 Торговцы едой в столице уклонились от уплаты более 7,5 млн грн налогов

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС, руководители компании, которая занимается доставкой готовой еды, документально оформляли бестоварные псевдооперации, якобы по реализации продуктов питания, в том числе по тендерным процедурам, в адрес фиктивных и транзитных предприятий.
В результате злоумышленники уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость в размере более 7,5 миллиона гривен.
В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса.
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