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Все про:Киев (15849) налоги (2294) налоговая милиция (1035) ГФС (2258)

 Торговцы едой в столице уклонились от уплаты более 7,5 млн грн налогов

В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили должностных лиц предприятия, уклонившихся от уплаты более 7,5 миллиона гривен налогов.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС, руководители компании, которая занимается доставкой готовой еды, документально оформляли бестоварные псевдооперации, якобы по реализации продуктов питания, в том числе по тендерным процедурам, в адрес фиктивных и транзитных предприятий.

В результате злоумышленники уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость в размере более 7,5 миллиона гривен.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Налоговики в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 80 млн грн. ФОТОрепортаж

В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса.

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В Германии НДС на хавку 7%, а в Турции 1% на хавку и продукты гигиены, а чёж в Украине 20%?
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Податкова міліція поза законом. Як таке може бути?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТорговцы едой в столице уклонились от уплаты более 7,5 млн грн налогов
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