 В Минобороны РФ обещают в скором времени оснастить армию гиперзвуквым оружием

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости", заявил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.
"На подходе гиперзвуковое оружие, которое требует использования принципиально новых материалов и систем управления, которые работают совершенно в другой среде, в плазме", - сказал Борисов журналистам.
По его словам, сегодня армия РФ стоит на рубеже очередной научно-технической революции, на смену приходят принципиально другие системы вооружения, которые основаны на новых физических принципах.
Как отметил замглавы российского военного ведомства, характер всех военных конфликтов показывает, что резко сжимается время от принятия решения до конечного результата: если раньше это были часы и иногда дни, то сегодня это десятки, единицы минут, "а скоро это будут секунды".
Напомним, в 2016 году российские военные дважды испытали гиперзвуковой летательный аппарат, призванный заменить традиционные боеголовки для перспективных межконтинентальных баллистических ракет и способный преодолевать противоракетную оборону.
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- Я.
- Так то ж совєтський танк.
- Я, Я.
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И залпы 140 милионов гиперзвуковых пуканов станут "ответкой" ватноголовых!
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А шо там на рашке? Спасли Иркутск от хенерала Мороза?
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А вот сведения о тех же "Максимах" из России:
РОССИИ РАЗРЕШИЛИ ОХОТИТЬСЯ С ПУЛЕМЕТАМИ, ИЛИ С МАКСИМОМ И ДЕГТЯРЕВЫМ В ЛЕС ПО-ПАРТИЗАНСКИ.
В в категорию гражданского оружия переведены пулеметы Максим. И теперь любой, имеющий лицензию на нарезное оружие, получил право купить его в обычном магазине.
Пулемет предлагается покупателям под безлико-загадочным названием Огнестрельное длинноствольное охотничье оружие с нарезным стволом Максим. Еще одна новинка для охотников-патриотов: пулемет ДП-27 (Дегтярев пехотный, образца 1927 года). Для мирной жизни его окрестили ДП-О. В отличие от 60-килограммового Максима с Дегтяревым крепкий охотник сможет управиться в одиночку. Вес со снаряженным магазином - 10,7 кг.
http://pikabu.ru/story/okhotnichiy_pulemet_maksim_2579260
В 2014 году сей девайс в магазине продавали по 250 000 рублей.
http://www.ohotniki.ru/optic/article/2014/07/26/641961-psevdoohotniche-oruzhie.html
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- ватноголовые постоянно унижаемы выходцами из Кавказа ( у которых есть оружие).
- ватноголовые постоянно жалуются что у чеченцов есть оружие а у ватноголовых нет?
- скоро у ватноголовых жильё за долги забирать будут, да и пожрать ватнику купить не нашто
и.т.д
А Анатолий Олийник всё про вяличие - зудит.
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Это шо, усем енералам мониторы на ЖК поменяют и софт обновят?? Круто-о-о!
Деньжищи то скоко пойдет...токо мониторы надо сразу к столам поприбивать, шоб домой не уперли!
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И пусть они свое "супероружие" на К155ЛА3 делают.
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Численность действующей армии: 1 млн
Танки: 15 398
Авиация: 3 429
Подлодки: 55
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https://www.youtube.com/watch?v=Jt-ilh5WEwY&feature=youtu.be
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Это Чуча. Чуча донбасская кошка с ПТСР, пост-травматическим расстройством. Она дрожит, шипит и дергается от любого движения. Ее нашли наши бойцы в шкафу во время зачистки дома в серой зоне. Ну, как нашли - услышали. Чуча орала на всю силу своих кошачьих легких из закрытого шкафа.
Тот оказался заминированным и, когда саперам не удалось ничего сделать с дверцей, солдаты просто вырезали боковую часть.
Пишет Olga Halchenko:
Внутри и висела Чуча, именно висела, из нее сделали живую растяжку с рассчетом что кто-то сердобольный кинется открывать шкаф, чтобы выпустить мяукающего кота. Она была худющая и обессиленная. Саперы смогли обезвредить мину, распутали Чучу и забрали с собой.
Я ни разу не спец по минированию и честно думала, что растяжки из животных это такая городская военная легенда, и я бы и не поверила, но вот перед мной Чуча, вот ее история, которую рассказал ее новый владелец Женя.
Да, после окопов и военной базы, Чуча уже в Киеве и у нее все будет хорошо, она даже иногда начинает мурчать, если ее долго держать на руках и ей подарили попону, чтобы она не мерзла.
А почему у Чучи обгоревшие усы и как она, после своего спасения, успела поднять в блиндаже тревогу перед обстрелом это вообще еще другая, удивительная история.
Украинские бойцы отмечают, что российские наемники не щадят никого. Ни детей, ни женщин ни животных. Их главная цель, - деньги и нажива. Жители Донбасса для них нажива, а местные женщины цель для изощренных оргий и изнасилований.
«Только по окончанию войны начнут всплывать те страшные факты которые натворили российские наемники на Донбассе. Это действительно не для слабонервных, таких моральных отбросов общества, я думал, на это земле не существует… Но я ошибался» - говорит один из бойцов АТО.
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Неужели "новососы" всё налево спустили/продали и элементарных автоматов не хватает?
Начальная скорость пули калашникова в два раза выше скорости звука,
то чем не гипер-супер-пупер-звуковое оружие? ))
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