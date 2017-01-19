 На приглашение РФ участвовать в переговорах по Сирии в Астане ответит уже администрация Трампа, - Кирби

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина" , об этом заявил официальный представитель госдепартамента Джон Кирби."Посольство США в Москве получило приглашение от МИД России", - сказал он в четверг на своем последнем брифинге с госдепартаменте, отвечая на вопрос об участии Вашингтона в переговорах в Астане."Насколько мне известно, решения не было принято", - отметил дипломат.По его словам, "как отметил госсекретарь на прошлой неделе, это решение будет принимать новая администрация".Напомним, ранее глава МИД РФ Лавров заявил, что РФ официально пригласила США на переговоры по Сирии в Астане.

Переговоры относительно мирного урегулирование конфликта в Сирии в Астане состоятся 23 января. К этому времени Дональд Трамп уже вступит в должность президента США.