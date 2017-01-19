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Все про:взятка (3252) Львовщина (1277) таможня (1235) ГФС (2258)

 Временно исполняющий обязанности заместителя начальника Львовской таможни Борисов задержан на взятке, - источник

На взятке в 5 тысяч долларов США задержан временно исполняющий обязанности заместителя начальника Львовской таможни ГФС Юрий Борисов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в правоохранительных органах.

Руководитель пресс-службы ГУ ГФС во Львовской области Игорь Долинский пока не подтвердил задержание, ссылаясь на отсутствие официальной информации.

Смотрите также: Судья и адвокат попались на взятке в 3 тысячи долларов в Кропивницком, - Луценко. ФОТО

"У нас пока нет никакой официальной информации, поэтому сейчас я не могу подтвердить или прокомментировать ситуацию", - сказал Долинский.

Однако он отметил, что на Львовской таможне следственные действия проводит военная прокуратура.
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создают видимость борьбы с коррупцией, мелочь гоняют
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Професіонали беруть хабарі а на Одеській митниці Марушевська, з команди Саакашвілі, хабарів не брала і бізнес заявляв про нечувану ефективність митниці та нечувану швидкість роботи!
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Можно ознакомиться с заявлениями бизнеса - наверное, что то пропустил.
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а вальцман в давосе всем трендел у нас инвесторы обожают томожню корупции нет липецкая хвабрика передана голодным детям и сиротам воинов ато все милиарды роздал бедным и сам вальцман с голоду опух приехал автостопом в давос супчика покушать чтобы непомереть
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Лох - недочекався свого 15% підняття зарплати від Гройсмана .
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НАБУ, посадите хотя бы 10 наиболее накравших коррупционеров, Украина получит следующий транш МВФ. А можно просто у них конфисковать неправедно нажитое имущество, включая на Западе. И транш не понадобится.
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10 слесарей ЖЭКов по 100$ каждый - подойдёт для умиротворения возмущённого народа?
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Имеются ввиду те, у кого от 2-х заполненных квартир с кубометрами долларов. Какая речь может идти в этом случае о честном заработке на бизнесе? Где вы обычный бизнес с такими доходами видели? Разве что Гугль, ну так пусть представят ПО народу.
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Помогите за руку поймать самых-самых. Ну или доказать, что воруют. Пока вот только так - за руку, на горячем))) А просто конфисковать и посадить - потом нам же по голове настучат, заставят вернуть, ещё и с компенсацией за моральный ущерб.)))
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Привлечь западный Гаагский Суд разбираться, данный чиновник задекларировал трудовые доходы или нет, если нет - на западе есть законодательство о нечестно нажитом имуществе, не знаю точно как называется. Но по нему это имущество можно по закону конфисковать.
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По нему низзя, законы в каждой суверенной стране свои должны быть))) А наши твари в Раде никак закон о спецконфискации не примут. За себя сильно беспокоятся))
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А западные партнеры хотят, чтобы они сами себя посадили? Пусть объяснят, как они хотят.
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Нет, они хотят, чтобы по закону и с доказательной базой. А заявлений на форуме, что Пупкин - вор или взяточник недостаточно.
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А разве НАБУ или прокуратура кого-то садят? Садит суд. И потому всегда бабло побеждает зло.
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Я бы рекомендовал начальникам таможени,судьям прокурорам страховать риск получения взятки То что они их возьмут это обьективная реальность,но при этом если их словят
смогут хотя бы получить страховое возмещение
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А ещё авансом уплатить со взятки подоходный налог, тогда точно не посодют, во.
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Не верю! Вот так: "Временно исполняющий обязанности заместителя начальника Львовской таможни Борисов временно задержан на взятке" - верю.
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Нормальный ход! Насиров, видать, в Лондоне в одной из своих "законных" хат отдыхает. По Харродсу бегает за покупками. А контингент взятки в это время берет - понять и простить - а как еще жить? Каком сверху? Нет, нельзя - не для того этот начальник взятки давал всю карьеру чтобы стать начальником - вот теперь и возвращает инвестиции с пипла.
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интерсно, но факт. когда свалка работала мусора было намного больше.
сейчас его просто нет. думайте, кому эта профанация нужна.
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приедь сука во Львов, прослезись, что ты не здесь живешь...
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вас не напрягают фамилии персонажей? и это во Львове?
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Гарний діагноз. Універсальний. Тепер я розумію, чому українських високопосадовців навіть не намагаються спробувати притягувати до кримінальної відповідальності. Вони всі керували та керують країною у стані епілептичного нападу.
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Недострелял Майдан сволочь по кабинетам.
Вернее, даже не начинал.
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временно исполняющий обязанности проверку прошел и показал себя человеком дела, можете на постоянную работу принимать.
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тимчасова посада - це така посада, на якій не встигаєш забезпечити себе на все життя
а тільки тимчасово
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- маего младшего внука хотели люстрировать...(с)
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Клчевое слово *Задержан*. из -попрошу вас задержаться, что там у вас для меня?
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Все правильно. Накрал сам - уступи место другому.
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как у Высоцкого: "Только прилетели - сразу сели..." ))
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зрада у кацапов, что поделаешь.... коррупционеров ловят, а это плохо...
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В Японии вместе с погоревшим чиновником улетают те, кто его назначил. С таким волчьим билетом, что самоубийства там чаще, чем в остальном мире. А у нас такого нет. У нас он уйдет под залог, дело развалят, а через полгода вспливет где0нибуль на Одесской таможне.
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Та ну нах! Не вірю, не може такого бути! На таможні і хабар, світ такого не бачив!
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ловят, правильно. Раньше всё было тихо, конвейер работал безостановочно на батон золотой
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Денежки были нужны, чтобы утвердили в должности.
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Временно исполняющий обязанности заместителя начальника Львовской таможни Борисов задержан на взятке.
Ай,яй,яй !Как - же так ?И конкурсы они проходят и зарплаты им повышают , и все им мало .Может наступило время их вешать,резать,отстреливать как бешеных тварей ???
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Он торопился собрать деньги на отмену "ИО". Его взяли на должность условно - у него всей суммы не было. Обещал в кратчайший срок погасить задолженность.
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На таможне всё в порядке.. Там, без устойчивого хватательного рефлекса, делать нечего..Профнепригодность наступает
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Пока за взятку не начнут давать лет 20, толку не будет!
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Всі якось забули, що зміни в законодавстві дозволили провокацію хабаря як вид оперетивної розробки!
Той, хто на контрабасі грає, митника, який йому шлагбаум відкриває,ніколи не закладе. Тут обопільна вигода, просто "пиздісмєн" платить частину реальної вартості розмитнення кому слід. А от така контора як військова прокуратура спокійно може організувати провокацію хабара, типу якийсь дядя шукає, кому б "пів копи грошей в руку сунуть, аби на морі шторм утих". Це нова структура, діє автономно, не узгоджуючи дій ні з мєнтами, ні з прокурврорами, ні з СБУ, тому витік інформації мінімальний.
От так і попадаються!
А скільки воні було коли Порошенко відновив діяльність військової прокуратури? Вищали, що це він буде гнобити патріотів, а вно ось як виходить. Якщо подивитися, скількох хабарників військова прокуратура злапала, то мабуть більше половини буде!
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А ты что думаеш что если человек патриот то ему любое злодеяние можно делать -ты даже себе не представляеш сколько людей управляясь в любьви до государства совершали страшные преступления -которые не какой патриотизм в чем бы он не выражался не оправдывает совершенные преступления-так что в каждом случае надо разбираться в чем заключался этот патриотизм .
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Ну прямо сказать какая то несправедливость -мужик решил пользуясь моментом что он временно В.О. начальника хотел немного обагатится а тут внезапно по закону подлости как обычно говорят ему прервали этот процес -это вы себе даже не представляете как ему обидно за это-но нечего не сделаеш -такова жизнь как говорят французы-против закона не попреш.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВременно исполняющий обязанности заместителя начальника Львовской таможни Борисов задержан на взятке, - источник
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