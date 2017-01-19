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Все про:Давос (261) Мендусь (113) Пинчук (210) Порошенко (10436)

 Неучастие Порошенко и ряда украинских политиков в завтраке Пинчука - это "выстрел из пушки по воробьям", - советник вице-президента Европарламента

"Демонстративное неучастие президента Порошенко, вице-премьера по вопросам евроинтеграции и ряда других политиков в украинском завтраке, который традиционно организовывается олигархом Виктором Пинчуком в Давосе параллельно с заседаниями Всемирного экономического форума – это такой себе "выстрел из пушки по воробьям"".

Об этом политический советник вице-президента Европейского Парламента Иоанна Мирча Пашку Ярослав Мендусь заявил в комментарии Цензор.НЕТ.

Ранее гражданское общество в Украине с возмущением отреагировало на размышления Виктора Пинчука относительно прекращения российской агрессии на Донбассе путем политических уступок Путину и де-факто признания российской аннексии Крыма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко не будет участвовать в "завтраке Пинчука" во время Давосского форума, - Цеголко

"Хорошо, что после краха режима Януковича, действующая власть опасается игнорировать общественное мнение по таким чувствительным вопросам. Но в данном случае речь идет не о Пинчуке, а о возможности на раскрученной международной площадке заявить, что Украина не согласится на роль пассивного объекта в политике, а будет отстаивать свою субъектность всеми силами, что украинская власть в новых реалиях не сможет закулисно договориться вопреки национальным интересам, без угрозы быть отправленным немедленно в небытие, что статья украинского олигарха в NYT - это подыгрывание пророссийски ориентированной части мирового политикума, а фактически - попустительство Путину в его фюрерских планах повернуть колесо истории вспять.

Хотя, нельзя исключить и другой мотивации этого демарша... украинская пословица говорит: "Ворон ворону глаза не выклюет", - а олигарх - олигарху?! ", - отметил Мендусь.

Также читайте: Кличко: На Украинский завтрак к Пинчуку в Давосе пойду

Напомним, ранее украинский олигарх Виктор Пинчук написал в The Wall Street Journal, что Украине стоит принять ситуацию на Донбассе такой, какой она есть, и провести местные выборы. Кроме того, по его мнению, Украине надо отказаться от ЕС и НАТО. Позже он уточнил свою позицию.





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советник вице-президента Европарламента агент кримля. Запретить ему въезд в Украину.
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Заводы Порошенко в РФ работают на Минобороны страны-оккупанта - Тимошенко


Заводы Порошенко в РФ работают на Минобороны страны-оккупанта - Тимошенко

Заводы и фабрики на территории РФ, которые принадлежат Президенту Украины Петру Порошенко, работают на Министерство обороны страны-оккупанта.
Сообщает портал «АНТИКОР» со ссылкой на СМИ.
Соответствующее заявление сделала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.
В частности, комментируя наличие у Петра Порошенко бизнеса в России, политик обратила внимание на то, что кондитерская фабрика "Roshen" в Липецке не является его единственным предприятием на территории страны-агрессора.
"Президент в России имеет бизнес-империю", - подчеркнула она, напомнив, что, согласно данным, указанным в электронной декларации Петра Порошенко, на российской территории у него также есть предприятия, которые работают на Минобороны РФ.
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Я так и понял Ну мало ли, вдруг натаха коса откроет тайну
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То есть Тимошенко считает Украину страной оккупантом? Я все правильно понял?
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Не. Страной -зрадником. Как же без зрады. Утром не прочел про зраду и день не удался. Вечером не прочел и пол ночи не уснешь. Вот так и живем .
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Мда... Фамилия Мендусь о многом говорит... Мамалыжник он и есть мамалыжник...
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За себе і за Францію, бо вона маленька і багато не з"їсть.
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це неофіційна особа
його вислів = вислів гундяя хрестовоздвиженського
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С проститутками и предателями Украинского народа никто за стол не садится и руку не подаёт. Пусть Гадя Савченко вместе со своей сестрой и другом Путина - Медведчуком идут завтракать с Пинчуком.
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что за мандель, кого представляет етот заместитель вольной морали и поведения
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гидрант может в любой день с пинчуком не только позавтракать, а пообедать поужинать. Просто Юстас, не захотел тусуваться рядом с Алексом, а то вдруг из под кучеряшек буденовка вылезет.
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Так і я трахав би дочку кучми і став би міліардером і робив би гучні заяви!
Тільки все те бабло в могилу не візьмеш!
А край вже так близько!
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так не позавтракавши они и ненавидели друг друга на голодный желудок
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Шо такое? Европарламент у нас, оказывается, на подсосе у Пипчука? Или только Мандусь?
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Пеньчуку пора уже на пенсию. Свой имидж он уже просрал.
На следующий год уже кто-то другой из новой поросли олигархов должен проводить украинский завтрак.
У кого есть какие предложения на сей счёт?
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Можно я? Уха, гриль, самогон - все будут радостными, сытыми и главное - ухуевшими.
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- Нужен стратель в чаны.
- Срать нужно много.
- Нужно не уважать шоколад.
- Звонит по номеру +7 474 277-26-52 или обращаться по адресу ул. Доватора, 3-а. г. Липецк.
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ярослав мендусь? не тот ли мендусь, что мороза сделал политтрупом?
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Политический советник вице-президента Европейского...Советник... политический, Карл!
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Ярослав МендусьПрацював в Адміністрації Президента Кравчука на посаді заступника керівника Служби Президента України з питань внутрішньої політики, був радником Голови Верховної Ради України1999 році займав посаду прес-секретаря Олександра Мороза на президентських виборах.Він був включений до списку Соціалістичної партії України на парламентські вибори 2002 року під № 20, однак зняв свою кандидатуру.До обрання народним депутатом обіймав посаду генерального директора ТОВ "Кінокомпанія «Сінема». У 2005-му виступив генеральним продюсером фільму «Помаранчеве небо» (історія кохання на тлі подій української Помаранчевої революції).На виборах-2006 пройшов до парламенту під № 18 списку СПУ, будучи на момент виборів безпартійним. При розподілі посад у комітетах йому дістався пост секретаря Комітету Верховної Ради з питань правосуддя2011 працював радником Депутата Європейського парламенту від Республіки Польща - Марека Сівеця.З червня 2014 - політичний радник заступника голови Комітету з міжнародних справ
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держит кто вице-президента Европейского Парламента Иоанна Мирча Пашку Ярослав Мендусь?
Иди жри..
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Ну одного воробья, судя по его неадекватной речи, всё таки, хоть и по касательной, но зацепило.
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Европейского Парламента Иоанна Мирча Пашку Ярослав Мендусь... - ето что за п*здец какой то? 5 минут думал где запятую нужно поставить...
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а действительно.. чего не прийти и не припереть к стенке аргументами. почетного гражданина. мецената.... и пару уголовных дел на тестя. можно и не завтракать.
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Странный человек. А чем бы тогда было участие? Выстрелом из пушки себе в голову?
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Неучастие Порошенко и ряда украинских политиков в завтраке Пинчука - это "выстрел из пушки по воробьям",

КЛОУНЫ Б..ЯДЬ
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНеучастие Порошенко и ряда украинских политиков в завтраке Пинчука - это "выстрел из пушки по воробьям", - советник вице-президента Европарламента
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