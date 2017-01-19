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 Рада 20 января проведет час вопросов к правительству и закроет 5-ю сессию

Верховная Рада на пленарном заседании 20 января проведет час вопросов к Кабинету Министров и закроет 5-ю сессию.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

После часа вопросов планируется зачитать депутатские запросы, а затем перейти к разделу "Разное".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада не смогла провести вечернее заседание - в зале всего 169 депутатов

В конце заседания будет объявлено о закрытии пятой сессии.

6-ю сессию Верховная Рада намерена открыть 7 февраля.

Смотрите также: Очередь депутатов к спикеру Парубию, групповые консультации и полупустой зал - 19 января в Раде. ФОТОрепортаж


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Гриценко: Мстивий бездушний Президент - політичне сміття



Я не є адвокатом Андрія Садового, ми в різних партіях і, в принципі, є політичними конкурентами. Однак у критичній ситуації, що склалася у Львові й навколо Львова, промовчати не можу.
Коли Президент (і його Уряд) в угарі політичних ігрищ на знищення Садового, разом з його рейтингом і фракцією Самопоміч, вже явно заступили за червону межу - не лише відповідальності, але й людської моралі. Коли від мстивого Президента і його умисної бездіяльності щодня, вже протягом восьми місяців, потерпають сотні тисяч львів'ян.
Напевно Садовий як міський голова міг і мав би зробити більше для завчасного і системного вирішення проблеми з вивезенням/утилізацією сміття. Пообіцяв на виборах - зроби, врешті це питання політичної відповідальності. Але...
Коли вже сталося лихо і нависла реальна небезпека екологічної катастрофи, коли мер неодноразово звертається за допомогою до Президента, Уряду - чому замість допомоги, не меру навіть, а сотням тисяч людей, Порошенко і підпорядковані йому порошенки проявляють повну бездушність і безвідповідальність?!
Врешті, ти ж Гарант, маєш захищати людей і їхні права - хіба твої власні політичні ігрища й виборчі розклади/наперстки важливіші людського горя?!

Неприпустимо, коли для локалізації екологічної катастрофи міський голова змушений за допомогою звертатися не до власної держави, а до зарубіжних держав, іноземних послів, іноземних міст-побратимів.
Соромно за такого Президента і за таку державу, в якій людина, її права і інтереси для найвищих посадовців - не на першому, а на десятому місці.
Анатолій ГРИЦЕНКО
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хватит бздеть етим гриценком ниодного факта крепкого слова в етой статье так по малански типо он патриот -вы посмотрите на зеркало недели его жены мостовой язык засунула газета даж при зеке была лучше а щас такой срач противсихов но даж больше лижут пороха аналитики нет вобщем етого полковника в сартир убирать
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узбагойся!
возьми у гуглі подивись все про Гриценка. немаленький ти уже....
а гнать пургу на Цензорі не проходить. тут не сосунків малолітніх немає.
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Гидрант - это красный дьяволенок, пятый неуловимый мститель, все время остающийся за кадром.
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Садовой уже много лет мер Львова, кто ему доктор что он не решал проблему мусора.
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Правильно,сколько можно так ишачить ,пора и отдохнуть маленько !!!
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Вопрос к Гройсману.
Чтобы украинцы жили лучше им надо перейти на еврейские фамилии, а?
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дегенерат лозовой устроил клаунаду фрациими сексуальных меньшинств шляжка на канале newsone
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5 минут расстрелов очень даже альтернативно часу разговоров с правительством.
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"Верховная Рада на пленарном заседании 20 января проведет час вопросов к Кабинету Министров и закроет 5-ю сессию", - тут важно, что бы эти вопросы ничего не значили и КМ Украины будет очень рад.
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я вам так скажу, если бы всю эту 5-ю сессию "закрыли", вот это была бы Реформа!
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Ура, Опять каникулы у ударников коммунистического труда, молодцы депутаты - построили для себя коммунизм, пора в эропу, Альпы, как в анекдоте - сколько ж мы по средам вкалывать будем?!
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В якій країні світу таке свавілля , щоб за 8 днів в ТРИ місяці отримували зарплату 3 000 доларів ????
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гройсман с перегару будет после дня рождения, начнет учить всех, как управлять космическим флотом в условиях туманности андромеды.
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наработались твари. Снова на две недели на каникулы
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Охренеть работнички, уработались вгавно. Очередной отпуск у сук. Сегодня они не работали, потому что ни кто не пришел на работу. Вчера их было три калеки с двумя руками и ногами, которыми эти калеки голосовали за своих непрешедших на работу сотоварищей. По пятницам там вечный выходной день. Вопрос -нах такие работники Украине нужны???
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понедельник-день тяжолый,тожэ не густо там добавь.
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Ах, да, когда там этим всем верующим еще нельзя работать?
Оказывается - 7 дней в неделю, если скрестить все три календаря -светский, православный и иудейский.
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еще лунный,майя и друидов.

кстати про систему все правильно написал.
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И идет нах@й вместе с правительством. Навсегда.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада 20 января проведет час вопросов к правительству и закроет 5-ю сессию
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