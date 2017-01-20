 Столтенберг: В случае кибератаки на члена НАТО мы задействуем статью о коллективной обороне

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая во время Всемирного экономического форума в Давосе.
"Мы делаем больше в вопросе обеспечения кибербезопасности, так как должны понимать, что кибератаки могут быть столь же опасными и серьезными, как и вооруженные нападения", - сказал он.
По словам Столтенберга, в случае кибератаки Альянс может задействовать статью 5 Устава НАТО, которая предусматривает коллективную оборону: "Мы решили, что кибератака может привести к задействованию статьи 5, а это означает, что она может привести к ответу со стороны всего альянса, так же, как и более традиционное вооруженное нападение".
Как сообщал Цензор.НЕТ, в интервью немецкому изданию Die Welt Столтенберг заявил, что число кибератак на сети НАТО за год возросло на 60%. По его словам, большинство хакерских атак на учреждения НАТО осуществлялись не частными лицами, а явно финансировались госинстанциями разных стран.
Напомним, Соединенные Штаты 29 декабря прошлого года в связи с кибератаками, приписываемыми России, объявили о введении санкций в отношении некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления Генштаба ВС РФ. Американские власти также выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих России объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.
Незасекреченную версию доклада о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США американская разведка опубликовала 6 января. В документе говорилось, что разведка США "с высокой долей уверенности" считает, что президент РФ Владимир Путин распорядился организовать кампанию по вмешательству в выборы президента США. По версии Вашингтона, российское руководство пыталось дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон и создать условия для победы республиканца Дональда Трампа.
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путєн - йухло
ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла
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Спамом засыпят?
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це, як у математиці: ствердження вірне, поки не доведене зворотнє
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А так , да ситуация гуано , но все же , честно , все могло быть намного хуже , значит не все потеряно .
НАТО , Украина будет Тем форпостом , за которым начинается Орда , а ну да , Так и есть .
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Одни влажные угрозы...Как во времена Майдана - обеспокоенность выражали...
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