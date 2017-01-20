 "Мы - народ. Мы справимся": Обама обратился к американцам с прощальным письмом

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.UA.
Обама напомнил, что в Белом доме существует традиция оставлять овальном кабинете письмо следующему президенту.
"Но перед тем, как я оставлю письмо 45-му президенту, я хочу еще раз поблагодарить вас за честь быть вашим 44-м президентом. Потому что все, чему я научился за это время, я научился благодаря вам. Вы сделали меня лучше как человека и как президента", - сказано в обращении, опубликованном на официальном сайте Белого дома в четверг, 19 января.
Обама вспомнил труд американских ученых, которые помогают раненым военным. О том, как меняются жизни семей, браки которые признали равными с традиционными. Как дети своей щедростью напоминают об обязанности заботиться о беженцах, друг о друге, работать ради мира.
"Все эти восемь лет вы были источником доброты, жизнестойкости и надежды, из которых я черпал силу", - заверил Обама.
Говоря о перспективах американского общества и политической системы Обама напомнил, что "США - это не проект одного человека".
"Самое могущественное слово в нашей демократии - это слово "Мы". Мы - народ. Мы справимся", - подчеркнул он, добавив, что будущее страны - в ежедневных проявлениях гражданской позиции.
"Все мы, невзирая на то, какую партию поддерживаем, должны продолжать эту работу - приносящую радость работу гражданина. Не только тогда, когда проходят выборы, не только когда под угрозой наши частные интересы, но и на всем промежутке жизненного пути", - отметил Обама.
Текст своего письма Обама закончил фразой "Да, мы можем" (Yes, we can) - слоганом его предвыборной кампании 2008 года.
Накануне на своей последней пресс-конференции в статусе президента США Обама сообщил, что первое время после выхода в отставку намерен посвятить не политике, а семье.
"Я хочу побыть немного в тишине и не слышать своих речей, которых было очень много. Я хочу потратить драгоценное время с моими дочерями", - сказал Обама, отметив, что также намерен "кое-что написать" на отдыхе.
Напомним, что 20 января в Вашингтоне состоится инаугурация нового президента США - Дональда Трампа. На церемонии ожидают около миллиона человек.
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"Все мы, невзирая на то, какую партию поддерживаем, должны продолжать эту работу - приносящую радость работу гражданина. Не только тогда, когда проходят выборы, не только когда под угрозой наши частные интересы, но и на всем промежутке жизненного пути", - отметил Обама. Источник: http://censor.net.ua/n424115ᘀ
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Тоді так-а хто буде владою, коли ти всіх перелікованих виженеш? Назви прізвища чи партію. Зарані дякую.
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А народ таки вибере...Так вибере, що мало не буде, нажаль.
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А трагедія України-у нашій роз'єднаності як громадянського суспільства.
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мне многое не нравится за его 8 лет,
но теперь - сравнивая его и того кто завтра?
как то становится неуютно....
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Маккеины не рождаются часто в етой жизни к сожалению - прозевали.
Но к уходящему Президенту у меня претензий нет.
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на кнопку "Ентер"нужно жать пальцем - не лбом!
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Уважаю.....
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а за эти выборы вам еще отрыгнется, лапотники.
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или еще какaя с тобой?
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тебе читать тут суток на трое - не спеши...
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Теперь американцам предстоит тоже самое
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