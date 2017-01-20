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 "Мы - народ. Мы справимся": Обама обратился к американцам с прощальным письмом

Президент США Барак Обама, срок полномочий которого истекает 20 января, обратился к американским гражданам с прощальным письмом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.UA.

Обама напомнил, что в Белом доме существует традиция оставлять овальном кабинете письмо следующему президенту.

"Но перед тем, как я оставлю письмо 45-му президенту, я хочу еще раз поблагодарить вас за честь быть вашим 44-м президентом. Потому что все, чему я научился за это время, я научился благодаря вам. Вы сделали меня лучше как человека и как президента", - сказано в обращении, опубликованном на официальном сайте Белого дома в четверг, 19 января.

Обама вспомнил труд американских ученых, которые помогают раненым военным. О том, как меняются жизни семей, браки которые признали равными с традиционными. Как дети своей щедростью напоминают об обязанности заботиться о беженцах, друг о друге, работать ради мира.

"Все эти восемь лет вы были источником доброты, жизнестойкости и надежды, из которых я черпал силу", - заверил Обама.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Россия продолжает оккупировать украинскую территорию и вмешиваться в дела Украины, - Обама. ВИДЕО

Говоря о перспективах американского общества и политической системы Обама напомнил, что "США - это не проект одного человека".

"Самое могущественное слово в нашей демократии - это слово "Мы". Мы - народ. Мы справимся", - подчеркнул он, добавив, что будущее страны - в ежедневных проявлениях гражданской позиции.

"Все мы, невзирая на то, какую партию поддерживаем, должны продолжать эту работу - приносящую радость работу гражданина. Не только тогда, когда проходят выборы, не только когда под угрозой наши частные интересы, но и на всем промежутке жизненного пути", - отметил Обама.

Текст своего письма Обама закончил фразой "Да, мы можем" (Yes, we can) - слоганом его предвыборной кампании 2008 года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обама выступил с прощальной речью. ВИДЕО

Накануне на своей последней пресс-конференции в статусе президента США Обама сообщил, что первое время после выхода в отставку намерен посвятить не политике, а семье.

"Я хочу побыть немного в тишине и не слышать своих речей, которых было очень много. Я хочу потратить драгоценное время с моими дочерями", - сказал Обама, отметив, что также намерен "кое-что написать" на отдыхе.

Напомним, что 20 января в Вашингтоне состоится инаугурация нового президента США - Дональда Трампа. На церемонии ожидают около миллиона человек.

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Нам, українцям, треба добре замислитися над ціми словами Обами.

"Все мы, невзирая на то, какую партию поддерживаем, должны продолжать эту работу - приносящую радость работу гражданина. Не только тогда, когда проходят выборы, не только когда под угрозой наши частные интересы, но и на всем промежутке жизненного пути", - отметил Обама. Источник: http://censor.net.ua/n424115ᘀ
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ТNeт Саша! Пороxу ,Ворюлe,Шлюшку,Кролю,Паршивскомку,Nасирову,Рeвe,Гnойсму,Розeткe ne будeт места в Украиne!Мы с этими тварями ne одиn nарод!!! Слава Украине!!! Смерть шоколадной мафии!!!
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все в вашингтон на инаугурациюб трампа !!! , поддержим нашу тыщу беженцев-переселенцев ( временных ) -чиновников-политиков. . !!! , цена вопроса ( билета ) от 25 тыщ баксов. ,, !!!
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Тобто нічого ти не зрозумів...
Тоді так-а хто буде владою, коли ти всіх перелікованих виженеш? Назви прізвища чи партію. Зарані дякую.
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Народ выберет! Лично я могу тебе назвать с десяток людей которым был бы рад в парламенте.Добродомов,Билецкий,Шабунин,Гриценко,Ярош,ты(шутка)))...Ну не Черновол,Гончаренко,Сюмар,Розенблат ведь?Или это хорошие люди,достойные быть представителями народа Украины?
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Хіба що Білецький-він буде дуже непоганою опозицією владі. Якщо, звичайно, хоч буде ходити в Раду.
А народ таки вибере...Так вибере, що мало не буде, нажаль.
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Слабо изучить биографию перечисленных людей?Кроме Добродомова ,всех на свалку.
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Я про це і кажу народ вибере, а не Охендовський) Але чистити цю гноярку потрібно починати було ще вчора...
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Ти добре пам'ятаєш, який в Україні процент участі у виборах? І хто з виборців найактивніші? Бойко та Лёвочкіна теж хтось вибрав. І ще раз вибере.
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Усіма разом. Чи це влада пакети зі сміттям по узбіччах розкидає?
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Крещатик,это примитивно про мусор.Расскажи об уровне жизни в Украине.
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Я-Чуі. А примітивно-це відноситися до людей, як до сміття.
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Написали ему красиво . Но вы подумайте , он провёл два срока президентства так , что народ выбрал такого популиста Трампа . Обама , это трагедия для США . Конечно с нашими несравнить .
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Я не обговорював дії Обами, як президента США. Я обговорюва його вірні слова.
А трагедія України-у нашій роз'єднаності як громадянського суспільства.
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А по всім данним повинна була стати Хілларі. Херня буде з цим Трампом. Світ почне перевертатись.
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А мені от цікаво - а що Петро Олексійович міг би сказати на прощання українцям? Уже більше половини каденції пройдено, вже є здобутки й перемоги.. Чи відзвітує за виконання передвиборчої програми "Жити по-новому!"?
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Привіт , Брате Леонід ! Та що той Олексійович зможе сказати...коли тікати треба буде.
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Привіт.. Хотілося б заміни без потрясінь для країни та народу..
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Надеюсь ,судьба не будет к нему благосклонна как к яныку...
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Не дуже забагато його петромалесиичем звати ? Шокосвина....
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не голосовал за обамыча,
мне многое не нравится за его 8 лет,
но теперь - сравнивая его и того кто завтра?
как то становится неуютно....
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в следующий раз будешь думать как голосовать, ели он будет.
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надеюсь ты тоже мозги включишь при поставить крестик....
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и у меня нет сожаления за мой 2 раза невыбор...
Маккеины не рождаются часто в етой жизни к сожалению - прозевали.
Но к уходящему Президенту у меня претензий нет.
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из-за невыбора каждого, приходит жопа ВСЕМ!
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"СЧИ" не "СЧЕ" - есть ошибки, которые даже 2ечники не делают - ты делаешь.
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не спеши, подхуиловник, споткнешься...
на кнопку "Ентер"нужно жать пальцем - не лбом!
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лучше под негром, чем под педофилом как ты.
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почему последний? Кого надо того и выберем,
а за эти выборы вам еще отрыгнется, лапотники.
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Кого ты, второсортный гастарбайтер можешь выбрать там?
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не тебя лишнехромосомного и вечно отбояреяного - ето точно! :D
тебе читать тут суток на трое - не спеши...
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кого ты, первосортный подхуиловник, можешь вообще выбрать?
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Давай бобама , досвидания! Ты уже никто и звать тебя....
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Украинцы выбрали Януковича и пережили.
Теперь американцам предстоит тоже самое
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Мы - народ. Мы справимся": Обама обратился к американцам с прощальным письмом
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