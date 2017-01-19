 "Я планировал решить все путем федерализации", - полицейские задержали "депутата народного совета ДНР"

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе полиции Донецкой области, задержанный был доставлен в Бахмутский отдел полиции, сейчас с ним работают следователи.
Человек, причастный к оккупации Донбасса и войне, унесшей сотни жизней, теперь ездит в Украину и говорит, что он хотел совсем не этого.
"В марте 2014 года я принимал участие в митингах, и потом мне предложили представлять интересы своего города в "верховном совете ДНР", - рассказывает бывший чиновник.
Именно он был одним из 100 "избранников", которых никто не выбирал. Этот террористический "орган" начал свою деятельность с захватов административных зданий, банков и частных помещений дончан, придя к власти под дулами автоматов. Они принесли разруху и бедность.
"Многие люди живут за счет пенсий, "ДНР" платит пенсии, но очень маленькие, кто может - находит подработку. 50% бюджета "республики" идет за счет РФ", - признается представитель террористической организации.
Распределением финансирования занимается именно "народный совет ДНР", но до народа доходят лишь крошки с "барского стола".
Полиция Донетчины еженедельно задерживает боевиков, дезертировавших из незаконных вооруженных формирований из-за невыплаты "зарплаты". По словам пособника террористов, рядовые бойцы получали около 10 тысяч рублей, но практика показывает, что главари бандформирований часто экономили на "живой силе" из местных жителей.
По словам "депутата" от шахтерского городка, он проработал на должности 2 месяца. На вопрос, почему покинул "правительство", задержанный говорит, что был не согласен с решением конфликта военным способом.
"Я планировал решить все путем федерализации. РФ участвует в этом процессе как куратор. Из РФ приезжают "добровольцы", основной ассортимент продуктов - из РФ", - рассказывает мужчина.
Он бежал с псевдореспубликы с началом боевых действий, уехал в РФ, но был вынужден вернуться. "Братское государство" любит жителей Донбасса только на расстоянии.
-"В РФ украинцы не нужны, мы там жители второго сорта. Гражданство никто не дает", - говорит задержанный.
В настоящее время в отношении подозреваемого собирается доказательная база, он проверяется на причастность к совершению тяжких преступлений.
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На оккупированных территориях Донбасса массово задерживают местных жителей, - ГУР(42)
Российский оккупант задержан вблизи позиций украинских войск на Донетчине, - пресс-центр штаба АТО(96)
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Це якого ще народа?
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Там опечатка...
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пошел откопал танк в шахте остановил хунту и строил будущее , на московии был но там сказали вали обратно- тут стандартно(прямо як кацапские контрактники теряются на учениях на Растове , и находят их в мобильных крематориях)
А дальше эти "строители" делают то шо делали 15 лет назад , а именно ,рекет , та еще и от законной власти иностранный контингент рефии защищает , щипай курей дери баб копай уголь -до не хочу .
Скажите сволочи спасибо реальной толерантности в родной стране Украине,и закону по которому вам светит только цугундер . Иначе дохли бы вы тысячами на разминировании своего бандитского края .В любимом вами совке так точно бы не панькались, даже в позднем застое ,тягла получили бы до скона, та и тот был бы очень близок.
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Истинный "федераст".
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Он планировал, ну смишной. Тебя дыбила Путлерок попользовал и выкинул на помойку, планировал он шото, хренов червяк, погань без роду племени чести и совести, планировщик пилять...
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Нужен закон вводящий мораторий лет на 10, который бы запрещал голосовать даунбасскому быдлу на выборах и таким образом защитил бы Украину от этого дерьма хотя бы лет на 10.
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