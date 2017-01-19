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 Предложение Трампа о снятии санкций с России может дорого ему стоить, - экс-посол США Хербст

Заявленная Дональдом Трампом инициатива о возможном послаблении санкций против Российской Федерации в обмен на сокращение ядерного арсенала вызовет споры даже внутри его партии, члены которой инициировали усиление давления на Москву.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такое мнение выразил экс-посол США в Украине Джон Хербст.

"Я думаю, президент (Трамп. - Ред.) будет иметь возможность заключить соглашение, которое будет включать эти элементы (послабление санкций в обмен на ядерное разоружение. - Ред.), однако пойдет ли он на такое предложение - это отдельный вопрос", - отметил дипломат.

В этой связи он выразил удивление, что Трамп предлагает снять санкции в качестве "конфетки" для соглашения относительно ядерного разоружения. "Россия больше заинтересована в таком ядерном соглашении, чем Соединенные Штаты. Наша экономика может поддерживать программы вооружений, российская - нет", - констатировал он.

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Если администрация Трампа будет предлагать снять санкции на таких условиях, то "столкнется с мощным сопротивлением критики, в том числе, со стороны собственной политической партии", отметил Хербст. В этой связи он напомнил о новом двухпартийном законопроекте, предусматривающем дополнительные наказание России из-за ее вмешательства в президентские выборы.

В то же время, Хербст напомнил, что и Джеймс Маттис, номинированный на пост главы Пентагона, и Рекс Тиллерсон, кандидатура которого выдвинута на должность госсекретаря США, во время слушаний высказались в пользу сохранения санкций против РФ.

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"Следовательно, Трамп, очевидно, может это сделать, но также ясно, что ему это дорого обойдется, если он пойдет на такой шаг", - Отметил Хербст.

Как сообщал Цензор.НЕТ, несколько дней назад в интервью немецким и британским СМИ Трамп заявил, что рассматривает возможность соглашения с Россией: санкции в обмен на сокращение ядерных вооружений.
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