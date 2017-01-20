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Все про:день рождения (357) Кабмин (9611) Гройсман (1978)

 Гройсман сегодня празднует свое 39-летие

Премьер-министр Владимир Гройсман в пятницу, 20 января, отмечает 39-й день рождения.

Гройсман родился 20 января 1978 года в Виннице, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Пресс-секретарь премьера Дмитрий Столярчук сообщил, что на свой день рождения Гройсман возьмет отпуск и проведет его в кругу семьи, однако не уточнил, будет ли он праздновать в Киеве или в другом городе, или стране.

Так как премьер-министр будет находиться в отпуске, официальные встречи на пятницу не запланированы.

Гройсман женат и воспитывает 2 дочерей и сына.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман в конце недели уйдет в отпуск в связи с днем рождения, - пресс-секретарь премьер-министра

Напомним, Гройсман в 1999 году окончил Винницкий институт региональной экономики и управления, в 2003 году - Межрегиональная академия управления персоналом и в 2010 году - Национальная академия государственного управления при Президенте Украины.

С 1994 по 2005 годы он работал на руководящих должностях в коммерческих структурах.

В 2002 году был избран депутатом Винницкого городского совета, в 2005 году - секретарем Винницкого горсовета и в 2006 году в возрасте 28 лет был избран мэром Винницы, став самым молодым мэром областного центра Украины, а в 2010 году был переизбран на второй срок.

В феврале 2014 года Гройсман был назначен вице-премьер-министром - министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В ноябре 2014 года он прошел в Верховную Раду 8-го созыва по списку партии "Блок Петра Порошенко" и был избран спикером.

14 апреля 2016 года парламент назначила Гройсмана премьером.

Гройсман задекларировал 1 487 310 гривен доходов и 2 561 227 гривен на банковских счетах, а также 2 380 000 гривен, 460 тыс. евро и 870 тыс. долларов наличных средств в 2015 году.
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Щоб такого побажати пану Гройсману? Ні не буду - забанять...
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Шоколад и его двоюродный племяш Гося .....где-то там и Шоколад-младший.... а вы Янык, Янык, Янык с сыновьями ....
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Під час війни дні народження проводять на роботі у звичайному робочому ритмі.
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желательно чтобы оно было последнее и етот букет роз на его могилку пошол бы нормально ну и пороха рядом
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Менше думаючих людей - менше проблем для політиків. Все, що відбувається навколо, - геноцид держави Україна по відношенню до своїх громадян в чистому вигляді.
http://espreso.tv/article/2017/01/19/emigraciya_z_ukrayiny

что здесь добавишь.....
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шоб он жил на одну минимальную зарплату!!!
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П О З Д Р А В Л Я Е М !!!!! Желаем что жил так, как весь украинский народ ! Не хуже, не лучше !
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"С 1994 по 2005 годы он работал на руководящих должностях в коммерческих структурах".(c)

А это как? У нас что такое возможно? Будучи несовершеннолетним, не завершив учебу в ОШ. С 16 лет!!! Талантище, наверное.
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этот народ имеет много талантов особенно взуть
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надеюсь, сороколетие встретит на зоне, в лучшем случае
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да... больше народ не выдержит --- просто народ уничтожат...
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ну сейчас выдерживает же. а дальше, как всегда - спецы и те, у кого есть накопления свалят.
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Пожелаем этому товарищу 40 лет встретить в Ростове.
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Гросік!
Багато не жери.
Жадібність фраєра погубить.
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Цікаво, Трамп Гросіка привітає?
Мабуть в інаугураційній промові Гросік буде головним цвяхом
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Судя по написанному ума хватило только на три диплома. Я с ужасом представляю - сколько ещё дров наломает этот дровосек с шоколадной компанией.
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Надеюсь, это будет последний день рождения при власти.
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А я надеюсь, что это будет последний год этой власти.
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Желаю, чтобы у тебя всё было, чтобы ты жил 500 лет и каждый день звонил по номерам 111, 112, 113.
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Пожелаю ему мудрости,совести и ответственности.Все остальное у него есть.
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пс.Пожелания на ветке конечно...
Проклинать никогда нельзя,иначе вернется бумерангом вам же или вашим близким.
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Про "остальное" которое "у него есть", можно поподробнее?
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То,что стандартно желают на ДР.
Вас никогда не поздравляли?
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Тут особый случай. Столько зла, за столь короткое время, принести людям - это надо уметь...
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Они обещали исправить все совершенное уже существующим злом,но пока не выполнили.
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Та да. А эти они к "сущестующему злу" никакого отношения не имели. Их с Марса прямо на выборы перекинули
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Вы тоже не из добрых,даже не из наших.Так что...
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Повністю з Вами погоджуюсь, пані. Я нє с ваших. У наших - Оксани, а ось Ксєнії та Цилі у нас ще не зустрічались
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Что пожелать Гройсману? Чтобы в этом году исполнилась хотя бы тысячная часть всего того хорошего, что желает ему украинский народ.
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Как можно такие гадости человеку на аменины желать?
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Приходит маленький Мойша домой, подходит к маме, и говорит:
- Мама, мама, а я сегодня в школе написал в графе "Национальность"
шо я русский!
- Сынок, а шо ты каждый день кушал на обед?
- Курочку
- Вот, а теперь ты будешь есть картошку, как все русские дети
Мойша расстроился, пошел к папе, думает, может папа одобрит. Подходит
к папе:
- Папа, папа, а я сегодня в графе "Национальность" в школе написал
шо я русский!
- Сынок, а на чем ты каждый день ездил в школу?
- На машине папа!
- Вот, а теперь ты будешь ездить на трамвае, как все русские дети
Мойша совсем расстроеный подходит к дедушке, вдруг тот одобрит:
- Дедушка, дедушка, а я сегодня в графе "Национальность" написал шо
я русский!
- Внучек, а сколько ты получал в школу каждый день карманных денег?
- стольник дедушка!
- Вот, а теперь ты будешь получать рупь., как все русские дети
Мойша совсем расстроился, садится вместе с семьей ужинать. Все едят
курочку, перемигиваются межд собой. Мойша кушает картошку. Тут мама
спрашивает Мойшу:
- Ну шо сынок, как тебе быть русским?
- Б%%%ь, всего пару часов как русский, а уже вас, евреев, ненавижу!!!
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