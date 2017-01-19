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 Следком РФ заочно предъявили обвинение еще двум командирам ВСУ

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение двум командирам подразделений Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Речь идет о командире 1-го артиллерийского дивизиона 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ подполковника Викторе Юшко и командире 46-го отдельного батальона специального назначения 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ подполковнике Вячеславе Власенко.

"Военнослужащим Юшко и Власенко следствием заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", - отметили в Следственном комитете РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следком РФ заочно обвинил двух украинских военнослужащих в причастности к "похищению" дезертиров из оккупированного Крыма

Напоминаем, для оправдания российской агрессии Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела против руководства Украины и украинских силовиков. В частности, дела возбуждены против министра обороны Украины Степана Полторака, начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко, экс-командира Сухопутных войск Украины Анатолия Пушнякова, бывшего командующего Национальной гвардии Украины Николая Балана и ряда других граждан Украины.

Читайте: Следком РФ предъявил заочные обвинения двоим украинским военнослужащим - за "обстрелы российских территорий"



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Воно то так, але наша прокурватура фактично уся сепарсько-ригоанальна.
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Давайте выдадим в россию ВСЮ нашу власть и увидим,что их там не сажать а награждать будут !!!
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Йулю первой за медалькой... И похихикает с Хуйлом заодно... Опыт есть...
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А Йуля яку вищу посаду зараз займає?
Чи просто халат висить у сінях?
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Списки заочно осужденных в Украине расейских военных в студию!
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"Военнослужащим Юшко и Власенко следствием заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", - отметили в Следственном комитете РФ.Источник: http://censor.net.ua/n424090

А разве данное "преступление" было совершено на территории РФ?
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Командиры АТО виртуально расстреляли следком россии
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ГПУ их тоже арестует и будет потом рассматривать вопрос о выдаче, или сразу выдаст?
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Если они добровольцы - то все может быть .Мы не знаем что Мертветчук требует от сладкого Пети ?!!
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Жаль, что у следкома россосии уже мусор вывезли.

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ну а шо=))

Negodiay Shrayber

Путин стал лауреатом Премии Мира ...имени Уго Чавеса.
Об этом объявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Клево. Психи в дурдоме награждают друг друга собачьими медальками.
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чавес это тот судья, которого шыкаладные прокураторы в крысм выпустили?
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ні, це той, хто твоєму зал...пенфюреру дупло полірує
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В то время как американцы производят айфоны и айпады, немцы - автомобили, а итальянцы специализируются на одежде и обуви, россияне производят нравственность. Поскольку руки у россиян, по генетической традиции, растут из жопы, а голова, в результате отрицательной селекции, называемой «особый путь развития», набита по преимуществу ботвой, этот промысел остается в настоящее время почти единственным. Нравственность россияне производят ртом, особенно специализируясь на обсуждении т.н. «безнравственности». Шумное всенародное обсуждение чужой безнравственности помогает россиянам заглушить болевые ощущение от рабского ярма, натирающего им шею, и отвлечься от зрелища рук, продолжающих все это время расти из жопы…(с)
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С нашим правительством их могут и видать рашке !!!
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Сагайдачному не забудьте ещё обвинение выдвинуть - он когда-то Москву сжёг.
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Яке відношення має пєдєрація до "гражданской войны" сусідньої держави. Ми ж не ліземо у справи Мордора, навіть коли там мруть люди від засобів для миття унітазів та ванн.
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Маразм на парашостане крепчает. Что скажешь если там одни дебилы. Парашостан признает что совершил и совершает агресию на территории Украины, об этом свидетельствуют их маразматические судебные решения. ГПУ Украины необходимо предъявить обвинение Путину и осудить заочно.
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в Подмосковье за два месяца собрали 2000тонн шин в рамках акции "Шина". Победителю -бесплатный шиномонтаж. О дальнейшей судьбе шин не пишут
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Пусть ещё представят обвинение главарям племён в Сьерра-Леоне и генералам Либерии за применение запрещенных средств и методов ведения войны..
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По этой статье и меня можно обвинить
Применяю запрещенное оружие (а какое именно - не скажу, оно помимо того, что запрещенное ещё и засекреченное
И веду очень страшный метод войны - диванный
Алени, что еще можно сказать об этих дибилах кассабских...
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Значить хлопці хорошо москаликів жарили...
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Возбуждение Россией уголовных дел в отношении этих людей, это признание их заслуг и серьёзная награда)
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Прости Господи идиотов, ибо не ведают что творят)
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Да всё они ведают. Потому никаких прощений. Пусть свою чашу испьют до дна.
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Дуже дивно що Обама дійшов до кінця свого строку без справи , порушеної Слідкомом проти нього .
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Фашисты из фашистской страны что-то там объявили курам на смех ...

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В Кремле уже дело шьют марсианам,за то что они не подготовили площадку для высадки ватников на Марс.
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Лучшей рекомендации для украинских офицеров и не придумать. Артиллерия и спецназ-знать, немало закопали оккупантов. Героические подполковники.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСледком РФ заочно предъявили обвинение еще двум командирам ВСУ
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