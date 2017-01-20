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Все про:жилье (580) Харьковщина (976) Светличная (10)

 26 участников АТО на Харьковщине заключили договоры покупки жилья по областной программе, - Светличная

В Харьковской области 26 семей заключили договоры покупки жилья по областной программе оказания поддержки участникам Антитеррористической операции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом журналистам в четверг сообщила глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная.

"26 семей заключили договоры на приобретение квартир. Сдача этих квартир планируется во втором-третьем квартале 2017 года", - сказала Светличная.

По ее словам, с учетом спецскидки от застройщика и компенсации 40% стоимости жилья из госбюджета 1 кв.м. в новом жилье обойдется участникам АТО в 5273 грн.

Отметим, программа оказания поддержки участникам АТО для строительства и приобретения жилья в Харьковской области на 2016-2018 годы предусматривает, что 40% стоимости приобретаемого жилья компенсируется из областного бюджета, 60% платит участник АТО. В общей сложности на реализацию планируется выделить 32,5 млн грн (6,5 млн - в 2016г и по 13 млн грн - в 2017г и 2018г). Ожидается, что стать собственниками жилья по этой программе смогут до 200 семей участников АТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это обязанность государства и моя, как Президента, заботиться о своих воинах", - Порошенко в Николаеве вручил ордера на квартиры для семей 15 участников АТО

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якась дивна хунта: замість крематоріїв та газенвагенів будує житло для вояків
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Ну Зрада хуле же шо тут еще сказать, тема висит уже минут 43минуты.. , 1-комментарий... Просто не кошерно .
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Ну харашо, скидка. 5273 грн за метр. За 60 квадратов нада кинуть 316380 грн. Где деньги Зин? Или дают кредит под 30%???
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Цензор.НЕТНовостиОбщество26 участников АТО на Харьковщине заключили договоры покупки жилья по областной программе, - Светличная
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