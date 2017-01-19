 Вторая волна электронного декларирования стартовала в Украине, - НАПК

должностных лиц учреждений, учреждений и организаций, осуществляющих основную деятельность в области социального обслуживания населения, социальной и профессиональной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, социальной защиты ветеранов войны и участников АТО;

здравоохранения (кроме руководителей учреждений здравоохранения центрального, областного, районного, городского (городов областного значения, городов Киева и Севастополя) уровня)

образования (кроме руководителей вузов и их заместителей)

науки (кроме президентов, первых вице-президентов, вице-президентов и главных ученых секретарей, других членов Президиума Национальной академии наук Украины и национальных отраслевых академий наук, избранных общим собранием, руководителей НИИ и других научных учреждений);

культуры;

искусств;

восстановления и сохранения национальной памяти;

физической культуры, спорта, национально-патриотического воспитания.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК К 1 апреля 2017 электронные декларации должны заполнить лица, которые в соответствии с Законом Украины "О предупреждении коррупции" занимают ответственное и особо ответственное положение, а также лица, которые для целей настоящего Закона приравниваются к лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления.Также, с 1 января 2017 субъекты декларирования должны сообщают НАПК о существенных изменениях в своем имущественном состоянии, если полученный ими доход, приобретенное имущество превышают сумму в размере 50 прожиточных минимумов (по состоянию на 01.01.2017- 80 тыс. Гривен), установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.В НАПК отметили, что с вступлением в силу Закона Украины "О Высшем совете правосудия", которым внесены изменения в Закон Украины "О предотвращении коррупции", изменен круг лиц, которые должны подавать е-декларации.Поэтому действие антикоррупционного закона в части финансового контроля не распространяется на определенные категории должностей, а именно:

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Напомним, 31 октября завершился первый этап подачи электронных деклараций для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение. Глава НАПК Наталья Корчак заявила, что на проверку е-деклараций могут уйти месяцы.

