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 После относительного затишья ситуация на Донбассе ухудшается, - ОБСЕ

Председатель специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) Эртугрул Апакан отмечает ухудшение ситуации с безопасностью на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ.

Выступая на заседании постоянного совета ОБСЕ Спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик и Глава специальной мониторинговой миссии Эртугрул Апакан, сообщили, что жители Донецкой и Луганской областей вновь оказались в опасности после относительного затишья, которое наблюдалось на большей части Донбасса во время Новогодних и Рождественских праздников.

Сайдик подчеркнул, что Трехсторонняя контактная группа твердо намерена продолжать направлять Минский процесс в нужное русло, несмотря на сложную ситуацию, а также отсутствие политической воли и существенных обязательств сторон. Он заявил, что попытки выиграть время никому не выгодны в нынешней ситуации.

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Спецпредставитель председателя ОБСЕ подчеркнул, что обеспечение безопасности играет ключевую роль в решении политических, гуманитарных и экономических проблем.

По мнению главы СММ ОБСЕ Апакана, ситуация в Донецкой и Луганской областях ухудшается. Стороны продолжают нарушать режим прекращения огня и другие соглашения. Наблюдатели специальной мониторинговой миссии зафиксировали значительное увеличение количества фактов применения оружия, запрещенного этими соглашениями, в том числе использование реактивных систем залпового огня и других артиллерийских систем.

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Апакан еще раз подтвердил, что гражданские лица по обе стороны от линии соприкосновения страдают от этого насилия в первую очередь. Лица, ответственные за насилие также несут ответственность за смерть и увечья гражданских лиц, за причиненный ущерб и полное уничтожение домов мирных жителей и инфраструктуры, от которой зависят мирные жители этих регионов.

В заключение он предупредил, что невыполнение соглашений повлечет риск дальнейшей эскалации.

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Гриценко: Мстивий бездушний Президент - політичне сміття



Я не є адвокатом Андрія Садового, ми в різних партіях і, в принципі, є політичними конкурентами. Однак у критичній ситуації, що склалася у Львові й навколо Львова, промовчати не можу.
Коли Президент (і його Уряд) в угарі політичних ігрищ на знищення Садового, разом з його рейтингом і фракцією Самопоміч, вже явно заступили за червону межу - не лише відповідальності, але й людської моралі. Коли від мстивого Президента і його умисної бездіяльності щодня, вже протягом восьми місяців, потерпають сотні тисяч львів'ян.
Напевно Садовий як міський голова міг і мав би зробити більше для завчасного і системного вирішення проблеми з вивезенням/утилізацією сміття. Пообіцяв на виборах - зроби, врешті це питання політичної відповідальності. Але...
Коли вже сталося лихо і нависла реальна небезпека екологічної катастрофи, коли мер неодноразово звертається за допомогою до Президента, Уряду - чому замість допомоги, не меру навіть, а сотням тисяч людей, Порошенко і підпорядковані йому порошенки проявляють повну бездушність і безвідповідальність?!
Врешті, ти ж Гарант, маєш захищати людей і їхні права - хіба твої власні політичні ігрища й виборчі розклади/наперстки важливіші людського горя?!
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Неприпустимо, коли для локалізації екологічної катастрофи міський голова змушений за допомогою звертатися не до власної держави, а до зарубіжних держав, іноземних послів, іноземних міст-побратимів.
Соромно за такого Президента і за таку державу, в якій людина, її права і інтереси для найвищих посадовців - не на першому, а на десятому місці.
Анатолій ГРИЦЕНКО
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Ниче, шикаладный еще пару новых фабрик в пидорашке построит! Война муйня, главное что- бы бизнес одноразового процветал.
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Интересно бы знать, что является конечной целью в работе миссии ОБСЕ на Донбассе? Они намерены вечно там маячить? Что за продукт они производят? Обзоры, реуомендации, коммюнике,заявы?? Какой физический смысл их деятельности, если всем все ясно и без них?
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В "ЛНР" ввели ограничения на ввоз продуктов с территории "ДНР"
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