штук, не стесняйся, пиши лимон баксов, здесь поверят
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Вот именно только у депутата и может быть лишних $100 тыс. Поэтому и лезет туда всякая мразь, сначала прикидываясь овцой и борцом за права угнетенного народа. Это и есть олицетворение ПС? Жаль, а я за него (ПС) голосовал. Опять вздули - мы в ж...е.
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Зато вилкул пролез и без мыла. Как можно ему было дать визу?
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Есть такой чувачелло Пол Манафорт, он с Трампом в шоколаде и рыгов знает лично и корешуется с ними, так, что доступ к телу Трампа рыгам обеспечен и в уши они ему будут дуть гораздо раньше гидранта.
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Часть украинских политиков, анонсировавших свое присутствие на инаугурации Трампа, не получила визы как же эти буратины переживут сию трагедию ?
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Як завжди , знов будуть вчити історію КПРС .
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Какая там нафиг инаугурация! Да они все по бутикам побежали, отовариваться за командировочные.
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скоро украинские политики в санкционные списки войдут, как и мордорские
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я так понимаю, что лафа для наших казнокрадов и псевдопатриотов закончилась..и запад, во главе со штатами, на красивые фразы, при отсутствии реальных действий, уже не ведётся..
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==="Ты можешь купить билет, но если мы не хотим видеть тебя на церемонии, тебя здесь не будет=== Порошенко собирался? Кстати, а главам государств виза нужна?
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Не буває там президентів , скільки раз можна повторювати , присутні тільки два , прийдешній та залишающий посаду .
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А їм не все рівно? Пропаганда робить свою чону справу!
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Ну да, Бляхер(Береза), политик "мирового масштаба", без его присутствия инаугурация не состоялась бы....
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Президент в Давосе, Премьер ушел в отпуск бездей свой праздновать. Половина нардепов в Америке стоят в очереди страждущих поцеловать руку Трампу…
Эй, народ, а не захватить ли нам власть в стране?..
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Чого тільки половина , пиши що всі останніх трьох каденцій , все рівно всі повірять
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Чушь какая-то .
Практически все эти воры имеют диппаспорта .
Какая там виза ???
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Да и вообще - похер это мероприятие .
У нас своих проблем выше крыши .
Эти маланцы опять поднимают тарифы , всё не нажрутся никак .
Сколько мы будем терпеть ?
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сколько будем терпеть, столько будут и поднимать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧасть украинских политиков, анонсировавших свое присутствие на инаугурации Трампа, не получила визы, - Борислав Береза
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