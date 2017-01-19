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Все про:ЕДАПС (156) назначение (1275) полиграфкомбинат_Украина (17) скандал (4939) Бутусов Юрий (1143)

 Скандальный ЕДАПС хочет вернуться на рынок госдокументов через и.о. директора "Полиграфкомбинат "Украина", - журналист

Вчера на заседании правительства и. о. директора госпредприятия "Полиграфкомбинат "Украина" по предложению первого вице-премьер-министра - министра экономики Степана Кубива был назначен Игорь Когут - бывший директор предприятия "ЕДАПС-принт".

Об этом в статье пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. По его данным, это решение было поддержано премьер-министром Владимиром Гройсманом и проголосовано.

За весь сегодняшний день Кабинет министров никак не прокомментировал многочисленные сообщения в СМИ на эту тему. При этом на самом полиграфкомбинате о неопубликованном назначении Когута говорят как о факте. Коллектив госпредприятия направил открытое письмо к президенту Украины Порошенко - десятки сотрудников подписались под обвинением в уничтожении комбината ЕДАПСом и против назначения Когута.

По словам пресс-секретаря премьер-министра Дмитрия Столярчука, Кабинет Министров вчера действительно рассматривал вопрос по руководству предприятия. Однако предоставить текст вчерашнего решения и какие-либо подробности в настоящий момент он не может. Столярчук отметил, что в настоящий момент рассматривается несколько кандидатур, однако окончательное решение еще не принято.

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Цензор.НЕТ связался с одним из членов правительства, который принимал участие в заседании и голосовал. И этот источник слова Столярчука опровергает:

"Нам передали список назначений для утверждения, и мы голосовали за весь список. Среди них был и Игорь Когут, которого утвердили исполняющим обязанности директора ГП "Полиграфкомбинат "Украина". (...) Вообще, сразу после ухода Степанова на пост главы Одесской ОГА вокруг "Украины" развернулась подковерная борьба. (...) Стоило Степанову оставить пост, как на заседаниях Кабмина Кубив начал лоббировать передачу полиграфкомбината в подчинение министерства экономики - чего никогда не было, да и логики в этом никакой".

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По словам источника, Кубиву удалось заручиться поддержкой премьер-министра, и на прошлой неделе полиграфкомбинат подчинили Минэкономики.

В чем же причина этой детективной истории - назначение проголосовали, но не публикуют. и официально не подтверждают и не опровергают информацию?

"Видимо, решение о назначении Когута исполняющим обязанности директора действительно принято, но его пока не публикуют, потому что смотрят какой будет реакция общества и насколько громким будет скандал. Если особого резонанса не возникнет, Когут зайдет на комбинат, расставит своих людей, и после этого Кабмин начнет процедуру конкурса, который Когут, разумеется, выиграет - ведь условия конкурса напишет сам Кубив, который Когута и подавал", - пишет Бутусов.

Он также пояснил, в чем же скандальность решения правительства Гройсмана, напомнив о деятельности ЕДАПСа: "Консорциум "ЕДАПС", расположенный под Киевом в селе Бортничи, частная структура, созданная бежавшим после ряда уголовных дел из Украины бизнесменом Юрием Сидоренко, и генералом МВД Василием Грицаком, который подписал все документы по работе ЕДАПСа и сотрудничестве с МВД. ЕДАПС организовал свое производство почти всех видов государственных документов, и забрал все заказы у государственного предприятия полиграфкомбинат "Украина". Цены на документов были высокими, и ЕДАПС получал сверхприбыли. А государственный полиграфкомбинат превратился просто в подрядчика у "ЕДАПСа", получал огромные убытки, и приходил в упадок. Эта коррупционная схема была настолько знаменитой и настолько очевидной, что превратилась в один из символов коррупции в государстве. Ловкие дельцы из ЕДАПСа оформили на себя даже патент на герб Украины на паспортах, и получали за это деньги от государства!

ЕДАПС работал при всех властях и правительствах с 2004-го года, и из своих сверхприбылей легко договаривался со всеми премьер-министрами и президентами. Министерства и ведомства специально вводили новые виды документов, чтобы дать заказ ЕДАПСу, и заставить людей платить. ЕДАПС получал от государства миллиарды ежегодно".

"Хотелось бы, чтобы Владимир Гройсман и Степан Кубив прекратили эти детские игры в "молчанку", и наконец нашли смелость отвечать за свои поступки. Назначение Когута должно быть объявлено официально, его биография также официально должна быть презентована - чтобы общество оценило значение и мотивацию этого решения. Если Гройсман и Кубив готовы возродить ЕДАПС таким образом, то они должны нести за него публичную политическую ответственность", - написал Бутусов.

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Треба ліквідувати поліграфкомбінат Україна, а бюлетені відмінити і перенести вибори в Інтернет.
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там не только бюлетени там и паспорта и права и дипломы и акции
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А для чого нам у 21 сторіччі паперові документи, достатньо видавти електронний паспорт та електронні права. Кожен собі вдома роздрукує на принтері і буде всім показувати! А як копія зноситься то роздрукує нову!
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народ консервативний, до того ж не в усіх є дома принтер та компьютер з доступом в інтернет
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Кстати про е-дапс. после е-деклараций виктор федорович учредил партию е- бать.
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Кто бы мог подумать,по предложению Кубива) я думал Савченко или Портнов)
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Основным заказчиком у ЕДАПСа была Миграционная служба (внутренние и зарубежные паспорта). А кто-нибудь обратил внимание, что люди ЕДАПСа теперь рулят службой? Голова ДМС Максим Соколюк бывший помощник бывшего главы ДМС при регионалах и активно внедрял схемы ЕДАПСа. Недавно прошел конкурс на первого зама главы ДМС. Так этот конкурс "выиграла" Дина Пимахова. Когда Василий Грицак был замом главы ДМС она была у начальником Департамента паспортной работы ДМС и была в прямом подчинении Грицака. Продавала гражданство и паспорта, ежемесячно сдавала бабло "наверх", и контролировала бесперебойную работу схемы ЕДАПСа с паспортами. В 2014 году ее выгнали с треском. Но похоже схемы бессмертны и Дина Пимахова снова возвращается но уже на зама. Куда катится Украина ...... Капец.
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Есть хоть одна хозяйственная контора не погрязшая в коррупции? По самым скромным подсчетам в этой вакханалии участвует пара миллионов человек. Как их вычистить?? Увольнять без доказательств нельзя. Ловить за руку каждого - это сколько нужно задействовать силовиков и сколько времени на разработку каждого потратить? При этом не факт, что вновь назначенные не будут делать то же самое(((
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Так и есть. А лечит это только время и смена поколений.
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А мне данная ситуация очень нравится. Тем общественным резонансом, который вокруг неё поднялся и поднимается дальше. Это только подтверждает правильность нашего гимна.
Ще не вмерла України ні слава, ні воля,
Ще нам, браття-українці, усміхнеться доля.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСкандальный ЕДАПС хочет вернуться на рынок госдокументов через и.о. директора "Полиграфкомбинат "Украина", - журналист
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