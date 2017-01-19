 ГПУ передала в суд обвинение 6 экс-милиционеров в преступлениях против активистов Евромайдана

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
"19 января 2017 Департаментом специальных расследований ГПУ передан в суд обвинительный акт в отношении бывшего первого заместителя начальника Днепровского районного управления милиции Киева - начальника следственного отдела, заместителя начальника следственного отдела и четырех следователей этого же отдела по фактам злоупотребления властью, фальсификации материалов производств, незаконного задержание и привлечения к уголовной ответственности совместно с работниками органов прокуратуры 10 заведомо невиновных лиц за якобы участие в массовых беспорядках 18 февраля 2014 в Киеве", - говорится в сообщении.
Ранее по этим эпизодам преступлений также привлечены к уголовной ответственности прокурор прокуратуры Киева и два следователя органов внутренних дел, обвинительные акты по которым переданы в суд, а также заместитель прокурора Днепровского района. Киев. Последний объявлен в розыск и следственным судьей предоставлено разрешение на его задержание.
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а то что их 6 тысяч как минимум надо сажать, это так, побоку
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Когда уже люди проснутся... Я хз...Патриотизм мозг полностью забил. Признавать нужно уметь ошибки уметь...
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беркут был в количестве 6 человек. мы всех поймали.
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