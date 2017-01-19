 Повышение минимальной цены на сахар призвано стимулировать выращивание сахарной свеклы, - Минагрополитики

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ведомства.
На выполнение Закона Украины "О государственном регулировании производства и реализации сахара" Правительством установлен на период с 1 сентября 2017 года до 1 сентября 2018 года предельный размер квоты поставки сахара на внутренний рынок (квота "А") в объеме 1640 тыс. тонн и утверждены минимальные цены (без НДС) на сахар квоты "А" в размере 9172,57 грн/т, что больше, чем в прошлом году на 1%, сахарная свекла - 633,10 грн/т (+2,6% к прошлому году).
"Несмотря на то, что по данным Госстата за 2016 год индекс инфляции потребительских цен на все товары и услуги составил 112,4%, такое повышение минимальной цены на сахар является несущественным", - подчеркнули в Минагрополитики.
В ведомстве также добавили, что главной целью установления таких цен является создание условий для обеспечения экономических стимулов выращивания сахарной свеклы.
"А в случае, если такая цена будет ниже себестоимости, будет наблюдаться сокращение производства сахарной свеклы, и, как следствие - сокращение производства сахара и создания дефицита в этом сегменте. Расчеты проведены с учетом роста уровня цен на материально-технические средства, горюче-смазочные материалы, технологические цели, заготовительных, транспортных расходов, расходов на оплату труда", - сказано в сообщении.
Напомним, ранее Кабинет Министров Украины повысил минимальные цены на сахар.
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Помню первое существенное повышение цены на сахар ( почти в двое) произошло когда будущий президент подмял под себя сахарные заводики .
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пеньковый галстук-вот ответ.
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Качество конхфет Рошен видать высоко оценили китайцы - спрос на сахар увеличился.
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Все их законы, которые они клепают, как сумасшедшие, со сложно подчиненными предложениями, в которых фиг разберешься, пока это сложное не разберешь на простое, направлены на поддержку только своего бизнеса и устранения всех других.
Упрощу заголовок "повышение минимальной цены - стимулировать выращивание..." Как, бля, повышение цены будет способствовать..., а, да, про реализацию все так расплывчато, а вот про выращивание, ни кому ни нужной свеклы - это да, наверное будет очень способствовать.
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