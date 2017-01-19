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Все про:Госдепартамент США (578) переговоры (3046) Сирия (2024) США (11715) Астана (20) Кирби (39)

 На приглашение РФ участвовать в переговорах по Сирии в Астане ответит уже администрация Трампа, - Кирби

Решение об участии в переговорах по Сирии в Астане должна принять администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил официальный представитель госдепартамента Джон Кирби.

"Посольство США в Москве получило приглашение от МИД России", - сказал он в четверг на своем последнем брифинге с госдепартаменте, отвечая на вопрос об участии Вашингтона в переговорах в Астане.

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"Насколько мне известно, решения не было принято", - отметил дипломат.

По его словам, "как отметил госсекретарь на прошлой неделе, это решение будет принимать новая администрация".

Напомним, ранее глава МИД РФ Лавров заявил, что РФ официально пригласила США на переговоры по Сирии в Астане.

Переговоры относительно мирного урегулирование конфликта в Сирии в Астане состоятся 23 января. К этому времени Дональд Трамп уже вступит в должность президента США.

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Наипут кацы... Сколько было уже тех переговоров...
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Какие переговоры? Там Иран на дыбы встал, не хочет видеть американцев)) Разваливается инициатива.
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Когда уже переговоры в Шанхае будут,по разделу России
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Важно, чтобы на первой же делюге, ху%ло развел Трампа, как лоха, такие честолюбивые ковбои как Трамп, подобных выкрутасов не прощают.
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Главное, не ходите с кацапами на караоке, их там рвет не по деццки после бухла)

"В одном из караоке-клубов Москвы на новогоднем корпоративе произошла драка между секретариатом и помощниками зампреда правительства РФ Ольги Голодец и другими гостями, передает Апостроф.
В результате несколько чиновников были избиты, а их обидчики скрылись с места драки, передает "Life.ru".
"Надеюсь, Ольга Голодец не была изнасилована", - с сарказмом написал в своем блоге на Livejournal российский журналист Андрей Мальгин"
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Для чего тут Астана? Казахстан - страна - подстилка хуйла для переговоров не подходит.
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Так эту плешивую гавнину в нормальные Страны не пускают...
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А там есть аналог "Египетского национального оркестра", который бы знал гимн расиси и "Лебединое озеро"(на всякий случай)?...
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Наймут среди сомалийских пиратов. Но соглашаться на Казахстан и прочие подстилки хуйла неправильно.
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US Murlin Murloff
А чо в Шанхае, а не в Киеве?!

Для раздела РФ есть Шанхай,что ты тебе не ясно?!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНа приглашение РФ участвовать в переговорах по Сирии в Астане ответит уже администрация Трампа, - Кирби
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