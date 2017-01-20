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 В Минобороны РФ обещают в скором времени оснастить армию гиперзвуквым оружием

Российская армия в скором времени получит гиперзвуковое оружие и новые принципы управления войсками

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости", заявил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

"На подходе гиперзвуковое оружие, которое требует использования принципиально новых материалов и систем управления, которые работают совершенно в другой среде, в плазме", - сказал Борисов журналистам.

По его словам, сегодня армия РФ стоит на рубеже очередной научно-технической революции, на смену приходят принципиально другие системы вооружения, которые основаны на новых физических принципах.

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Как отметил замглавы российского военного ведомства, характер всех военных конфликтов показывает, что резко сжимается время от принятия решения до конечного результата: если раньше это были часы и иногда дни, то сегодня это десятки, единицы минут, "а скоро это будут секунды".

Напомним, в 2016 году российские военные дважды испытали гиперзвуковой летательный аппарат, призванный заменить традиционные боеголовки для перспективных межконтинентальных баллистических ракет и способный преодолевать противоракетную оборону.
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Вата верещала що вже приймають на озброєння лазери. Нашим розробникам слід замислитись над цим.
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Оказалось, что настойка боярышника в смеси с коровьими лепешками превращается в плазму и может служить гипертопливом для гиперзвукового оружия
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- Вуйку, то ви танк підбили?
- Я.
- Так то ж совєтський танк.
- Я, Я.
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Ну пока "Максим" 1904 г успешно пробивает - сюпер-пуппер камплект "ратник". Не видим смысла отказывать себе в удовольствии наблюдать дырявых ватноголовых.
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Странно слышать от жителя Мордора, восхищения в адрес соседней страны
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Украина в НАТО.
И залпы 140 милионов гиперзвуковых пуканов станут "ответкой" ватноголовых!
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Персик хош?
А шо там на рашке? Спасли Иркутск от хенерала Мороза?
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А Вам не всё равно от какого оружия памереть за вовку-сцаря?
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расскажи про плазму для гипер-оружия. Хочется с утра настроение поднять.
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Перечислете все "котлы"? Будьте так любезны.
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да это он жрать хочет вот ему и котлы мерещатся)
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Неужто вооружение украинской армии?
А вот сведения о тех же "Максимах" из России:

РОССИИ РАЗРЕШИЛИ ОХОТИТЬСЯ С ПУЛЕМЕТАМИ, ИЛИ С МАКСИМОМ И ДЕГТЯРЕВЫМ В ЛЕС ПО-ПАРТИЗАНСКИ.

В в категорию гражданского оружия переведены пулеметы Максим. И теперь любой, имеющий лицензию на нарезное оружие, получил право купить его в обычном магазине.

Пулемет предлагается покупателям под безлико-загадочным названием Огнестрельное длинноствольное охотничье оружие с нарезным стволом Максим. Еще одна новинка для охотников-патриотов: пулемет ДП-27 (Дегтярев пехотный, образца 1927 года). Для мирной жизни его окрестили ДП-О. В отличие от 60-килограммового Максима с Дегтяревым крепкий охотник сможет управиться в одиночку. Вес со снаряженным магазином - 10,7 кг.

http://pikabu.ru/story/okhotnichiy_pulemet_maksim_2579260

В 2014 году сей девайс в магазине продавали по 250 000 рублей.
http://www.ohotniki.ru/optic/article/2014/07/26/641961-psevdoohotniche-oruzhie.html
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" />Странно, я тебе написал про двустволки в армии? Я тебе обозначил, что то, что у нас в армии - в России покупают простые охотники.
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А насколько Мы знаем :
- ватноголовые постоянно унижаемы выходцами из Кавказа ( у которых есть оружие).
- ватноголовые постоянно жалуются что у чеченцов есть оружие а у ватноголовых нет?
- скоро у ватноголовых жильё за долги забирать будут, да и пожрать ватнику купить не нашто
и.т.д
А Анатолий Олийник всё про вяличие - зудит.
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Если сверхзвуковой самолёт назвать гиперзвуковым или даже суперзвуковым, - летать быстрее он от этого не станет. А вообще, бывают дозвуковые ракеты, или они все - гиперзвукпвые?
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Разве что ,- "Калибр".... Ещё в далёком 2007 г. США продемонстрировали свою X-51AWaverider, которая уже тогда летала со скоростью 7000 км/ч. Она тоже - гиперзвуковая?
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Крылатыми балалайками что ли, или аленями ревущими в период брачного сезона?
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Сначала пусть соберут утюг из своих комплектующих.
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КАКОЙ ТАМ ГИПЕРЗВУК? ОНИ ОБЕЩАННЫЕ 5000 РУБЛЕЙ ПЕНСИОНЕРАМ НЕ МОГУТ ОТДАТЬ.
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разрешите доложить. Уже как лет 10 появляются сообщения, про гиперзвуковые крылатые ракеты. В принципе возможно, но пока до войны в плазме не дошло.
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новых материалов и систем управления, которые работают совершенно в другой среде, в плазме",

Это шо, усем енералам мониторы на ЖК поменяют и софт обновят?? Круто-о-о!
Деньжищи то скоко пойдет...токо мониторы надо сразу к столам поприбивать, шоб домой не уперли!
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Американское лазерное оружие уничтожит эти гипер ещё на старте а они стоят бешеных денег. "Армата" уже обанкротила "Уравагонзавод".
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Это уже даже не намёк, такие изо-бражения на инструменте!
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новое русское гиперзвуковое оружие - "Пукан". Каждый "Пукан" комплектуется петухом из гамна и ведром "боярышника".
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Все, что нужно - это просто запретить экспорт технологий в кацапию.
И пусть они свое "супероружие" на К155ЛА3 делают.
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Та шо ж такое! Ну не могут репоеды в принцыпе сделать ничего нормального. Вот и приходится маскировать криворукость и жопоголовость иносказаниями типа нано, супер, гипер, неимеющееаналогов и т.п. бредом.
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Кацапы обещают к 2035 году изобрести телепорт из лаптей,матрёшек и квашенной капусты.

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Сирия продемонстрировала еще раз, что Россия справедливо продолжает удерживать твердое 2-е место среди сильнейших, считают в Business Insider. Китаю ВС РФ уступают только по количеству подводных лодок. И если слухи о китайском секретном ядерном запасе неправда, далеко опережает его в этой области. Считается, что в составе стратегических ядерных сил России около 350 носителей и около 2 тыс. ядерных боеголовок. Количество тактических ядерных зарядов неизвестно и может составлять несколько тысяч.
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Бюджет: $84,5 млрд
Численность действующей армии: 1 млн

Танки: 15 398

Авиация: 3 429

Подлодки: 55
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Состояние "ядерного щита" расии



https://www.youtube.com/watch?v=Jt-ilh5WEwY&feature=youtu.be
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Кацапы в Сирии с бармалеями на "Джихадмобилях" воюют.Там максимум-крупнокалиберный пулемёт,но дружок Вована как контролировал 25% территории Сирии-так и контролирует.)

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Засунь себе свои боеголовки поглубже в кацапское дупло, миллионная Ичкерия вас порвала шо бобик тряпку и теперь вы платите чеченам дань, за войну которую развязали и проиграли на чужой для вас земле, вы оккупанты и душегубы и будете терпеть поражение везде куда всунете свое рыло рашиста !
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Не истери, попей водички. Ичкерия была при алкаше Ельцине и всеобщей любви Запада к России. А сейчас Сирия - показатель.
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Зверство россиян: Россияне на Донбассе сделали растяжку с несчастной кошки (ФОТО)



Это Чуча. Чуча донбасская кошка с ПТСР, пост-травматическим расстройством. Она дрожит, шипит и дергается от любого движения. Ее нашли наши бойцы в шкафу во время зачистки дома в серой зоне. Ну, как нашли - услышали. Чуча орала на всю силу своих кошачьих легких из закрытого шкафа.

Тот оказался заминированным и, когда саперам не удалось ничего сделать с дверцей, солдаты просто вырезали боковую часть.
Пишет Olga Halchenko:
Внутри и висела Чуча, именно висела, из нее сделали живую растяжку с рассчетом что кто-то сердобольный кинется открывать шкаф, чтобы выпустить мяукающего кота. Она была худющая и обессиленная. Саперы смогли обезвредить мину, распутали Чучу и забрали с собой.
Я ни разу не спец по минированию и честно думала, что растяжки из животных это такая городская военная легенда, и я бы и не поверила, но вот перед мной Чуча, вот ее история, которую рассказал ее новый владелец Женя.
Да, после окопов и военной базы, Чуча уже в Киеве и у нее все будет хорошо, она даже иногда начинает мурчать, если ее долго держать на руках и ей подарили попону, чтобы она не мерзла.
А почему у Чучи обгоревшие усы и как она, после своего спасения, успела поднять в блиндаже тревогу перед обстрелом это вообще еще другая, удивительная история.
Украинские бойцы отмечают, что российские наемники не щадят никого. Ни детей, ни женщин ни животных. Их главная цель, - деньги и нажива. Жители Донбасса для них нажива, а местные женщины цель для изощренных оргий и изнасилований.
«Только по окончанию войны начнут всплывать те страшные факты которые натворили российские наемники на Донбассе. Это действительно не для слабонервных, таких моральных отбросов общества, я думал, на это земле не существует… Но я ошибался» - говорит один из бойцов АТО.
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"В Минобороны РФ обещают в скором времени оснастить армию гиперзвуковым оружием" - Кузькина мать по Путински.
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Калашниковыми что-ли? :D
Неужели "новососы" всё налево спустили/продали и элементарных автоматов не хватает?
Начальная скорость пули калашникова в два раза выше скорости звука,
то чем не гипер-супер-пупер-звуковое оружие? ))
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Ну значит теперь они традиционна на Алтай будут со скоростью гиперзвука добираться.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Минобороны РФ обещают в скором времени оснастить армию гиперзвуквым оружием
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