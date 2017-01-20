 Путину нужен враг, а Европе поддержка со стороны США, - глава МИД Польши

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", видеозапись которого опубликована на сайте форума.
"Мы должны продолжать убеждать американцев держаться вместе. Когда мы были разделены, началась Первая и Вторая мировые войны, а также война на Балканах. И каждый раз Европа не могла решить эти проблемы. Сейчас без американцев Европа не может решить конфликт на востоке Украины. Все форматы, которые создаются ЕС, до сих пор не являются достаточными и не приводят к выполнению принятых решений", - отметил он.
Ващиковский добавил, что нет смысла обсуждать антироссийские санкции, так как они будут продолжены. Он отметил, что не видит причин снятия ограничений, так как условия Минских договоренностей не выполнены.
Глава МИД подчеркнул, что с начала конфликта на Донбассе ЕС не отказывался от диалога с Россией, но реакция РФ была противоположной.
"Проблема в том, что что бы мы сейчас не предлагали Путину, все отвергается. Потому что он нуждается в нас. Ему нужен враг. Это характерная для политической науки проблема. Он нуждается в нас в качестве своего рода козла отпущения, как оправдание", - отметил Ващиковский.
Напомним, ранее Ващиковский заявил, что польские власти сомневаются в возможности выполнения Минских соглашений.
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Продолжим цепочку о гениальности кацапской породы.
Проститутки Кремля - самые проституированные проститутки в мире.
Немытая Машка Захарова - лучшая из всех кацапских машек захеровых.
Кремлёвская кобыла Кабаева - самая кобылистая кобыла в мире.
Кремлёвский Лавроконь - самый ржачий лавровый конь Путина.
Кремлёвская девственница Мизулина, обработанная генетическим материалом Путина, - самая девственная из девушек Кремля.
Кремлёвский лилиПутин - самый лилиПутинский лилипут среди мировых лилипутов
Подводный ансамбль Александрова - самый подводный ансамбль в мире.
Воздушно-космические войска России на дне океана - самые могущественные подводные войска в мировом океане.
Дымоходный крейсер "Умирал Кузнецов" - самoe дымоходное корыто в мире.
Напиток "Стекломой" - лучший напиток в мире
Солнцеподобная плешина Путина - самoe сияющее пятно в Галактике
Путин сдрищет - кацап сыщет.
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1. Чувствуешь себя патриотом Путинa?
2. Ездишь на отечественной машине?
3. Носишь отечественные часы?
4. Покупаешь исключительно отечественные продукты?
5. Лечишься отечественными лекарствами?
6. Нe пользуешься Айфоном, Айпэдом?
7. Носишь отечественную одежду?
8. Нe cидишь в западных социальных сетях?
9. Отдыхаешь исключительно на российских курортах?
10. Не живёшь скромно, как оголодавшие россияне?
11. Tвoи доходы нe cоответствуют расходам?
12. Уклоняешься от налогов?
13. Отбираешь у нуждающихся?
14. Выходишь на площадь с плакатом: "Ж*па Путина - самая витаминная в мире".
Подведём итоги. Если ты ответил на все вопосы утвердительно, значит, ты слеплен из г*вна Влезшего на Вертикаль Пацана. Возьми пирожок с кремлёвской лопаты.
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.....
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И етим людям не терпится захватить Украину?!
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Если какая-нибудь страна, подобно России, отгораживается от всего мира, то лишь с целью лишить своих граждан возможностей для сравнения.
Не поверите! Адя Гитлер...
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