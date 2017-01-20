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 Потерь среди украинских воинов нет. За сутки зафиксировано 19 обстрелов, - штаб

Оккупанты продолжают обстрелы позиций ВСУ на всех направлениях в зоне АТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО за минувшие сутки 19 января 2017 г.

Так, по данным штаба, на мариупольском направлении - из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали Гнутово, Водяное и Широкино.

На донецком - из тех же видов вооружения - Авдеевку, Луганское и Зайцево.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миссия ОБСЕ зафиксировала 124 взрыва на Донбассе 18 января

На луганском направлении российско-оккупационные войска использовали 120-мм минометы, неоднократно обстреливая Крымское, а из гранатометов - Новозвановку.

"В общем зафиксировано 19 обстрелов. Потерь среди наших военнослужащих нет", - сказано в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки 18 января 2017 г. террористы осуществили 37 обстрелов в зоне АТО. Двое украинских воинов получили ранения.

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демони вичикують... мочкуйте їх хлопці !!! ці кляті расіянські окупанти чекають на вибори трампа.... думаю завтра почнуть... ((((
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Ну хоч на Водохрещу трохи спокійніше було. Та це, на жаль, ненадовго.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПотерь среди украинских воинов нет. За сутки зафиксировано 19 обстрелов, - штаб
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