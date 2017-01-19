 Следком РФ заочно предъявили обвинение еще двум командирам ВСУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Речь идет о командире 1-го артиллерийского дивизиона 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ подполковника Викторе Юшко и командире 46-го отдельного батальона специального назначения 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ подполковнике Вячеславе Власенко.
"Военнослужащим Юшко и Власенко следствием заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", - отметили в Следственном комитете РФ.
Напоминаем, для оправдания российской агрессии Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела против руководства Украины и украинских силовиков. В частности, дела возбуждены против министра обороны Украины Степана Полторака, начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко, экс-командира Сухопутных войск Украины Анатолия Пушнякова, бывшего командующего Национальной гвардии Украины Николая Балана и ряда других граждан Украины.
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Чи просто халат висить у сінях?
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А разве данное "преступление" было совершено на территории РФ?
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Negodiay Shrayber
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Применяю запрещенное оружие (а какое именно - не скажу, оно помимо того, что запрещенное ещё и засекреченное
И веду очень страшный метод войны - диванный
Алени, что еще можно сказать об этих дибилах кассабских...
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