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 Вторая волна электронного декларирования стартовала в Украине, - НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции напоминает о начале второй волны электронного декларирования.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

К 1 апреля 2017 электронные декларации должны заполнить лица, которые в соответствии с Законом Украины "О предупреждении коррупции" занимают ответственное и особо ответственное положение, а также лица, которые для целей настоящего Закона приравниваются к лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Также, с 1 января 2017 субъекты декларирования должны сообщают НАПК о существенных изменениях в своем имущественном состоянии, если полученный ими доход, приобретенное имущество превышают сумму в размере 50 прожиточных минимумов (по состоянию на 01.01.2017- 80 тыс. Гривен), установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вторая волна е-декларирования предполагает подачу деклараций руководителями вузов, главврачами медучреждений, нотариусами, - Корчак

В НАПК отметили, что с вступлением в силу Закона Украины "О Высшем совете правосудия", которым внесены изменения в Закон Украины "О предотвращении коррупции", изменен круг лиц, которые должны подавать е-декларации.

Поэтому действие антикоррупционного закона в части финансового контроля не распространяется на определенные категории должностей, а именно:
  • должностных лиц учреждений, учреждений и организаций, осуществляющих основную деятельность в области социального обслуживания населения, социальной и профессиональной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, социальной защиты ветеранов войны и участников АТО;
  • здравоохранения (кроме руководителей учреждений здравоохранения центрального, областного, районного, городского (городов областного значения, городов Киева и Севастополя) уровня)
  • образования (кроме руководителей вузов и их заместителей)
  • науки (кроме президентов, первых вице-президентов, вице-президентов и главных ученых секретарей, других членов Президиума Национальной академии наук Украины и национальных отраслевых академий наук, избранных общим собранием, руководителей НИИ и других научных учреждений);
  • культуры;
  • искусств;
  • восстановления и сохранения национальной памяти;
  • физической культуры, спорта, национально-патриотического воспитания.

Читайте: НАПК проверяет 100 госслужащих по факту несвоевременной подачи деклараций, - замглавы агентства Радецкий

Напомним, 31 октября завершился первый этап подачи электронных деклараций для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение. Глава НАПК Наталья Корчак заявила, что на проверку е-деклараций могут уйти месяцы.

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Ооо, на бирже резко взлетят акции "валидолопроизводителей"...
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Cколько уже бабла на носки для НАБУ угрохали?
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Петр Порошенко раз шесть-семь заявляет, что нырнет с минуты на минуту, после чего выражает глубоко оптимистическое убеждение, что точно нырнет в следующем году.Олег Ляшко мочит в прорубе большой палец левой ноги, после чего заказывает всем СМИ сюжет «Ляшко побил рекорд по нырянию в прорубь».Надежда Савченко объявляет бессрочное ныряние в прорубь, после чего собирает пресс-конференцию, где журналисты отмечают, что она стала еще более сухой, чем была.Андрей Садовый добивается принятия городским советом стратегии ныряния в проруби во Львове до 2050 года, после чего в прорубь прыгает Андрей Москаленко.Виталий Кличко прыгает только в две проруби, четыре из которых оказываются канализационными люками.Арсен Аваков создает проект «моя новая прорубь», но все обсуждают его молодую заступницу, которая ныряла без купальника.Михеил Саакашвили раздает интервью о том, как круто нырялось в прорубь во времена его президентства в Грузии, и когда его выберут президентом Украины, он всем покажет, что такое на самом деле прыгать в прорубь.Анатолий Гриценко заходит на ФБ под фотки других политиков, которые ныряли, и рассказывает, как надо было нырять правильно.«Несмотря на тотальное сопротивление преступной власти, партия «Батькивщина» добилась свободного доступа к прорубям для всех украинцев», - заявляет Юлия Тимошенко.И только Сергей Лещенко действительно прыгает в прорубь. Но и здесь вызывает скандал из-за купальника, заимствованного у Насти Топольской ...
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Казали, що першу хвилю е-декларування немає кому перевіряти, а тут вже друга хвиля йде.
Ці е-деклараціїї, що для галочки?
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Ні, для ЄС та США)) Імітація наполеглевої боротьби )))
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вторая волна декларантов накуй в окопы....
зх... мрії....
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А до чого тут за винятком керівників)))) Лохотрон триває. імітація бортьби корупціонерів з корупцією )))
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После того, как пройдут все волны может выясниться, что в матрасах стеклянных банках новоявленных Кореек, а также прочих сотрудников "Геркулеса", может быть спрятан годовой бюджет США.
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Боротьба корупціонерів з корупцією,це така циркова реприза,де блазень несамовито та завзято бореться сам з собою))))
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ну да счас знайдут какого нибудь директора школы и почнут публично пресовать за покупку с%аного джигуля. шо там с 1й волной ? как всегда все будет рошен?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВторая волна электронного декларирования стартовала в Украине, - НАПК
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