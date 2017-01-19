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Все про:задержание (4845) Нацполиция (5533) сепаратизм (12615) Донецкая область (3550)

 "Я планировал решить все путем федерализации", - полицейские задержали "депутата народного совета ДНР"

Под видом мирного жителя представитель террористической организации пытался пересечь линию разграничения на блокпосте "Майорск" и был обнаружен благодаря проверке по базам МВД.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе полиции Донецкой области, задержанный был доставлен в Бахмутский отдел полиции, сейчас с ним работают следователи.

Человек, причастный к оккупации Донбасса и войне, унесшей сотни жизней, теперь ездит в Украину и говорит, что он хотел совсем не этого.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Сотрудница "народной милиции "ЛНР" задержана в пункте пропуска "Меловое", - Госпогранслужба. ФОТО

"В марте 2014 года я принимал участие в митингах, и потом мне предложили представлять интересы своего города в "верховном совете ДНР", - рассказывает бывший чиновник.

Именно он был одним из 100 "избранников", которых никто не выбирал. Этот террористический "орган" начал свою деятельность с захватов административных зданий, банков и частных помещений дончан, придя к власти под дулами автоматов. Они принесли разруху и бедность.

"Многие люди живут за счет пенсий, "ДНР" платит пенсии, но очень маленькие, кто может - находит подработку. 50% бюджета "республики" идет за счет РФ", - признается представитель террористической организации.

Распределением финансирования занимается именно "народный совет ДНР", но до народа доходят лишь крошки с "барского стола".

Полиция Донетчины еженедельно задерживает боевиков, дезертировавших из незаконных вооруженных формирований из-за невыплаты "зарплаты". По словам пособника террористов, рядовые бойцы получали около 10 тысяч рублей, но практика показывает, что главари бандформирований часто экономили на "живой силе" из местных жителей.

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По словам "депутата" от шахтерского городка, он проработал на должности 2 месяца. На вопрос, почему покинул "правительство", задержанный говорит, что был не согласен с решением конфликта военным способом.

"Я планировал решить все путем федерализации. РФ участвует в этом процессе как куратор. Из РФ приезжают "добровольцы", основной ассортимент продуктов - из РФ", - рассказывает мужчина.

Он бежал с псевдореспубликы с началом боевых действий, уехал в РФ, но был вынужден вернуться. "Братское государство" любит жителей Донбасса только на расстоянии.

-"В РФ украинцы не нужны, мы там жители второго сорта. Гражданство никто не дает", - говорит задержанный.

В настоящее время в отношении подозреваемого собирается доказательная база, он проверяется на причастность к совершению тяжких преступлений.

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Повісити сєпарську суку на першому ж ліхтарі та і по всьому...😕
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Це не по-нашому. На кілок, в людному місці, з відповідною табличкою.
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"Депутат" террористической организации - это что-то новое в мировой истории...
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Противно такое говно тащить аж до Крещатика. Много чести. Удавить где то в посадке и зарыть в болоте.
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"Я планировал решить все путем федерализации"(с).Оно себя царём возомнило.Пусть на нарах теперь планирует,плановик недоделаный
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отдайте его нашим в АТО будет делать проходы в минных полях .......своим телом...
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Под лед его.. Пусть плывет до Сочи, к дружбанам.
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а чо фотку не выложили , я желаю знать в лицо своих "братьев" из братской лугандонии.
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А что, быть "депутатом" лугандона, разве не тяжкое преступление?
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Як меня бесит от-это разбирательство "работяг Дамбаса что всю Украину кормили 23 года....
пошел откопал танк в шахте остановил хунту и строил будущее , на московии был но там сказали вали обратно- тут стандартно(прямо як кацапские контрактники теряются на учениях на Растове , и находят их в мобильных крематориях)
А дальше эти "строители" делают то шо делали 15 лет назад , а именно ,рекет , та еще и от законной власти иностранный контингент рефии защищает , щипай курей дери баб копай уголь -до не хочу .
Скажите сволочи спасибо реальной толерантности в родной стране Украине,и закону по которому вам светит только цугундер . Иначе дохли бы вы тысячами на разминировании своего бандитского края .В любимом вами совке так точно бы не панькались, даже в позднем застое ,тягла получили бы до скона, та и тот был бы очень близок.
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Ну прям слезу прошибает.
Истинный "федераст".
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отрубайте ему руки и скажите что хотели совсем не етого...
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Относительно этого персонажа меня интересует только статья с такой информацией- суд-срок-тюрьма. Всё.
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И чего им не живется в лугандоне своем, шастают туда сюда .
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Предлагаю в украинский язык ввести слово федерализация как синоним принудительная кастрация. Всех кто хочет федерализацию пускай напишет заявление об отказе от каких либо притензий к качеству и последствий *федерализации*...
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Черговий "іхтамнєт" з російським паспортом. Виловлений під Маріуполем. Відео та деталі в ФБ►►http://t.pp.ua/ihtamnet
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"Я планировал решить все путем федерализации"

Он планировал, ну смишной. Тебя дыбила Путлерок попользовал и выкинул на помойку, планировал он шото, хренов червяк, погань без роду племени чести и совести, планировщик пилять...
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Там такого дерьма как это полно. Если к Украине вернется территория с таким как этот биомусором, не дай бог, чтобы у них была возможность голосовать на выборах.
Нужен закон вводящий мораторий лет на 10, который бы запрещал голосовать даунбасскому быдлу на выборах и таким образом защитил бы Украину от этого дерьма хотя бы лет на 10.
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И теперь корми его? А не выслать ли "товарища" в ДНР с лишением гражданства Украины. Вот так просто. На блокпост и подсрачником придать нужное ускорение в сторону кацапии.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Я планировал решить все путем федерализации", - полицейские задержали "депутата народного совета ДНР"
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