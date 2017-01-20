Недостаточная координация и организация, - Крищенко о причинах трагедии в Княжичах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Эспрессо.TV заявил глава Нацполиции города Киева Андрей Крищенко.
"Меня предупредили. Еще несколько руководителей наказаны. Ряд работников уволены из органов Нацполиции. И все материалы будут переданы в органы ГПУ, которая проводит расследование в дальнейшем и она будет определять тех, кто виновен", - заявил Крищенко.
Он отметил, что причинами трагедии стала недостаточная координация и организация спецоперации.
"Это то, что я могу сказать о себе. Это такие основные тезисы материалов служебной проверки", - заявил Крищенко.
Он отметил, что является "руководителем", а значит "отвечает за все действия своих подчиненных".
"А опыт... Я уже давно работаю на руководящих должностях. Случилось то, что случилось", - заявил Крищенко.
Он отметил, что окончательное слово в деле поставит прокуратура и суд.
Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Киевской области в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.
Двое сотрудников принадлежали к госслужбе охраны, двое были полицейскими разведчиками и еще один - сотрудником спецподразделения КОРД.
По информации народного депутата Антона Геращенко, перестрелка произошла случайно, из-за недоразумения в ходе выполнения операции по задержанию преступников.
Прокуратура Киевской области осуществляет досудебное расследование инцидента.
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«В Княжичах должно было произойти очередное мусорское ограбление. Однако в этот раз все пошло не по плану, сработала сигнализация…. Все по порядку. Группа мусоров из двух человек проникли в дом потерпевшей, у которой недавно вернулись родственники из-за границы. Об этом все знали в поселке. Мусора просекли по своим каналам, что в хате должно было быть много налички… Другая группа, в конце улицы, стояла на шухере. Они следили за дорогой, а не за домом. Они стояли на шухере в самом конце улицы под лесопосадкой. Дом который грабила первая группа вообще не попадал под их поле зрение. В Нацполиции это назвали «разведкой», но это банальный мусорской шухер, прикрытие первой группы, называйте это как хотите. Неожиданно сработала сигнализация. Группа стоявшая на шмоне скомандовала первой группе не высовываться из дома, ибо убегать некуда, дорога тупиковая, ДСО однозначно бы их словили по прямой дороге. Через 6-8 минут приехала машина ДСО. Группа стоявшая на шухере была растеряна, ибо ясное дело их сейчас вскроют. Ребята с ДСО сразу же заподозрили неладное и вызвали еще одну группу бойцов. Вот тогда и было принято решение мочить. Микроавтобус с бойцами «КОРД» выехал со стороны лесопосадки, что стало неожиданностью для бойцов ДСО. Они (ред. бойцы КОРД) были без каких либо опознавательных знаков. Ясное дело, что бойцы ДСО приняли их за грабителей. Началась стрельба, которую открыли бойцы КОРД еще за 30 метров до того как подъехать на место! И тут случились два роковых просчета. КОРД, которые были без опознавательных знаков и входили в преступную группу, приняли решение замочить бойцов ДСО как свидетелей преступления, но не ожидали, что первая группа уже захвачена и находится в машине ДСО. Они расстреляли и бойцов ДСО и своих. Во время перестрелки был убит представитель КОРД и уже было ясно, ситуацию не удастся скрыть. По плану преступной мусорской группы, они должны были расстрелять ДСОшнкиов и заявить, что их якобы расстреляли преступники которым удалось скрыться с места преступления. Но учитывая, что погибло 3 оборотней в погонах, нужно было срочно придумать историю. Вот они и придумали этот абсолютный бред про разведчиков и КОРД. В обязанности КОРД входит не домушников ловить, а с террористами бороться. Их появление там, говорит только о преступном мусорском сговоре. Меня поразил цинизм нынешнего руководства МВД. Они заявили, что виновный в трагедии уже мертв. Его застрелили Герои из «КОРД». Идиоты даже не понимают, что они искалечили целые семьи, ведь доверчивые мамы и папы выходит хоронили преступников, по словам МВД.
Доказать что либо сейчас невозможно. Суды, прокуратура, полиция да и власть в целом узурпирована очень страшными и черными людьми, которые повязаны кровью между собой. Но через каких-то пару месяцев, а может года, когда этих блядей отстранять от власти, мы все узнаем правду. А правда банальная и простая: Мусора приехали на работу. Сработала сигнализация. Группа стоявшая на шухере приняла решение расстрелять бойцов ДСО как свидетелй и свалить вину на грабителей которые убежали с места преступления. Но видимо Бог все же есть и все пошло не так… Расследование не закончено, за наших сыновей эти бляди ответят. Ответят и перед законом и перед Богом» - говорит Александр.
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а Деканоидзе не из обоймы моральных уродов... так конечно ... нужно сыграть еблана )
играй дальше )
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Купа смертей, і ця гнида отримала тільки догану...
Доречі сьогодні беркут який лупив правих в Києві знову був в шоломах без номерів...
"Реформа" пройшла успішно...
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теперь ведомство что, должно признать, что в не куча моральных уродов крышуемых ?
нет конечно, не признает.
вся история.
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Луценко высосал в мудАкова этот раз.. по самые яйца )
импотенты мля )
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Блин, твою дивизию... Пятерых полицейских положили при исполнении, а у них "недостаточная координация и организация"... Как говорится: "Я буею, дорогая редакция..."
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