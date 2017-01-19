 "Из-за двух безответственных лидеров - Асада и Путина, мы имеем большие проблемы с глобальной безопасностью", - Порошенко в интервью CNN

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Здесь, в Давосе, у нас была интересная тема для обсуждения об ответственном лидерстве. Думаю, что из-за двух безответственных лидеров - Асада и Путина, мы имеем большие проблемы с глобальной безопасностью", - подчеркнул Петр Порошенко.
Президент добавил, что кибератаки являются частью гибридной войны РФ.
Он также отметил поддержку Украины со стороны США в последние 2,5 года и выразил надежду на продолжение эффективного сотрудничества.
В то же время Порошенко подчеркнул, что украинская экономика демонстрирует рост, и созданная антикоррупционная система за последний год показала свою эффективность.
"В 2016 году мы имели рост экономики. Ровно год назад, когда мы встречались здесь, было завершено создание антикоррупционной структуры. И сегодня она уже приносит свои результаты", - отметил Порошенко.
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жопойсерцем ...
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Петя, завязывай с тяжелыми наркотиками.
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Петруччо, что-то ты украинскую экономику со своей белой горячкой перепутал.
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