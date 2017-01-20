 Гройсман сегодня празднует свое 39-летие

Гройсман родился 20 января 1978 года в Виннице, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Пресс-секретарь премьера Дмитрий Столярчук сообщил, что на свой день рождения Гройсман возьмет отпуск и проведет его в кругу семьи, однако не уточнил, будет ли он праздновать в Киеве или в другом городе, или стране.
Так как премьер-министр будет находиться в отпуске, официальные встречи на пятницу не запланированы.
Гройсман женат и воспитывает 2 дочерей и сына.
Напомним, Гройсман в 1999 году окончил Винницкий институт региональной экономики и управления, в 2003 году - Межрегиональная академия управления персоналом и в 2010 году - Национальная академия государственного управления при Президенте Украины.
С 1994 по 2005 годы он работал на руководящих должностях в коммерческих структурах.
В 2002 году был избран депутатом Винницкого городского совета, в 2005 году - секретарем Винницкого горсовета и в 2006 году в возрасте 28 лет был избран мэром Винницы, став самым молодым мэром областного центра Украины, а в 2010 году был переизбран на второй срок.
В феврале 2014 года Гройсман был назначен вице-премьер-министром - министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
В ноябре 2014 года он прошел в Верховную Раду 8-го созыва по списку партии "Блок Петра Порошенко" и был избран спикером.
14 апреля 2016 года парламент назначила Гройсмана премьером.
Гройсман задекларировал 1 487 310 гривен доходов и 2 561 227 гривен на банковских счетах, а также 2 380 000 гривен, 460 тыс. евро и 870 тыс. долларов наличных средств в 2015 году.
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http://espreso.tv/article/2017/01/19/emigraciya_z_ukrayiny
что здесь добавишь.....
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А это как? У нас что такое возможно? Будучи несовершеннолетним, не завершив учебу в ОШ. С 16 лет!!! Талантище, наверное.
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Багато не жери.
Жадібність фраєра погубить.
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Мабуть в інаугураційній промові Гросік буде головним цвяхом
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Проклинать никогда нельзя,иначе вернется бумерангом вам же или вашим близким.
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Вас никогда не поздравляли?
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- Мама, мама, а я сегодня в школе написал в графе "Национальность"
шо я русский!
- Сынок, а шо ты каждый день кушал на обед?
- Курочку
- Вот, а теперь ты будешь есть картошку, как все русские дети
Мойша расстроился, пошел к папе, думает, может папа одобрит. Подходит
к папе:
- Папа, папа, а я сегодня в графе "Национальность" в школе написал
шо я русский!
- Сынок, а на чем ты каждый день ездил в школу?
- На машине папа!
- Вот, а теперь ты будешь ездить на трамвае, как все русские дети
Мойша совсем расстроеный подходит к дедушке, вдруг тот одобрит:
- Дедушка, дедушка, а я сегодня в графе "Национальность" написал шо
я русский!
- Внучек, а сколько ты получал в школу каждый день карманных денег?
- стольник дедушка!
- Вот, а теперь ты будешь получать рупь., как все русские дети
Мойша совсем расстроился, садится вместе с семьей ужинать. Все едят
курочку, перемигиваются межд собой. Мойша кушает картошку. Тут мама
спрашивает Мойшу:
- Ну шо сынок, как тебе быть русским?
- Б%%%ь, всего пару часов как русский, а уже вас, евреев, ненавижу!!!
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