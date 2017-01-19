 В 2016 году Украина продемонстрировала рост экономики, - Порошенко в интервью CNN

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"В 2016 году мы имели рост экономики. Ровно год назад, когда мы встречались здесь, было завершено создание антикоррупционной структуры. И сегодня она уже приносит свои результаты", - отметил Порошенко.
Глава государства также отметил важность для Украины сильной и объединенной Европы и трансатлантического единства, включая США. "Здесь, в Давосе, у нас была интересная тема для обсуждения об ответственном лидерстве. Думаю, что из-за двух безответственных лидеров - Ассада и Путина, мы имеем большие проблемы с глобальной безопасностью", - подчеркнул Петр Порошенко. Президент также добавил, что кибератаки являются частью гибридной войны РФ.
Президент отметил поддержку Украины со стороны США в последние 2,5 года и выразил надежду на продолжение эффективного сотрудничества.
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Спутал рост своего личного экономического положения и процветание фабрики "Рошен" в Липецке с экономическим положением Украины!
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так лучше звучитsecret secret_too-упырь?.........
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..Саакашвили обвинил Порошенко в уничтожении украинских сел
http://antikor.com.ua/articles/147525-saakashvili_obvinil_poroshenko_v_unichtohenii_ukrainskih_sel
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это статистическая погрешность в 1%
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а
хуйло у пети отросло неприлично....
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Так от, приходить до мене його батько і говорить: "А ты знаешь, мой сын мне постоянно врёт".
І я знаю, що мій напарник мені теж постійно бреше. Це, напевно, в євреїв така вікова традиція, брехати всім, всюди і весь час.
Доведено життєвим досвідом.
Ось така мораль.
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Ой, Поршенко, краще б ти вже про безвіз говорив...
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довгоносыкдевальвация
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Горіть у пеклі, москалі!
І велике прохання до справжніх форумчан-припиняйте чубитися між собою. Бо хУЙЛО цьому аплодує стоячи!
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Повышение благосостояния народа Украины - это показатель роста экономики в стране . Пока что у вас подонков растет каждый день благосостояние что подтверждают ваши декларации !
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Про це йдеться в дослідженні Global Risk Briefing агентства Bloomberg, пише FinClub.
До слова, за показником курсової волатильності 0,6% у України найкращий прогноз серед всіх країн, які брали участь в цьому дослідженні.
У топ-5 кращих за цим індикатором також увійшли Гонконг (0,9%), Саудівська Аравія (1,2%), Таїланд (5,9%) і Індія (6%).
У Китаю цей показник 6,3%, США - 9,3%, Росії - 15,5%. У максимальній зоні ризику Аргентина (17,6%), ПАР (17,8%) і Туреччина (17,9%).
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Евреи могут использовать ложь для того, чтобы перехитрить нееврея. (Баба Коми 113а, Talmud, Baba Kamma, 1935, Soncino Edition, стр. 664-665);
Если евреи разъезжали целую неделю, и направо и налево обманывали христиан (неевреев), то пусть они соберутся вместе в субботу и восхвалят свою ловкость. (Евреи и Талмуд. Флавиан Бренье);
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