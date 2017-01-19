 На приглашение РФ участвовать в переговорах по Сирии в Астане ответит уже администрация Трампа, - Кирби

"Посольство США в Москве получило приглашение от МИД России", - сказал он в четверг на своем последнем брифинге с госдепартаменте, отвечая на вопрос об участии Вашингтона в переговорах в Астане.
"Насколько мне известно, решения не было принято", - отметил дипломат.
По его словам, "как отметил госсекретарь на прошлой неделе, это решение будет принимать новая администрация".
Напомним, ранее глава МИД РФ Лавров заявил, что РФ официально пригласила США на переговоры по Сирии в Астане.
Переговоры относительно мирного урегулирование конфликта в Сирии в Астане состоятся 23 января. К этому времени Дональд Трамп уже вступит в должность президента США.
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"В одном из караоке-клубов Москвы на новогоднем корпоративе произошла драка между секретариатом и помощниками зампреда правительства РФ Ольги Голодец и другими гостями, передает Апостроф.
В результате несколько чиновников были избиты, а их обидчики скрылись с места драки, передает "Life.ru".
"Надеюсь, Ольга Голодец не была изнасилована", - с сарказмом написал в своем блоге на Livejournal российский журналист Андрей Мальгин"
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А чо в Шанхае, а не в Киеве?!
Для раздела РФ есть Шанхай,что ты тебе не ясно?!
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