 Временно исполняющий обязанности заместителя начальника Львовской таможни Борисов задержан на взятке, - источник

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в правоохранительных органах.
Руководитель пресс-службы ГУ ГФС во Львовской области Игорь Долинский пока не подтвердил задержание, ссылаясь на отсутствие официальной информации.
"У нас пока нет никакой официальной информации, поэтому сейчас я не могу подтвердить или прокомментировать ситуацию", - сказал Долинский.
Однако он отметил, что на Львовской таможне следственные действия проводит военная прокуратура.
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смогут хотя бы получить страховое возмещение
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сейчас его просто нет. думайте, кому эта профанация нужна.
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Вернее, даже не начинал.
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а тільки тимчасово
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Ай,яй,яй !Как - же так ?И конкурсы они проходят и зарплаты им повышают , и все им мало .Может наступило время их вешать,резать,отстреливать как бешеных тварей ???
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Той, хто на контрабасі грає, митника, який йому шлагбаум відкриває,ніколи не закладе. Тут обопільна вигода, просто "пиздісмєн" платить частину реальної вартості розмитнення кому слід. А от така контора як військова прокуратура спокійно може організувати провокацію хабара, типу якийсь дядя шукає, кому б "пів копи грошей в руку сунуть, аби на морі шторм утих". Це нова структура, діє автономно, не узгоджуючи дій ні з мєнтами, ні з прокурврорами, ні з СБУ, тому витік інформації мінімальний.
От так і попадаються!
А скільки воні було коли Порошенко відновив діяльність військової прокуратури? Вищали, що це він буде гнобити патріотів, а вно ось як виходить. Якщо подивитися, скількох хабарників військова прокуратура злапала, то мабуть більше половини буде!
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