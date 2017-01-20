EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины, За рубежом
  1368  30
Материалы по теме:
Все про:Давос (263) Польша (3583) санкции (5805) США (11720) Донбасс (11954) МИД Польши (140) Евросоюз (11461) Ващиковский (78)

 Путину нужен враг, а Европе поддержка со стороны США, - глава МИД Польши

Европейскому союзу нужно убеждать США держаться вместе, так как во многих случаях Европа не может самостоятельно решить проблемы в мире, сказал глава министерства иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, выступая во время Всемирного экономического форума в Давосе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", видеозапись которого опубликована на сайте форума.

"Мы должны продолжать убеждать американцев держаться вместе. Когда мы были разделены, началась Первая и Вторая мировые войны, а также война на Балканах. И каждый раз Европа не могла решить эти проблемы. Сейчас без американцев Европа не может решить конфликт на востоке Украины. Все форматы, которые создаются ЕС, до сих пор не являются достаточными и не приводят к выполнению принятых решений", - отметил он.

Ващиковский добавил, что нет смысла обсуждать антироссийские санкции, так как они будут продолжены. Он отметил, что не видит причин снятия ограничений, так как условия Минских договоренностей не выполнены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встречи и переговоры Президента в Давосе очень продуктивны, - Елисеев

Глава МИД подчеркнул, что с начала конфликта на Донбассе ЕС не отказывался от диалога с Россией, но реакция РФ была противоположной.

"Проблема в том, что что бы мы сейчас не предлагали Путину, все отвергается. Потому что он нуждается в нас. Ему нужен враг. Это характерная для политической науки проблема. Он нуждается в нас в качестве своего рода козла отпущения, как оправдание", - отметил Ващиковский.

Напомним, ранее Ващиковский заявил, что польские власти сомневаются в возможности выполнения Минских соглашений.



 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Звичайно потрібна підтримка-гуртом і батька легше бити. Ти більше-хУЙЛО!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у Крыс кремля враг весь мир,так было, есть и будет всегда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну не весь... Декого вони змогли купити чи зашантажувати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Был коротенький период в жизни Кремля, когда врагов не было, сплошные "друзья" вокруг. Борюсик и Билла Клинтона смешил, и оркестром в Берлине дирижировал. С кем только в дёсны не целовалися. И были то - самое нищие, голодное, бандитское, воровское и беспредельное времечко. Вдоволь было только казино да игровых автоматов, борделей да разврата. Вот только, когда Чеченская война началась, все "друзья" западные стали скромненько взор потупив, говорить о самоопределении чеченского народа, о том, что не террористы собственно, Дудаев с Басаевым, а борцы за свободу. И когда почти вся промышленность была уничтожена, а на полях гнила картошка с морковкою, флот распродан был, армия развалена и до скотства доведена, и народ заливался водкой дешевенькой, а вместо реальной помощи приходили с запада, только ножки куриные, да шмотки поношенные, задумались люди рассейские, а может и не друзья все эти - "консультанты заморские"! Борей Ельциным, да Чубайсом с Немцовым приглашенные. И не так давно, все ведь было сие. С пару десятков лет всего лишь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
И осознал тогда народ расейский что это Обама в парадных сцыт, Меркель ямы на дорогах ночами долбит, а украинцы газ воруют. И понял что все чурки, пиндосы, хохлы... во всем виноваты. И стало так хорошо народу расейскому от того, что нашлись виновники его убожества. На том стояла, стоит и стоять будет идея православная рассейская... )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Наши проститутки - лучшие в мире!" - президент Путин
Продолжим цепочку о гениальности кацапской породы.
Проститутки Кремля - самые проституированные проститутки в мире.
Немытая Машка Захарова - лучшая из всех кацапских машек захеровых.
Кремлёвская кобыла Кабаева - самая кобылистая кобыла в мире.
Кремлёвский Лавроконь - самый ржачий лавровый конь Путина.
Кремлёвская девственница Мизулина, обработанная генетическим материалом Путина, - самая девственная из девушек Кремля.
Кремлёвский лилиПутин - самый лилиПутинский лилипут среди мировых лилипутов
Подводный ансамбль Александрова - самый подводный ансамбль в мире.
Воздушно-космические войска России на дне океана - самые могущественные подводные войска в мировом океане.
Дымоходный крейсер "Умирал Кузнецов" - самoe дымоходное корыто в мире.
Напиток "Стекломой" - лучший напиток в мире
Солнцеподобная плешина Путина - самoe сияющее пятно в Галактике
Путин сдрищет - кацап сыщет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Tест кацапа на патриотизм:
1. Чувствуешь себя патриотом Путинa?
2. Ездишь на отечественной машине?
3. Носишь отечественные часы?
4. Покупаешь исключительно отечественные продукты?
5. Лечишься отечественными лекарствами?
6. Нe пользуешься Айфоном, Айпэдом?
7. Носишь отечественную одежду?
8. Нe cидишь в западных социальных сетях?
9. Отдыхаешь исключительно на российских курортах?
10. Не живёшь скромно, как оголодавшие россияне?
11. Tвoи доходы нe cоответствуют расходам?
12. Уклоняешься от налогов?
13. Отбираешь у нуждающихся?
14. Выходишь на площадь с плакатом: "Ж*па Путина - самая витаминная в мире".
Подведём итоги. Если ты ответил на все вопосы утвердительно, значит, ты слеплен из г*вна Влезшего на Вертикаль Пацана. Возьми пирожок с кремлёвской лопаты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мировая революция задуманная кремлешакалами НЕМЦАМИ : Марксом Энгельсом чЛениным и Сралиным предусматривает завОевание всего шарика ЗЕМНОГО...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я понимаю так,если бы США захотели завоевать весь мир.ладно.бабла валом ,лучшие передовые технолгии мира там,учёный люд там,экомисты там,всё там по факту..,..Но голозадое кацаПсинское дерьмо хочет того же,это Анекдот
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У другій світовій було два агресори. Та війна ще не закінчилася.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Иркутске с начала года погибло от морозов 49 чел и более 400 имеют разные степени обморожения.
И етим людям не терпится захватить Украину?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Им не терпится ещё хлебнуть "Боярышника". А вот после него-уже всего остального. Ну, тем кто выживет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что то я не понял, это в Иркутске "хохлов" заморозили? Или правоскрепные в уличных нужниках дупами попримерзали после боярышника.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Иркутске в квартирах - 7 - 12 градусов. Котельные не работают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На самом деле,путя и сам не знает что ему нужно. Уверен,что будь у него выбор,то он никогда бы не повторил того,что начудил сейчас. Он просто придурок.Который не умеет анализировать событий, которые могут наступить после каких либо действий. На практике это оказался глуповатый человечек с большими амбициями Наполеона.Неоправданными амбициями.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не знаю, как Х@ло служило в комитете. Там вроде в "вышке" неплохо натаскивали на аналитику.. А у плешивого карлика уровень анализа пропитого участкового из Кислодрыстовки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Судя по результатам их потерь в Европе - гдр,Польша и т.д. натаскивали ,херово. Точнее не возможно натаскать на то,где правды ,нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правду сказал поляк, без дяди Сэма никак, европейцы - импотенты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Знаете кто это сказал:
Если какая-нибудь страна, подобно России, отгораживается от всего мира, то лишь с целью лишить своих граждан возможностей для сравнения.
Не поверите! Адя Гитлер...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если ляхи с хохлами завоняли, значит все правильно Путин делает - народная мудрость.
 показать весь комментарий
Ответить
 
СЛЕДУЩИЙ ВРАГ: ПРИБАЛТИКА, БЕЛАРУСЬ ИЛИ КАЗАХСТАН. КОГО ЖЕ ПУТЛЕР ВЫБЕРЕТ?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПутину нужен враг, а Европе поддержка со стороны США, - глава МИД Польши
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия РФ боевик ВР ГПУ ГФС Давос Донбасс задержание Интерпол Кабмин Киев Крым Минобороны НАПК Нацполиция общественное вещание оккупация переговоры Порошенко прокуратура Путин розыск Россия Савченко санкции суд судья США Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти