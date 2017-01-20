 Потерь среди украинских воинов нет. За сутки зафиксировано 19 обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО за минувшие сутки 19 января 2017 г.
Так, по данным штаба, на мариупольском направлении - из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали Гнутово, Водяное и Широкино.
На донецком - из тех же видов вооружения - Авдеевку, Луганское и Зайцево.
На луганском направлении российско-оккупационные войска использовали 120-мм минометы, неоднократно обстреливая Крымское, а из гранатометов - Новозвановку.
"В общем зафиксировано 19 обстрелов. Потерь среди наших военнослужащих нет", - сказано в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки 18 января 2017 г. террористы осуществили 37 обстрелов в зоне АТО. Двое украинских воинов получили ранения.
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