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Все про:Африка (113) вторжение (296) Гамбия (2) Сенегал (5)

 Сенегал начал военное вторжение в Гамбию, войска уже перешли границу

Вооруженные силы Сенегала объявили о начале военного вторжения в Гамбию. Войска вводятся для того, чтобы обеспечить передачу власти победившему на президентских выборах в Гамбии Адаме Барроу.

Как сообщает передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Русскую службу BBC", по словам представителя сенегальских военных, войска уже перешли границу.

Такой шаг предпринят на фоне единогласного решения Совета Безопасности ООН поддержать интервенцию Сенегала в Гамбию. В резолюции осуждается нежелание действующего главы государства Яхьи Джамме покинуть свой пост. За документ проголосовали все 15 государств - членов СБ.

Вместе с Сенегалом свои войска в Гамбию отправит и Нигерия. Ранее стало известно, что она уже выделила на операцию несколько своих самолетов и как минимум один военный корабль.

Правивший Гамбией с 1994 года Яхья Джамме в декабре отказался признать поражение на президентских выборах. Это решение не понравилось Экономическому сообществу западноафриканских государств, признавшего победителем выборов Адаму Бэрроу. В итоге в четверг Бэрроу уже принес в Сенегале присягу несмотря на то, что Джамме так и не покинул пост в положенный срок.

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Сенегальская армия еще в среду поставила Джамме ультиматум, пригрозив ему вторжением в страну в случае, если в ночь на 19 января он не покинет пост. Джамме проигнорировал этот ультиматум и продолжает настаивать на своей легитимности.

Тем не менее немедленного вторжения со стороны Сенегала не последовало, так как не было решения Совета Безопасности ООН. Теперь же сенегальская армия начала действовать.

Джамме, возглавляющий Гамбию с 1994 года, в декабре неожиданно проиграл очередные выборы президента. Его кандидатуру поддержали около 36,7% избирателей, в то время как за его конкурента Бэрроу проголосовали 45,5% электората.

Сначала Джамме признал свое поражение на выборах, но позже все же оспорил итоги декабрьского голосования. Иск Джамме, в котором он заявляет о многочисленных нарушениях в ходе голосования, суд рассмотрит весной.

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В связи с этим срок полномочий Джамме был продлен на три месяца. Бэрроу и ЭКОВАС отказались признать законность такого шага, после чего Сенегал и Нигерия начали стягивать к границе Гамбии войска, а из самой страны начали эвакуировать туристов.

Регулярные вооруженные силы Сенегала насчитывают около 20 тысяч человек, а военный бюджет страны составляет примерно 300 млн долларов в год. Численность вооруженных сил Гамбии оценивается в 2,5 тысячи человек.
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Ладно, это все лирика. А где проникновенные слова нашего харанта об высочайшей обеспокоенности?
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а Джамме кто поддерживает, или ещё никто? если никто то всё решено будет быстро
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