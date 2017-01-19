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 ГПУ передала в суд обвинение 6 экс-милиционеров в преступлениях против активистов Евромайдана

Генеральная прокуратура Украины передала в суд дело 6 бывших милиционеров, обвиняемых в преступлениях против активистов Евромайдана.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"19 января 2017 Департаментом специальных расследований ГПУ передан в суд обвинительный акт в отношении бывшего первого заместителя начальника Днепровского районного управления милиции Киева - начальника следственного отдела, заместителя начальника следственного отдела и четырех следователей этого же отдела по фактам злоупотребления властью, фальсификации материалов производств, незаконного задержание и привлечения к уголовной ответственности совместно с работниками органов прокуратуры 10 заведомо невиновных лиц за якобы участие в массовых беспорядках 18 февраля 2014 в Киеве", - говорится в сообщении.

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Ранее по этим эпизодам преступлений также привлечены к уголовной ответственности прокурор прокуратуры Киева и два следователя органов внутренних дел, обвинительные акты по которым переданы в суд, а также заместитель прокурора Днепровского района. Киев. Последний объявлен в розыск и следственным судьей предоставлено разрешение на его задержание.

Читайте: Я поняла, что стоят перед нами нормальные ребята. У них приказ, - Савченко о "Беркуте" во время Евромайдана

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нихренасе. аж шесть петухов посадят....
а то что их 6 тысяч как минимум надо сажать, это так, побоку
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куда их посадят? они давно уже не в Украине
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Вот на фото ниже Садовник, который командовал (якобы) расстрелом майдановцев...Мне вот интересно почему о нем никто не помнит и почему деревья сразу спили? Почему шоколады его к кацапам в крым вывезили?


Когда уже люди проснутся... Я хз...Патриотизм мозг полностью забил. Признавать нужно уметь ошибки уметь...
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чувак ни кто не поймёт что стреляли с гостиницы украины и с позиций майдана , по этому и спилили. и пашинский вывозил оружие. меня завсегдатого конечно забанят на пожизненно . но мне не жалко. жалко что люди правду не хотят увидеть ! Удачи тебе
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да, было видео на ютюб, как петушатню начали ипашить. бежали беркутята по банковой, побросав оружие и орали что их убивают. "низачто!" прикинь. потом видео испарилось.
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прикинь я прикину что такое видео было (по твоим словам) потом испарилось... и мне надо поверить тебе ?
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- я сработал во как.
беркут был в количестве 6 человек. мы всех поймали.

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