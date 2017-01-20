Сорос назвал Трампа "мошенником", который может стать диктатором.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом в интервью Bloomberg заявил миллиардер Джордж Сорос.
Избранного президента США Сорос считает "мошенником", который может стать диктатором.
Политика Трампа, отметил миллиардер, потерпит неудачу из-за своих внутренних противоречий.
По словам Сороса, политика будущего главы Белого дома вызовет неопределенность и колебания мировых фондовых рынков, что неблагоприятно для долгосрочных инвестиций. Он добавил, что "в настоящий момент неопределенность достигла пика".
Сам Сорос уже понес потери в день выборов президента США 8 ноября. Реакция фондовых рынков на победу Трампа обошлась миллиардеру почти в $1 млрд.
Напомним, что 20 января в Вашингтоне состоится инаугурация нового президента США - Дональда Трампа. На церемонии ожидают около миллиона человек.
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Світові час серйозно мінятися.
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Вважаю, що суспільство не дасть такому здійснитись.
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"...Вы можете устанавливать правила для общения с прессой, но и мы тоже можем устанавливать свои. В конце концов, эфирное время и дюймы колонок, на которые вы хотите повлиять, принадлежат нам. Мы, а не вы, решаем, как лучше работать для наших читателей, слушателей и зрителей..".
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Интересно звучат обвинения в мошенничестве от мошенника Сороса. Пусть Трамп поработает 100 дней, тогда можно будет о чем-то говорить. А пока это все - сотрясания воздуха.
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усе в сороса теперь два пути , или в правительство гройсмана главным казначеем или ростов .
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Как говорится , рыбак рыбака ...
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