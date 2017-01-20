 Часть украинских политиков, анонсировавших свое присутствие на инаугурации Трампа, не получила визы, - Борислав Береза

Часть депутатов, которые анонсировали свое присутствие на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, не смогла получить визы. Об этом заявил нардеп Борислав Береза в комментарии "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Из общения с некоторыми местными политиками выяснилось, что часть украинских политиков, которые анонсировали свой приезд в Вашингтон, не просто не получили визы, а фактически получили заграждение и не попадут сюда. Поэтому широко распиаренное событие американцы показали иначе. "Ты можешь купить билет, но если мы не хотим видеть тебя на церемонии, тебя здесь не будет", - заявил Береза.
Также по словам нардепа, есть отдельные трудности с попаданием в ту или иную зону инаугурации. Рекомендуют приходить за два часа до начала, с некоторыми билетами - за час.
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Нах рыговоняльную мразь!
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Он агент ЦРУ, если что, как его могут не пригласить?
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Еще, кажется, в 2011 году публиковалась переписка посольства США, где упоминалось, что он агент.
Кстати, Порошенко всего лишь информатор, а Левочкин выше по статусу.
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сроквид на жительство на пару лет, хотя Трапм говорил о необходимости его выдачи США.
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2015 год
Эдвард Сноуден, бывший подрядчик правительства США, который укрылся в России после того как организовал утечку информации о программах слежки Агентства национальной безопасности более двух лет назад, заявил, что готов сесть в тюрьму, чтобы вернуться в США.
«Я согласен пойти в тюрьму, и говорил об этом правительству много раз, - сказал Сноуден в интервью ВВС, вышедшему в эфир в понедельник. - Чего я не хочу, так это стать сдерживающим фактором для людей, которые пытаются поступать правильно в трудных ситуациях».
Сноуден сказал, что еще ждет ответа от министерства юстиции США на свое предложение.
«Мы все еще ждем ответного звонка от них», - сказал он в ответ на вопрос, ведут ли его адвокаты активные переговоры с правительством.
Ранее в этом году бывший генеральный прокурор США Эрик Холдер допустил возможность заключения со Сноуденом сделки о признании вины.
http://www.golos-ameriki.ru/a/snowden-ready-go-prison/2994860.html
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Представляю как он там: Здравствуйте, я с Украины- страны в два раза большей чем сша.....)))
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Эй, народ, а не захватить ли нам власть в стране?..
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Практически все эти воры имеют диппаспорта .
Какая там виза ???
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У нас своих проблем выше крыши .
Эти маланцы опять поднимают тарифы , всё не нажрутся никак .
Сколько мы будем терпеть ?
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http://antikor.com.ua/articles/147544-natspolitsija_vse-taki_zaplatila_pochti_milliard_za_japonskie_gibridy
...
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