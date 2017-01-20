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Все про:НАТО (5141) хакер (529) Столтенберг (381) кибербезопасность (74)

 Столтенберг: В случае кибератаки на члена НАТО мы задействуем статью о коллективной обороне

В случае кибератаки на одну из стран-участниц Североатлантического альянса НАТО может задействовать статью 5 своего Устава, которая предусматривает коллективную оборону.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая во время Всемирного экономического форума в Давосе.

"Мы делаем больше в вопросе обеспечения кибербезопасности, так как должны понимать, что кибератаки могут быть столь же опасными и серьезными, как и вооруженные нападения", - сказал он.

По словам Столтенберга, в случае кибератаки Альянс может задействовать статью 5 Устава НАТО, которая предусматривает коллективную оборону: "Мы решили, что кибератака может привести к задействованию статьи 5, а это означает, что она может привести к ответу со стороны всего альянса, так же, как и более традиционное вооруженное нападение".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я недооценил степень влияния, которое могут оказать дезинформация и кибератаки", - Обама о России

Как сообщал Цензор.НЕТ, в интервью немецкому изданию Die Welt Столтенберг заявил, что число кибератак на сети НАТО за год возросло на 60%. По его словам, большинство хакерских атак на учреждения НАТО осуществлялись не частными лицами, а явно финансировались госинстанциями разных стран.

Напомним, Соединенные Штаты 29 декабря прошлого года в связи с кибератаками, приписываемыми России, объявили о введении санкций в отношении некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления Генштаба ВС РФ. Американские власти также выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих России объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенат США начинает собственное расследование темы влияния РФ на выборы президента США

Незасекреченную версию доклада о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США американская разведка опубликовала 6 января. В документе говорилось, что разведка США "с высокой долей уверенности" считает, что президент РФ Владимир Путин распорядился организовать кампанию по вмешательству в выборы президента США. По версии Вашингтона, российское руководство пыталось дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон и создать условия для победы республиканца Дональда Трампа.
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нє, замість заклопотанності проголосять глибоку заклопотанність
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США - член НАТО, атака узкоглазых кацапов была осуществлена, где ответ?
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I'M GORGEOUS, I'M BIG YOU KNOW, I'M THE BIGGEST - TRUMP YOU KNOW I'M THE ONLIEST!
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По идиотской версии параши весь ольгивнянский сброд сейчас начнет блажить - агент Стеклов вышел из под контроля
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перший пункт статті проголошує:
путєн - йухло
ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла
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Коллектив НАТО скинеться и наймет хакера ?
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Мне кажется вы преумеьшаете возможности НАТО. К мнению альянса чутко прислушиваются политики во всех странах членах.
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Если бы Нато, как вы говорите, пасовало, то пукин уже проводил бы планерки в Букингемском дворце
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якби нато не дзвеніло порожніми бубенцями, то всілякі захерченкі навіть жартуючи не згадували про Букінгемський палац
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Давайте найдем компромисс и каждый останется при своем мнении
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для того, щоб залишитись при своїй думці, не обов'язково приступати до полеміки
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взагалі то, судячи з реальних справ, українська армія - це більш серйозна сила, аніж нато
це, як у математиці: ствердження вірне, поки не доведене зворотнє
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Респект и Уважуха , и пепел нам на головы , когда у нас в Раде мудаки сидят прокацапские , да шо там , чистые Москали .
А так , да ситуация гуано , но все же , честно , все могло быть намного хуже , значит не все потеряно .

НАТО , Украина будет Тем форпостом , за которым начинается Орда , а ну да , Так и есть .
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Рубануть нэт - пускай чебурашкой довольствуются, рубануть SWIFT...
Одни влажные угрозы...Как во времена Майдана - обеспокоенность выражали...
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Zadeistvie tak stranno budet, Rossia poterjaet ves neftegazovoju dobytshu
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСтолтенберг: В случае кибератаки на члена НАТО мы задействуем статью о коллективной обороне
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