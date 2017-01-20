 26 участников АТО на Харьковщине заключили договоры покупки жилья по областной программе, - Светличная

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом журналистам в четверг сообщила глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная.
"26 семей заключили договоры на приобретение квартир. Сдача этих квартир планируется во втором-третьем квартале 2017 года", - сказала Светличная.
По ее словам, с учетом спецскидки от застройщика и компенсации 40% стоимости жилья из госбюджета 1 кв.м. в новом жилье обойдется участникам АТО в 5273 грн.
Отметим, программа оказания поддержки участникам АТО для строительства и приобретения жилья в Харьковской области на 2016-2018 годы предусматривает, что 40% стоимости приобретаемого жилья компенсируется из областного бюджета, 60% платит участник АТО. В общей сложности на реализацию планируется выделить 32,5 млн грн (6,5 млн - в 2016г и по 13 млн грн - в 2017г и 2018г). Ожидается, что стать собственниками жилья по этой программе смогут до 200 семей участников АТО.
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