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Все про:Минагрополитики (277) сахар (93) цены (2045)

 Повышение минимальной цены на сахар призвано стимулировать выращивание сахарной свеклы, - Минагрополитики

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины заявляют, что повышение минимальной цены на сахар является несущественным и призвано стимулировать выращивание сахарной свеклы в Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ведомства.

На выполнение Закона Украины "О государственном регулировании производства и реализации сахара" Правительством установлен на период с 1 сентября 2017 года до 1 сентября 2018 года предельный размер квоты поставки сахара на внутренний рынок (квота "А") в объеме 1640 тыс. тонн и утверждены минимальные цены (без НДС) на сахар квоты "А" в размере 9172,57 грн/т, что больше, чем в прошлом году на 1%, сахарная свекла - 633,10 грн/т (+2,6% к прошлому году).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин повысил минимальные цены на сахар

"Несмотря на то, что по данным Госстата за 2016 год индекс инфляции потребительских цен на все товары и услуги составил 112,4%, такое повышение минимальной цены на сахар является несущественным", - подчеркнули в Минагрополитики.

В ведомстве также добавили, что главной целью установления таких цен является создание условий для обеспечения экономических стимулов выращивания сахарной свеклы.

"А в случае, если такая цена будет ниже себестоимости, будет наблюдаться сокращение производства сахарной свеклы, и, как следствие - сокращение производства сахара и создания дефицита в этом сегменте. Расчеты проведены с учетом роста уровня цен на материально-технические средства, горюче-смазочные материалы, технологические цели, заготовительных, транспортных расходов, расходов на оплату труда", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее Кабинет Министров Украины повысил минимальные цены на сахар.
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а повышение цены на газ стимулирует выращивание гороха. логика.
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Во во . Интересно , как " несущественное" повышение , будет стимулировать аграриев ? Лапша.
Помню первое существенное повышение цены на сахар ( почти в двое) произошло когда будущий президент подмял под себя сахарные заводики .
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Народ глупый, никак не поймет, что чем беднее, тем счастливее. Вон касабы это уже прошли, теперь нас готовят.
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Как говорил Щирлиц, человек запоминает только последнее слово. Вот Пеця снял со всех последние штаны, порезал все сахарные заводы, зато потом построил фонтан в Виннице, и народ счастлив аж ссыт от радости...
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Хотелось бы чтобы в том фонтане плавала вниз мордой вся наша сегодняшняя воровская власть.
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зачем там гадюшник разводить?места ведь действительно красивые.
пеньковый галстук-вот ответ.
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Кассабы ещё не прошли... Судя по тому, как стоимость гривны и рубля выравниваются - нам первым, с этой воровской властью, придётся на себе это "счастье" испытать!
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газа уже добывают в* избытке*туда-же и сахар.
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Про то что сейчас на Майдане происходит лучше напишите. Одним сахаром сыт не будешь. Тут воды уже не купишь.
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Повышение цен на все стимулирует агрессивность .
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Ну вот так всегда.Только хотел вилы достать.
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Не-не, ховай. Все согласно истории-психовать раз в сто лет. Все остальное время-надеяться и верить.
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А повышение минимальной цены на водку и сигареты стимулирует.....
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Ну артисты а повышение цен на ВСЁ остальное,что стимулирует ??? Дебилы,повышение цен стимулирует только одно - НИЩЕТУ !!!!!!!!!
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и - шо, это помешает поднять цену? С 2014 ни налоги, ни электрика, ни з\п и т.д. на бывшей К.Маркса не повысились, а торт подорожал в 3, 5 раза!
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Не помешают . Я просто констатировал факт ( есть заменитель сахара , если память не изменяет 2 кг заменяет тонну . За последний десяток лет у меня сложилось ощущение , что " бодяжать " и сахар . Не такой он сладкий как раньше).
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Свеклу выращивать будет намного выгодней , чем покупать сахар .
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Неправда. Европа давно отказалась от буряка и закупает тростниковый. Он дешевле.
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Если я не ошибаюсь то у нас на тростниковый сахар наложены лимиты ввоза и повышенные пошлины. Так что никуда ниденеся, а Пецин сахарок покупать придется...
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А стимулирование выращивания сахарной свеклы, в свою очередь, простимулирует работу заводика по производству шоколадного говна в городе Липецк!!!
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Во ідіоти... В усьому світі податками стимулоють конкретні виробничьтва, а у нас цінами...
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Так на зерно и муку тоже повысились. Надо повысить на гробы,чтобы стимулировать тягу к жизни.
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Повышение минимальной цены на сахар призвано стимулировать выращивание сахарной свеклы.
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Качество конхфет Рошен видать высоко оценили китайцы - спрос на сахар увеличился.
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Ню-ню. Расскажите об этом пенсионерам - вот они порадуются за будущий урожай...
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Тут Минагрополитики просто зачмырили! Они нереально икают
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Ох уже как хочется взять в руки оружие и простимулировать инстинкт самосохранение воров при власти с последующим бегством в Ростов...
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а когда все посадят сахарную свеклу, цену на сахар снизят и все достанется трейдерам на шару, с вами жуликами только сорняки можно выращивать, чтобы вам не повадно красть чужой труд было.
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Когда Педро выкупил в Винницкой области все сахарные заводы, и порезал на металл, оставив только несколько, что вынудило фермеров выращиващих сахарную свеклу возить ее за 150 километров и сдавать за бесценок, отчего себестоимость свеклы не покрывала расходы, и фермеры перестали ее выращивать и продавать свои земли тоже за бесценок. Теперь повышает цену на сахар, чтобы простимулировать производителей сахара... Вот и все что нужно знать о рвеликом рехворматоре Пеце Офшоренке.
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Калиновский район был самым крупным по выращиванию сахарной свеклы. Кордылевский сахзавод - самым большим. Все Пэця убил на глушняк, завод стоит на половину порезанный, свеклу в районе больше не выращивают.
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А уничтожение сахарных заводов в угоду президента-монополиста к чему призвано?
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У 2016 році взагалі не бачив, аби цукровий буряк по Черкащині возили. А раніше вся дорога завалена ним була.
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Это как посмотреть. Но их стимулирование смахивает на изнасилование в извращенной форме.
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У тебя всегда была оригинальная точка зрения и красивая походка.
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Дорога відремонтована-навіть взимку поточний ремонт роблять. Не жаліюся на це.
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Повышенаня резиностость народного терпения стимулирует безграничную наглость народных ызбраников.
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Может лучше было поднять цену на свеклу-сырец? А... ну да....
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ща они фермерам дадут заработать и , не дай Бог, обрести чуток независимости от барыг...
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А повышение цены на коммуналку стимулирует повышение цены на газ, уголь, дрова, электроэнергию.
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Объебетику все денег мало,на бухалово не хватает,решил еще и на сахаре народ нагнуть?
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повышение цены на сахар ,как и на сигареты и алкоголь и на спирт, напрямую связанно с гройсмановским обдиралово народа.одной рукой чуток даю (повышение минимальной)а другой рубаху снимаю...
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Та да. А повышение тарифов стимулирует рост рождаемости. Да, ПТУшники винницкие?
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Чтобы не получилось бы так что весь сахар за границу уедит бо цена его будет не всем доступна как раньше и так сколько людей перестали заниматься консервацией а так будет еще меньше и одни только самогонщики поднимутся -цена самогона возрастет -хотя относительно заводской она всеравно будет дешевле и поэтому этот рынок сахара как основного продукта для насселения при нашем всеобщим сознанием еще надо контролировать а то в нас всегда кидаются от одной крайности к другой .
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Видя какие у руля нашей экономики "иксперды и спициалисты" - мой прогноз - летим в бездну.
Все их законы, которые они клепают, как сумасшедшие, со сложно подчиненными предложениями, в которых фиг разберешься, пока это сложное не разберешь на простое, направлены на поддержку только своего бизнеса и устранения всех других.
Упрощу заголовок "повышение минимальной цены - стимулировать выращивание..." Как, бля, повышение цены будет способствовать..., а, да, про реализацию все так расплывчато, а вот про выращивание, ни кому ни нужной свеклы - это да, наверное будет очень способствовать.
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а зачем вырезали сахарные заводы на металлолом? и вообще сахарные заводы это Пороха стезя.
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Так точно, экономисты хреновы, повышение цены "призвано стимулировать выращивание сахарной свеклы в Украине". И, с другой стороны, оно призвано сократить потребление сахара громадянами из-за роста цены. Хитро придумано!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПовышение минимальной цены на сахар призвано стимулировать выращивание сахарной свеклы, - Минагрополитики
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