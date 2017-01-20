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Все про:Давос (262) Елисеев (201) Порошенко (10439)

 Встречи и переговоры Президента в Давосе очень продуктивны, - Елисеев

Президент Украины Петр Порошенко в рамках участия в 47-м заседании Всемирного экономического форума в Давосе проводит очень насыщенные и продуктивные встречи и переговоры с лидерами государств и руководителями международных организаций.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, об этом заявил заместитель Главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев.

Во время общения с журналистами он напомнил, что украинская делегация впервые встретилась с новоизбранным Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. "Мы получили от Генерального секретаря ООН четкие заверения в том, что он будет твердо отстаивать базовые принципы и устав ООН. В частности, это поддержка суверенитета и территориальной целостности независимых государств. То, чего нам, к сожалению, не хватало", - отметил заместитель Главы АПУ.

Он отметил, что Президент проинформировал Гутерриша о ситуации с имплементацией Минских договоренностей и призвал способствовать выполнению резолюции Генеральной ассамблеи ООН о нарушении прав человека в Крыму. "ООН будет продолжать подробно мониторить ситуацию с нарушением прав человека", - добавил Елисеев.

Кроме того, Президент сообщил Генсеку ООН о том, что Украина недавно передала иски в Международный суд ООН против России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко и премьер-министр Грузии Квирикашвили обсудили в Давосе углубление торгово-экономического сотрудничества между странами. ФОТО

Генеральный секретарь ООН также приветствовал председательство Украины в Совете безопасности ООН в феврале. Во время встречи собеседники договорились о дальнейших контактах.

По словам заместителя Главы АПУ, во время встречи Порошенко с Премьер-министром Нидерландов Марком Рютте ключевое внимание было направлено на вопросы ускорения ратификации голландским парламентом Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Председатель Правительства Нидерландов заверил в том, что этот процесс проходит должным образом, поскольку компромиссы, достигнутые в конце прошлого года, создают хорошие условия для ратификации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко в Давосе провел переговоры с директором МВФ Лагард. ФОТО (обновлено)

Рютте также заверил, что Нидерланды поддерживают ускорение предоставления безвизового режима для украинцев.

Отвечая на вопрос об отказе Президента посетить завтрак, который организовал украинский бизнесмен Виктор Пинчук в Давосе, заместитель Главы АПУ отметил: "Президент четко заявил о своей позиции, что он не собирается идти на этот завтрак. К сожалению, в связи с этой статьей (недавняя публикация В.Пинчука в СМИ. - Ред.) форум, который всегда был нейтральной площадкой для обсуждения вопросов, не является таким".

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Елисеев подчеркнул: "Украина никогда не торговала и не будет торговать собственными территориями. Мы хотели бы, чтобы этот вопрос не был больше предметом никаких дискуссий".

Заместитель Главы АПУ отметил, что сейчас Украина проводит напряженные переговоры в контексте минского процесса и деоккупации Крыма, в том числе налаживаются связи с новой Администрацией США. "Такого типа статьи и инсинуации, к сожалению, не создают позитивный фон для переговоров, чтобы прекратить агрессию и восстановить наш суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнул Елисеев.

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ну что тебе елесеюшка -дурацек еще сказать должен лизать и еще раз лизать а то от корыта подвинут был иакой и у вити зека петушок кукарекал а где он щас история молчит
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Треба вигнати Клімкіна та Єлісєєва та призначити міністром МЗС Сєргєєва, який дуже успішно мочив рашку в ООН! порошенко, клімкін та єлісєєв це три нікчеми, вони можуть домовитись тільки про відриття магазинів Рошен-Бомбонетті в ЄС, а про антипутінську військову коаліцію вони домовитись не можуть!
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интересно,всяческим папуасам,их президентские шестерки тоже такие басни вещают?
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Голландские Геи-Планокуры-бдители домашнего очага и продолжения рода .. были Тут, не тут а Тут буквально ? , бо это реально вопрос для меня вопрос , они потом опять скажут шо были обкуренные бо по закону имеют право быть не вменяемыми...
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Встречи и переговоры Президента в Давосе очень продуктивны, - Елисеев.
Ну, дык, одна только встреча с Ильхамом Алиевым чего стоит?! Вот Азербайджан щаз заинвестирует около 100 лимонов зелени и тогда заживем... по-новому...
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Продуктивные переговоры дали много продукции ...
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вопрос в главном-для кого они продуктивны?!лично для рошена??
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И сколько реальных продуктов попадет в Украину из этого елисеевского гастронома?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВстречи и переговоры Президента в Давосе очень продуктивны, - Елисеев
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