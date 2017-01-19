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Все про:Порошенко (10438) экономика (3384) CNN (20)

 В 2016 году Украина продемонстрировала рост экономики, - Порошенко в интервью CNN

Президент Петр Порошенко в интервью телекомпании CNN отметил, что украинская экономика демонстрирует рост, и созданная антикоррупционная система за последний год показала свою эффективность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"В 2016 году мы имели рост экономики. Ровно год назад, когда мы встречались здесь, было завершено создание антикоррупционной структуры. И сегодня она уже приносит свои результаты", - отметил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рост экономики в 2017-м составит около 3%, - Гройсман

Глава государства также отметил важность для Украины сильной и объединенной Европы и трансатлантического единства, включая США. "Здесь, в Давосе, у нас была интересная тема для обсуждения об ответственном лидерстве. Думаю, что из-за двух безответственных лидеров - Ассада и Путина, мы имеем большие проблемы с глобальной безопасностью", - подчеркнул Петр Порошенко. Президент также добавил, что кибератаки являются частью гибридной войны РФ.

Также читайте: "Директора компаний ощущают реальные сдвиги в Украине и улучшения инвестиционного климата", - Порошенко

Президент отметил поддержку Украины со стороны США в последние 2,5 года и выразил надежду на продолжение эффективного сотрудничества.
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А так же получила безвиз,ассоциацию,вернула Крым и Донбасс.Пэдро видать бухой в жопу.
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эти мужчинки ) но рост экономики тоже не фонтан
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Судя по всему, Шоколадный попутал!
Спутал рост своего личного экономического положения и процветание фабрики "Рошен" в Липецке с экономическим положением Украины!
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снова офшорный шоколадник врет... уси на майдан !!!!
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"захватили"? из каких мухосрансков строчишь, хуйлоп?
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на крови людской пришли к власти!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
так лучше звучитsecret secret_too-упырь?.........
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ты написал "захватили", хуйлопчег. оговорочка по фрейду спалила тебя как чайную ложку боярышника, меняй ник теперь
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лишних уберут и пойдет лучше.

..Саакашвили обвинил Порошенко в уничтожении украинских сел
http://antikor.com.ua/articles/147525-saakashvili_obvinil_poroshenko_v_unichtohenii_ukrainskih_sel
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неможит быть роста в 1%
это статистическая погрешность в 1%
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Це Гройсман прогнозує 3 %, а МВФ - 1.9% і це порівняно з 2016 роком!. Але брехня Гройсмана полягає не тільки в % , а в тому що він не каже за рахунок чрго буде ріст, а де буде спад виробництва.
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В это время журналисты CNN зафиксировали рост носа у офшорного Пиноккио
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не нос
а
хуйло у пети отросло неприлично....
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Стою на асфальте...у лыжи обутый , аль лыжи не едут.......... Что-то я не чего не понял , по ходу у меня глюк.
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Овощ только раз объеманул Украинцев,и его выперли в Ростов,Барыга три года брешет как собака,а все на месте сидит.
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ну не отмажешь ты хряка, averlex его отмазать не могут, тебе то куда!
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В 2016 году Украина продемонстрировала рост экономики, - отрицательный рост экономики.
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...рост гривни к зелёному,вот и весь экономический рост! брехун брешет и людям уважаемым заграничным!
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Смотрю на комментарии и вижу- Пэдро, тебе вообще никто не верит!
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Був у мене напарник по бізнесу, єврей, молодший за мене на років десять.
Так от, приходить до мене його батько і говорить: "А ты знаешь, мой сын мне постоянно врёт".
І я знаю, що мій напарник мені теж постійно бреше. Це, напевно, в євреїв така вікова традиція, брехати всім, всюди і весь час.
Доведено життєвим досвідом.
Ось така мораль.
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В 2016 году Украина продемонстрировала рост экономики, - Порошенко
--------
Ой, Поршенко, краще б ти вже про безвіз говорив...
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- Дєнь ото дня растьот процент жиров у маслі. Довольні хами, ситів них єбала.))) (с)
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Перед тем как пойти в душевую кабинку мне что-то захотелось выложить фото наших Героев.ГЕРОЯМ СЛАВА !
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Добраніч, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
І велике прохання до справжніх форумчан-припиняйте чубитися між собою. Бо хУЙЛО цьому аплодує стоячи!
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Та хитай, скільки влізе-погана та яхта, що хитавиці боїться.
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Солодких снів ! А ви мабудь замітили , що я вже як другий день тактику поміняв.І чубитися даже з ворогами лютими перестав.Просто їх ігнорую...Добраніч !
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Петя ОФФШОРНЫЙ - рост производства конхфэток это еще не показатель роста экономики !
Повышение благосостояния народа Украины - это показатель роста экономики в стране . Пока что у вас подонков растет каждый день благосостояние что подтверждают ваши декларации !
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Я так понял если растет $ то и растет экономика.
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Овощ нервно курит в сторонке.Даешь рост по петиному.Бенз по 70грн,доллар по 200.Да показали бы этого покращення в 2014 думаю очень многие когда в бюлетене ставили галочку,ручки как овощ сломали бы.
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Феєрічний звездобол)))0 Будівництво Нью-Васюків триває шаленними темпами ))))
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В Си-Эн-Эн может и рост а в жизни ж*па. Заводы лежат или еле дышат. Потому и потребление газа падает, но уж никак не за счет энергоэффективности
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Гривня буде найстабільнішою валютою світу в 2017- Bloomberg.
Про це йдеться в дослідженні Global Risk Briefing агентства Bloomberg, пише FinClub.

До слова, за показником курсової волатильності 0,6% у України найкращий прогноз серед всіх країн, які брали участь в цьому дослідженні.
У топ-5 кращих за цим індикатором також увійшли Гонконг (0,9%), Саудівська Аравія (1,2%), Таїланд (5,9%) і Індія (6%).
У Китаю цей показник 6,3%, США - 9,3%, Росії - 15,5%. У максимальній зоні ризику Аргентина (17,6%), ПАР (17,8%) і Туреччина (17,9%).
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Не будет. минимум стандартных 30% девальвации год к году.
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если под ростом экономики барыжка подразумевает рост тарифов ,цен на продукты, рост цен на проезд и тд., то я подтверждаю,- рост есть............
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Степан Хмара-Порошенко Зрадник подонок та брехун
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Шо опять не так? Рост есть, его нужно уметь видеть. Он там где люди делом заняты, а не ждут пока власть за них все сделает. В 2017 году будет рост еще больше, и безвиз тоже будет.
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В 2016 году Украина продемонстрировала рост экономики, - Порошенко
Евреи могут использовать ложь для того, чтобы перехитрить нееврея. (Баба Коми 113а, Talmud, Baba Kamma, 1935, Soncino Edition, стр. 664-665);
Если евреи разъезжали целую неделю, и направо и налево обманывали христиан (неевреев), то пусть они соберутся вместе в субботу и восхвалят свою ловкость. (Евреи и Талмуд. Флавиан Бренье);

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2016 году Украина продемонстрировала рост экономики, - Порошенко в интервью CNN
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