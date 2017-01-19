 Неучастие Порошенко и ряда украинских политиков в завтраке Пинчука - это "выстрел из пушки по воробьям", - советник вице-президента Европарламента

Об этом политический советник вице-президента Европейского Парламента Иоанна Мирча Пашку Ярослав Мендусь заявил в комментарии Цензор.НЕТ.
Ранее гражданское общество в Украине с возмущением отреагировало на размышления Виктора Пинчука относительно прекращения российской агрессии на Донбассе путем политических уступок Путину и де-факто признания российской аннексии Крыма.
"Хорошо, что после краха режима Януковича, действующая власть опасается игнорировать общественное мнение по таким чувствительным вопросам. Но в данном случае речь идет не о Пинчуке, а о возможности на раскрученной международной площадке заявить, что Украина не согласится на роль пассивного объекта в политике, а будет отстаивать свою субъектность всеми силами, что украинская власть в новых реалиях не сможет закулисно договориться вопреки национальным интересам, без угрозы быть отправленным немедленно в небытие, что статья украинского олигарха в NYT - это подыгрывание пророссийски ориентированной части мирового политикума, а фактически - попустительство Путину в его фюрерских планах повернуть колесо истории вспять.
Хотя, нельзя исключить и другой мотивации этого демарша... украинская пословица говорит: "Ворон ворону глаза не выклюет", - а олигарх - олигарху?! ", - отметил Мендусь.
Напомним, ранее украинский олигарх Виктор Пинчук написал в The Wall Street Journal, что Украине стоит принять ситуацию на Донбассе такой, какой она есть, и провести местные выборы. Кроме того, по его мнению, Украине надо отказаться от ЕС и НАТО. Позже он уточнил свою позицию.
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Заводы Порошенко в РФ работают на Минобороны страны-оккупанта - Тимошенко
Заводы и фабрики на территории РФ, которые принадлежат Президенту Украины Петру Порошенко, работают на Министерство обороны страны-оккупанта.
Сообщает портал «АНТИКОР» со ссылкой на СМИ.
Соответствующее заявление сделала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.
В частности, комментируя наличие у Петра Порошенко бизнеса в России, политик обратила внимание на то, что кондитерская фабрика "Roshen" в Липецке не является его единственным предприятием на территории страны-агрессора.
"Президент в России имеет бизнес-империю", - подчеркнула она, напомнив, что, согласно данным, указанным в электронной декларации Петра Порошенко, на российской территории у него также есть предприятия, которые работают на Минобороны РФ.
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його вислів = вислів гундяя хрестовоздвиженського
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Тільки все те бабло в могилу не візьмеш!
А край вже так близько!
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На следующий год уже кто-то другой из новой поросли олигархов должен проводить украинский завтрак.
У кого есть какие предложения на сей счёт?
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кто следующий?
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- Срать нужно много.
- Нужно не уважать шоколад.
- Звонит по номеру +7 474 277-26-52 или обращаться по адресу ул. Доватора, 3-а. г. Липецк.
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Иди жри..
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КЛОУНЫ Б..ЯДЬ
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