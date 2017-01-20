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Все про:Сорос (124) США (11720) Трамп (496)

 Сорос назвал Трампа "мошенником", который может стать диктатором

США избрали диктатора в лице Дональда Трампа, но его политика потерпит неудачу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом в интервью Bloomberg заявил миллиардер Джордж Сорос.

Избранного президента США Сорос считает "мошенником", который может стать диктатором.

Политика Трампа, отметил миллиардер, потерпит неудачу из-за своих внутренних противоречий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предложение Трампа о снятии санкций с России может дорого ему стоить, - экс-посол США Хербст

По словам Сороса, политика будущего главы Белого дома вызовет неопределенность и колебания мировых фондовых рынков, что неблагоприятно для долгосрочных инвестиций. Он добавил, что "в настоящий момент неопределенность достигла пика".

Сам Сорос уже понес потери в день выборов президента США 8 ноября. Реакция фондовых рынков на победу Трампа обошлась миллиардеру почти в $1 млрд.

Напомним, что 20 января в Вашингтоне состоится инаугурация нового президента США - Дональда Трампа. На церемонии ожидают около миллиона человек.

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Так це у всьому світі зараз таке. Окрім диктатур, звичайно.
Світові час серйозно мінятися.
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Це я про кризис еліт у США. Пост про це був нагорі.
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Міжнародний спекулянт та мошеннік Сорос бачить в Трампі конкурента.
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І став би диктатором, аби йому це хоч хтось у США дозволив. Чи таки таке можливо у США?
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Відповідно теорії великих чисел можливо всяке. Але час покаже.
Вважаю, що суспільство не дасть такому здійснитись.
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Суспільство? В першу чергу-друга гілка влади!
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Если США придет к диктатуре, то кацапетам вообще кирдык придет очень быстро.
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На грани войны: полный текст жесткого письма журналистов Белого дома к Трампу
"...Вы можете устанавливать правила для общения с прессой, но и мы тоже можем устанавливать свои. В конце концов, эфирное время и дюймы колонок, на которые вы хотите повлиять, принадлежат нам. Мы, а не вы, решаем, как лучше работать для наших читателей, слушателей и зрителей..".
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мошенник назвал мошенником другого мошенника когда проиграл на спекуляциях лярд)))
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точнее спекулянт назвал Трампа мошенником
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Сорос назвал Трампа "мошенником", который может стать диктатором.
Интересно звучат обвинения в мошенничестве от мошенника Сороса. Пусть Трамп поработает 100 дней, тогда можно будет о чем-то говорить. А пока это все - сотрясания воздуха.
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Сегодня инаугурация, говорят будут массовые протесты, денек должен быть интересным на события.
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там с этим строго, по дыне тизером и уволокут на пару лет в кутузку...Это тебе не европа.
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Обещают многотысячные акции, всех не уволокут.
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З сьогоднішнього дня розпочинається відлік часу по перетворенню містера Трампа в "чмо" для бидла з північно-східних від України територій..
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Это же сколько Освальдов за $1 млрд нанять можно было.
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мошенник сорос всех измеряет по своей шкале.
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"цензор" учись! Никто в америке не смеет "забанить" Сороса, за его слова о Президенте его страны! Равняйтесь на Америку!
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Сорос назвал Трампа "мошенником", который может стать диктатором

усе в сороса теперь два пути , или в правительство гройсмана главным казначеем или ростов .
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А давайте дружно поправим Сороса. Правильное слово - не мошенник, а ... АВАНТЮРИСТ.
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Тогда уже не авантюрист,а аферист(с таким -то количеством банкротств !).
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Сорос редко ошибается , а уж тем более в определении жуликов .
Как говорится , рыбак рыбака ...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСорос назвал Трампа "мошенником", который может стать диктатором
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