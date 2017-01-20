EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины
  897  22
Материалы по теме:
Все про:Нацполиция (5533) стрельба (2120) Крищенко (106)

 Крищенко о причинах трагедии в Княжичах: Недостаточная координация и организация

Основными причинами трагедии в Княжичах, унесшей жизни 5 правоохранителей, являются недостаточная координация и организация спецоперации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Эспрессо.TV заявил глава Нацполиции города Киева Андрей Крищенко.

"Меня предупредили. Еще несколько руководителей наказаны. Ряд работников уволены из органов Нацполиции. И все материалы будут переданы в органы ГПУ, которая проводит расследование в дальнейшем и она будет определять тех, кто виновен", - заявил Крищенко.

Он отметил, что причинами трагедии стала недостаточная координация и организация спецоперации.

"Это то, что я могу сказать о себе. Это такие основные тезисы материалов служебной проверки", - заявил Крищенко.

Он отметил, что является "руководителем", а значит "отвечает за все действия своих подчиненных".

"А опыт... Я уже давно работаю на руководящих должностях. Случилось то, что случилось", - заявил Крищенко.

Он отметил, что окончательное слово в деле поставит прокуратура и суд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Халатность, которая привела к трагедии", - Луценко озвучил версии перестрелки полицейских в Княжичах

Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Киевской области в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.

Двое сотрудников принадлежали к госслужбе охраны, двое были полицейскими разведчиками и еще один - сотрудником спецподразделения КОРД.

По информации народного депутата Антона Геращенко, перестрелка произошла случайно, из-за недоразумения в ходе выполнения операции по задержанию преступников.

Прокуратура Киевской области осуществляет досудебное расследование инцидента.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Нацполиция уволила 7 офицеров, ответственных за перестрелку в Княжичах. ВИДЕО

 перейти на форум
 
 
TUV0TVVtZE9RM2N3VEZCUmRHUkRNREJNYWxKcWVVUlJjMmxFVVcxMFF6a3dXUzlSZEhSRE5EQlpabEZ6VGtkR1RIa3ZVVzEwUjBFd1RHcFNhV1JETVRCTU0xRjFkRU1yVEhrdlVtZGtSME13V1VSUmRHUkROekJaZWxGelpFTjNaazVEWkRCTVJGSm9kRU12TUV3M1VYVTVRelF3V1dKUmRVNUhVQT09
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ОДИН ИЗ РОДСТВЕННИКОВ УБИТОГО В КНЯЖИЧАХ БОЙЦА ДСО ПОВЕДАЛ ELISE JOURNAL ШОКИРУЮЩИЕ ПОДРОБНОСТИ КРОВАВОГО МЕСИВА В ПОСЕЛКЕ КНЯЖИЧИ. Собеседник представился Александр. Фамилию отказался говорить наотрез, из соображений безопасности его семьи. По словам Александра, «мусора» (ред. Полиция) приехали на дело. Это не первое их дело в Княжичах. За последние пол года в Княжичах произошло 14 ограблений, причем все они одинаковые. Никто в поселке не сомневается, что работали оборотни в погонах. В одном из случаев, грабителей засекли, вызвали полицию а они приехали ровно через 4 часа, под утро.

«В Княжичах должно было произойти очередное мусорское ограбление. Однако в этот раз все пошло не по плану, сработала сигнализация…. Все по порядку. Группа мусоров из двух человек проникли в дом потерпевшей, у которой недавно вернулись родственники из-за границы. Об этом все знали в поселке. Мусора просекли по своим каналам, что в хате должно было быть много налички… Другая группа, в конце улицы, стояла на шухере. Они следили за дорогой, а не за домом. Они стояли на шухере в самом конце улицы под лесопосадкой. Дом который грабила первая группа вообще не попадал под их поле зрение. В Нацполиции это назвали «разведкой», но это банальный мусорской шухер, прикрытие первой группы, называйте это как хотите. Неожиданно сработала сигнализация. Группа стоявшая на шмоне скомандовала первой группе не высовываться из дома, ибо убегать некуда, дорога тупиковая, ДСО однозначно бы их словили по прямой дороге. Через 6-8 минут приехала машина ДСО. Группа стоявшая на шухере была растеряна, ибо ясное дело их сейчас вскроют. Ребята с ДСО сразу же заподозрили неладное и вызвали еще одну группу бойцов. Вот тогда и было принято решение мочить. Микроавтобус с бойцами «КОРД» выехал со стороны лесопосадки, что стало неожиданностью для бойцов ДСО. Они (ред. бойцы КОРД) были без каких либо опознавательных знаков. Ясное дело, что бойцы ДСО приняли их за грабителей. Началась стрельба, которую открыли бойцы КОРД еще за 30 метров до того как подъехать на место! И тут случились два роковых просчета. КОРД, которые были без опознавательных знаков и входили в преступную группу, приняли решение замочить бойцов ДСО как свидетелей преступления, но не ожидали, что первая группа уже захвачена и находится в машине ДСО. Они расстреляли и бойцов ДСО и своих. Во время перестрелки был убит представитель КОРД и уже было ясно, ситуацию не удастся скрыть. По плану преступной мусорской группы, они должны были расстрелять ДСОшнкиов и заявить, что их якобы расстреляли преступники которым удалось скрыться с места преступления. Но учитывая, что погибло 3 оборотней в погонах, нужно было срочно придумать историю. Вот они и придумали этот абсолютный бред про разведчиков и КОРД. В обязанности КОРД входит не домушников ловить, а с террористами бороться. Их появление там, говорит только о преступном мусорском сговоре. Меня поразил цинизм нынешнего руководства МВД. Они заявили, что виновный в трагедии уже мертв. Его застрелили Герои из «КОРД». Идиоты даже не понимают, что они искалечили целые семьи, ведь доверчивые мамы и папы выходит хоронили преступников, по словам МВД.

Доказать что либо сейчас невозможно. Суды, прокуратура, полиция да и власть в целом узурпирована очень страшными и черными людьми, которые повязаны кровью между собой. Но через каких-то пару месяцев, а может года, когда этих блядей отстранять от власти, мы все узнаем правду. А правда банальная и простая: Мусора приехали на работу. Сработала сигнализация. Группа стоявшая на шухере приняла решение расстрелять бойцов ДСО как свидетелй и свалить вину на грабителей которые убежали с места преступления. Но видимо Бог все же есть и все пошло не так… Расследование не закончено, за наших сыновей эти бляди ответят. Ответят и перед законом и перед Богом» - говорит Александр.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вроде писали что там одна из нычек легитимного батона была и навели мусорву на хату именно клерки собаки аваки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нечувана трагедія, якої не було за останні 200 років існування поліції і всього лише п'ять звільнених і жодного арештованого і засудженого! Поліцейські вбили поліцейських, весь Корд який приймав участь в операції має бути арештований і відправлений в СІЗО, всі керівники включно з Крищенком мають бути арештовані і розстріляні за злочинну халатність та непрофесіоналізм! Під час війни таких помилок не прощають, це диверсія і наказання має бути самим жорстоким!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скажите еще, что Деканоидзе во всем виновата.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
чурчхелла очьень важьно. Она хотела прэзумпцию нэвиновности для мусорвы и выгнать всех гаишников на дороги на заработки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
почавкала у корыта попарилась с армяном в баньке получила кеш и можно в париж к своим мулатам
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да не рассказывай... Они с Саакашвили под таким прессингом были, их так Аваков вертел как хотел...Пообещали мусорам по 9 тыщ. грн. зарплату, попиарились и забыли. На самом деле так по 5 тыщ. грн. и получают. Злые шо писец, берут кто что дает. На новогодние праздники в патрульных машинах даже капитаны с майорами на подработку повыезжали, поздним вечером в кустах сидели не включая мигалок...
 показать весь комментарий
Ответить
 
дзядек знает только кто Аваков - Мудаков. перед таким Дзядек по жизни раком стоит.. он то знает перед кем нагибаться...
а Деканоидзе не из обоймы моральных уродов... так конечно ... нужно сыграть еблана )
играй дальше )
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Случилось то, что случилось"

Купа смертей, і ця гнида отримала тільки догану...
Доречі сьогодні беркут який лупив правих в Києві знову був в шоломах без номерів...
"Реформа" пройшла успішно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И что, за пять загубленных жизней так никто и не ответит?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну это ж пять простых полицейских... это же не те, кому мудАков дарил пистолеты... это так... КОРД там важнее, полицейские приехали играть за правду, а КОРД явно был против... вот и застрелил всех как собак...
теперь ведомство что, должно признать, что в не куча моральных уродов крышуемых ?
нет конечно, не признает.
вся история.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как то не жалко ни мусоров ни ДСОшников, потому что они сами на себя плюют. Кто то слышал хотябы чтобы те или другие требовали нормального расследования и справедливости? Проглотыли молча и те и другие что им в рот накончало начальство...Пкскай дальше сосут. Жалко что их на фронт не посылают...
 показать весь комментарий
Ответить
 
мало было шансов, что власть имущие скажуть типа "корд охуел и перестрелял нахрен полицейских... но мы их не посадим, сольем типа все натупили но особо никто не виноват"...
Луценко высосал в мудАкова этот раз.. по самые яйца )
импотенты мля )
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Недостаточная координация и организация, - Крищенко о причинах трагедии в Княжичах.
Блин, твою дивизию... Пятерых полицейских положили при исполнении, а у них "недостаточная координация и организация"... Как говорится: "Я буею, дорогая редакция..."
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Недостаточная координация и организация" в голове и на совести самого Крищенко. Первый вопрос, который ему необходимо ставить: что его сотрудники из уголовного розыска, 7-ки и КОРДа - структурных подразделений Управления полиции г.Киева, делали на территории Управления полиции Киевской области в с.Княжичи? Почему оно полезло проводить такого рода операции на территорию другого управления, даже не согласовав их с руководством полиции соседей. А ответить ему будет нечего. Потому что эти преступные группы из состава сотрудников МВД по осуществлению краж и грабежей на территории богатеньких посёлков Киевской области создавались ещё при Трояне, в его бытность начальником Управления полиции Киевской области. Поэтому Крищенко - брехливый козёл отпущения, скорее всего даже не знал, кто из его подчинённых и что делает на территории другого управления полиции. Пусть сдаёт Трояна и Авакова, если не хочет в ближайшем будущем драпать из Украины вместе с ними.
 показать весь комментарий
Ответить
 
так цель операции которая недостаточно спланирована и скоординирована. чему тогда в Явориве учат корды ссо ?. кто кого поехал . даже не понятно. шпионов ловить иди деверсантов
 показать весь комментарий
Ответить
 
Почему в Украине нет реформ? Недостаточная организация и координация?!...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ох и зрада , скандалы , что угодно , все намного проще .
всего два варианта .
Первый 50% реально не разобрались что все свои и тупо положили в книжки опыт -Как не стоит делать :Пример.(50% по честному всем погибшим менее 30 лет , это все пацанва дворовая с автоматами в руках на стреме .. , да именно 50% такое могло где то когда то случится 50% по правде может быть так)
Второй 50% , Корд с мусарней мутил "шото свое , ну от банальщины громили судей -грабь награбленное.., ну и в этом духе, но сработала сигнализация и подьехала ДСО и как бы по факту случилось то что случилось(50% сюда ,также видя шторные реформы мусарни , в новеньких машинках дитвора , а в кабинетах нафталин позднего Кучмы или раннего овоща, - дальше нет сути обьяснять) также 50% что все было так .
Все. 3 не дано.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКрищенко о причинах трагедии в Княжичах: Недостаточная координация и организация
 Облако тегов
агрессия Антитеррористическая операция боевик ВР ГПУ ГФС Давос Донбасс задержание Интерпол Киев Крым Минобороны НАПК Нацполиция ОБСЕ обстрел общественное вещание переговоры Порошенко прокуратура Путин розыск Россия Савченко санкции стрельба суд судья США
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти