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 Украинского политзаключенного в Крыму Балуха не переводят из СИЗО в больницу несмотря на болезнь

Украинский фермер Владимир Балух находится в симферопольском СИЗО, несмотря на ухудшение здоровья.

Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщила координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, передает Цензор.НЕТ.

"Ему оказали медицинскую помощь, поставили капельницу. Судя по всему, обострение почечной болезни. Балух продолжает находиться в СИЗО. В медицинскую часть его так и не перевели", - рассказала Скрипник.

Правозащитница также отметила, что адвокат Балуха будет стараться посетить своего подзащитного, чтобы "выяснить и оценить его состояние здоровья". В конце декабря правозащитники сообщали, что в крымском СИЗО у Балуха ухудшилось самочувствие, усилились боли в спине, обострился хронический бронхит.

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Как подчеркнули в Крымской правозащитной группе, по мнению Балуха, внимание к нему со стороны оккупантов обусловлено его проукраинской позицией, которая выражалась открыто - на территории его дома на флагштоке все это время развевался государственный флаг Украины, а 29 ноября на стене собственного дома он установил табличку "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".

Напоминаем, 8 декабря сотрудники ФСБ провели обыски в домах Владимира Балуха и его матери. После обысков активиста задержали. 12 декабря Раздольненский районный "суд" Крыма избрал меру пресечения для крымчанина в виде заключения под стражу сроком на 30 суток. В СИЗО Симферополя у Балуха ухудшилось состояние здоровья, усилились боли в спине, обострился хронический бронхит. Его обвиняют в "незаконном хранении оружия, его основных частей, боеприпасов" (ст. 222 ч.1 УК РФ).

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27 декабря, в "Раздольненском районном суде" Крыма состоялось заседание по продлению меры пресечения в виде заключения под стражу для украинского активиста Владимира Балуха. На заседание суда Балуха доставили из СИЗО Симферополя. Судья Александр Абеляшев оставил крымчанина под стражей до 5 февраля 2017 года.





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