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Все про:Порошенко (10439) Путин (20638) экономика (3384) CNN (20) Асад (137)

 "Из-за двух безответственных лидеров - Асада и Путина, мы имеем большие проблемы с глобальной безопасностью", - Порошенко в интервью CNN

Президент Петр Порошенко в интервью телекомпании CNN отметил важность для Украины сильной и объединенной Европы и трансатлантического единства, включая США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Здесь, в Давосе, у нас была интересная тема для обсуждения об ответственном лидерстве. Думаю, что из-за двух безответственных лидеров - Асада и Путина, мы имеем большие проблемы с глобальной безопасностью", - подчеркнул Петр Порошенко.

Президент добавил, что кибератаки являются частью гибридной войны РФ.

Также читайте: "Директора компаний ощущают реальные сдвиги в Украине и улучшения инвестиционного климата", - Порошенко

Он также отметил поддержку Украины со стороны США в последние 2,5 года и выразил надежду на продолжение эффективного сотрудничества.

В то же время Порошенко подчеркнул, что украинская экономика демонстрирует рост, и созданная антикоррупционная система за последний год показала свою эффективность.

"В 2016 году мы имели рост экономики. Ровно год назад, когда мы встречались здесь, было завершено создание антикоррупционной структуры. И сегодня она уже приносит свои результаты", - отметил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рост экономики в 2017-м составит около 3%, - Гройсман


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ёбанный стыд. Гривна это не деньги в классическом значении этого слова так как не выполняет ВСЕХ необходимых функций,- это суррогат. Хотите? Будьте! На здоровля))
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Гривна-это не сакральная ценность,это финансовый инструмент,а также платежное средство.Сурогат,это если вы будете бартером заниматся без платежного средства.
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угу, стабильно будет болтаться в диапазоне от 30 до 40 гривен.
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если под ростом экономики барыжка подразумевает рост тарифов ,цен на продукты, рост цен на проезд и тд., то я подтверждаю,- рост есть............
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CNN фиеста не запитало кого до себе пускати... Ви на себе з боку дивитесь?
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Шо опять не так? Рост есть, его нужно уметь видеть. Он там где люди делом заняты, а не ждут пока власть за них все сделает. В 2017 году будет рост еще больше, и безвиз тоже будет.
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"нужно уметь видеть" __________________а-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Всі українці водночас осліпли і не хрєна не бачат ))))
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Хех, був би хоч якийсь ріст, люди б помітили, не сліпі.
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Тем, кто растерялся, кто не видит соответствия увиденного и прочитанного- расслабьтесь. Это Матрица. Нас нет. Ничего нет. Мы в пробирках вверх ногами. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо...
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Скажите, а это единственное, что можно было без смеха процитировать из интервью? Про остальное решили вообще промовчать?
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"Президент Петр Порошенко в интервью телекомпании CNN отметил, что украинская экономика демонстрирует рост, и созданная антикоррупционная система за последний год показала свою эффективность." ________________пусть это днищще расскажет в чем выражается этот самый "рост" - в росте цен на все и вся????
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І в чом полягає ефективність антікорупційної системи ))))
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что она работает на ублюдков -пороха и его окружения.
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Как в чем? За неполный год Вытащили больше лярда Себе на зарплпаты В казну возвратили 0 Но зато буржуины поверили что Петручио борцун с корупцией Обещают еще кредитик дать Он для такого дела еще парочку слепых трастов открыл Петручио ет голова т Он как пионэр Всегда готов
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Сами виноваты - головой надо было думать , ещё на Майдане , а не жопой серцем ...
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Біріть лопаті і копаті.кровосісі==як казав один заслужений мовознавець-поліглот)))) ))))
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- Так, бля: всі, хто не відчуває росту - популісти і агенти кремля.А хто відчуває - той няшка.)))
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Так при діабеті бухати не мона, а от курити чи нюхати - пажалуйста.)))
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Десь тут адмін неподалік,повинен швидко тебе прибрати...
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набери в ротик свой гавна......набрал ? и плюнь в зеркало.... отброс природы !
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набери в ротик свой гавна......набрал ? и плюнь в зеркало.... отброс природы !
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убрали, теперь не понятно кому я написал - прибирайте и это ......
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набери в ротик свой гавна......набрал ? и плюнь в зеркало.... отброс природы !
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набери в ротик свой гавна......набрал ? и плюнь в зеркало.... отброс природы !
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я помітив як всі підпріємства шоколаду пішли у гору - слава шоколаду !
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Навіть якось шкода того Чуи (Саша Крещатик). Всі його зразу банять. Надоїв він нам.
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Воно, падло гімнисте.
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Nadeemsa shto eto tak, po etomu shto Rossiskaja ekonomika 2017 budet naverno silno podnimatsa(estonskie analitiki tak segodnja skazhali)?
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Ага, Эстония инвестирует и расеянская экономика поднимется процентов на 20.
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Шо воно коле собі замість інсуліну ,мля що його так штирить?
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Взрывной рост экономики!!! Росло все, только зарплаты падали

Петя, завязывай с тяжелыми наркотиками.
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Якось так ненав"язчиво Цензор шапку поміняв.)))
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петро без асада (но в паре з хуйлом) прекрасно справляется с уменьшением населения Украины. Так вошел во вкус, что и после смерти хуйла его уже нормально не остановить.
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В то же время Порошенко подчеркнул, что украинская экономика демонстрирует рост
Петруччо, что-то ты украинскую экономику со своей белой горячкой перепутал.
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сама ответственность решила подрасказать. .. здесь у нас в давосе.
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Все верно говорит! Обещал, что будет жить лучше - живет лучше.
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Шоколядник вообще что ли збрендил. Берите косатую воровку путинскую Жюльку и обоих за паребрик
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через одного чоколядного баригу Україна має гибридний мир і живе по-новому
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Из-за двух безответственных лидеров - Асада и Путина, мы имеем большие проблемы с глобальной безопасностью", - Порошенко в интервью CNN
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