 Рада 20 января проведет час вопросов к правительству и закроет 5-ю сессию

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
После часа вопросов планируется зачитать депутатские запросы, а затем перейти к разделу "Разное".
В конце заседания будет объявлено о закрытии пятой сессии.
6-ю сессию Верховная Рада намерена открыть 7 февраля.
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Я не є адвокатом Андрія Садового, ми в різних партіях і, в принципі, є політичними конкурентами. Однак у критичній ситуації, що склалася у Львові й навколо Львова, промовчати не можу.
Коли Президент (і його Уряд) в угарі політичних ігрищ на знищення Садового, разом з його рейтингом і фракцією Самопоміч, вже явно заступили за червону межу - не лише відповідальності, але й людської моралі. Коли від мстивого Президента і його умисної бездіяльності щодня, вже протягом восьми місяців, потерпають сотні тисяч львів'ян.
Напевно Садовий як міський голова міг і мав би зробити більше для завчасного і системного вирішення проблеми з вивезенням/утилізацією сміття. Пообіцяв на виборах - зроби, врешті це питання політичної відповідальності. Але...
Коли вже сталося лихо і нависла реальна небезпека екологічної катастрофи, коли мер неодноразово звертається за допомогою до Президента, Уряду - чому замість допомоги, не меру навіть, а сотням тисяч людей, Порошенко і підпорядковані йому порошенки проявляють повну бездушність і безвідповідальність?!
Врешті, ти ж Гарант, маєш захищати людей і їхні права - хіба твої власні політичні ігрища й виборчі розклади/наперстки важливіші людського горя?!
Неприпустимо, коли для локалізації екологічної катастрофи міський голова змушений за допомогою звертатися не до власної держави, а до зарубіжних держав, іноземних послів, іноземних міст-побратимів.
Соромно за такого Президента і за таку державу, в якій людина, її права і інтереси для найвищих посадовців - не на першому, а на десятому місці.
Анатолій ГРИЦЕНКО
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возьми у гуглі подивись все про Гриценка. немаленький ти уже....
а гнать пургу на Цензорі не проходить. тут не сосунків малолітніх немає.
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Чтобы украинцы жили лучше им надо перейти на еврейские фамилии, а?
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Оказывается - 7 дней в неделю, если скрестить все три календаря -светский, православный и иудейский.
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кстати про систему все правильно написал.
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