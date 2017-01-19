 "Из-за двух безответственных лидеров - Асада и Путина, мы имеем большие проблемы с глобальной безопасностью", - Порошенко в интервью CNN

Об этом сообщает

со ссылкой на

главы государства.

"Здесь, в Давосе, у нас была интересная тема для обсуждения об ответственном лидерстве. Думаю, что из-за двух безответственных лидеров - Асада и Путина, мы имеем большие проблемы с глобальной безопасностью", - подчеркнул Петр Порошенко.

Президент добавил, что кибератаки являются частью гибридной войны РФ.

Он также отметил поддержку Украины со стороны США в последние 2,5 года и выразил надежду на продолжение эффективного сотрудничества.

В то же время Порошенко подчеркнул, что украинская экономика демонстрирует рост, и созданная антикоррупционная система за последний год показала свою эффективность.