 Скандальный ЕДАПС хочет вернуться на рынок госдокументов через и.о. директора "Полиграфкомбинат "Украина", - журналист

Об этом в статье пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. По его данным, это решение было поддержано премьер-министром Владимиром Гройсманом и проголосовано.
За весь сегодняшний день Кабинет министров никак не прокомментировал многочисленные сообщения в СМИ на эту тему. При этом на самом полиграфкомбинате о неопубликованном назначении Когута говорят как о факте. Коллектив госпредприятия направил открытое письмо к президенту Украины Порошенко - десятки сотрудников подписались под обвинением в уничтожении комбината ЕДАПСом и против назначения Когута.
По словам пресс-секретаря премьер-министра Дмитрия Столярчука, Кабинет Министров вчера действительно рассматривал вопрос по руководству предприятия. Однако предоставить текст вчерашнего решения и какие-либо подробности в настоящий момент он не может. Столярчук отметил, что в настоящий момент рассматривается несколько кандидатур, однако окончательное решение еще не принято.
Цензор.НЕТ связался с одним из членов правительства, который принимал участие в заседании и голосовал. И этот источник слова Столярчука опровергает:
"Нам передали список назначений для утверждения, и мы голосовали за весь список. Среди них был и Игорь Когут, которого утвердили исполняющим обязанности директора ГП "Полиграфкомбинат "Украина". (...) Вообще, сразу после ухода Степанова на пост главы Одесской ОГА вокруг "Украины" развернулась подковерная борьба. (...) Стоило Степанову оставить пост, как на заседаниях Кабмина Кубив начал лоббировать передачу полиграфкомбината в подчинение министерства экономики - чего никогда не было, да и логики в этом никакой".
По словам источника, Кубиву удалось заручиться поддержкой премьер-министра, и на прошлой неделе полиграфкомбинат подчинили Минэкономики.
В чем же причина этой детективной истории - назначение проголосовали, но не публикуют. и официально не подтверждают и не опровергают информацию?
"Видимо, решение о назначении Когута исполняющим обязанности директора действительно принято, но его пока не публикуют, потому что смотрят какой будет реакция общества и насколько громким будет скандал. Если особого резонанса не возникнет, Когут зайдет на комбинат, расставит своих людей, и после этого Кабмин начнет процедуру конкурса, который Когут, разумеется, выиграет - ведь условия конкурса напишет сам Кубив, который Когута и подавал", - пишет Бутусов.
Он также пояснил, в чем же скандальность решения правительства Гройсмана, напомнив о деятельности ЕДАПСа: "Консорциум "ЕДАПС", расположенный под Киевом в селе Бортничи, частная структура, созданная бежавшим после ряда уголовных дел из Украины бизнесменом Юрием Сидоренко, и генералом МВД Василием Грицаком, который подписал все документы по работе ЕДАПСа и сотрудничестве с МВД. ЕДАПС организовал свое производство почти всех видов государственных документов, и забрал все заказы у государственного предприятия полиграфкомбинат "Украина". Цены на документов были высокими, и ЕДАПС получал сверхприбыли. А государственный полиграфкомбинат превратился просто в подрядчика у "ЕДАПСа", получал огромные убытки, и приходил в упадок. Эта коррупционная схема была настолько знаменитой и настолько очевидной, что превратилась в один из символов коррупции в государстве. Ловкие дельцы из ЕДАПСа оформили на себя даже патент на герб Украины на паспортах, и получали за это деньги от государства!
ЕДАПС работал при всех властях и правительствах с 2004-го года, и из своих сверхприбылей легко договаривался со всеми премьер-министрами и президентами. Министерства и ведомства специально вводили новые виды документов, чтобы дать заказ ЕДАПСу, и заставить людей платить. ЕДАПС получал от государства миллиарды ежегодно".
"Хотелось бы, чтобы Владимир Гройсман и Степан Кубив прекратили эти детские игры в "молчанку", и наконец нашли смелость отвечать за свои поступки. Назначение Когута должно быть объявлено официально, его биография также официально должна быть презентована - чтобы общество оценило значение и мотивацию этого решения. Если Гройсман и Кубив готовы возродить ЕДАПС таким образом, то они должны нести за него публичную политическую ответственность", - написал Бутусов.
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