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Все про:ОБСЕ (2190) Донбасс (11948) Хуг Александр (203)

 Вооружение миссии ОБСЕ на Донбассе возможно лишь после принятия соответствующего решения 57 странами-членами организации, - Хуг

Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) Александр Хуг подчеркивает невозможность вооружения миссии до принятия соответствующего решения 57 странами-членами ОБСЕ.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Мариуполе (Донецкая область), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Это решение, которое должны принимать 57 стран-членов ОБСЕ. Они должны достигнуть консенсуса по данному вопросу. И это решение может быть принято на заседании постоянного совета в Вене (Австрия), но до того, как такое решение будет принято, СММ ОБСЕ остается невооруженной, гражданской наблюдательной миссией", - сказал Хуг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия продолжает вооружать, тренировать и воевать на стороне боевиков на Донбассе, - миссия США при ОБСЕ

Он также отметил, что в первую очередь необходимо ответить на вопрос, какой была бы задача подобной вооруженной миссии, и эта задача также должна быть определена странами-членами ОБСЕ.

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для полной ясности, оружие этим "миссионерам" если и дадут то сугубо для самообороны, они с сепарами воевать не будут, как показывает история недавних конфликтов, (например на балканах) вооруженные "миссионеры" не смогли предотвратить этнических чисток и драпали з зоны конфликта так же быстро как и их невооруженные коллеги. Нужно продолжать строить свою армию а не ждать что "голубые каски" спасут Украину!
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Нужно отозвать украинские войска, воюющие от ООН в горячих точках. Далее будем ждать консенсус одновременно для Украины и тех стран, где идет война.
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Насколько мне известно- в основном- саперы. Ты прав. Стоит отозвать. Нам тут самим- не продохнуть, без спецов высокого класса.
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Ну відкличемо. І хто тоді нам допоможе у розмінування Донбасу? Про майбутнє теж треба думати, не тільки сьогоднішнім днем жити.
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А сколько их там? Не в курсе? Я- тоже нет. Тока везде попадается, что саперные части ООН- именно украинцы. Вот везде! А может их столько, что и сами справимся?
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То поцікався міжнародною програмою по розмінуванню-будеш вражений.
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Ну, вот! Не хочу я удивляться. Есть чуйка- удивление будет неприятным. Эти международные программы... озабоченность... Ну, ты понял.
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Тоді фільм з Дольфом Лундгремом про ці розмінування подивись. Він дуже близький до справжніх подій. Немає там някої "озабоченности"-там йде боротьба за життя звичайних цивільних людей.
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сведомый-это тебя здеся www.youtube.com/watch?v=_jcjDW7FJD4&t=122s лёха макеев чихвостит?
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Так і є. Бо консенсус там, де є рашка та її сателіти, знайти неможливо.
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Задача у миссии должна быть одна - выбить оккупантов за иртыш.
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Ну-у-у...Це надовго, а значить ніколи...Та і користі, відверто кажучи,з того оеесбе,як з козла молока...😕😕😕
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Рішення у якому донецькому кабаку бухати теж потребує згоди 57 держав ОбСЕРЕ?
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Красноярский Buddha Lounge Bar закрылся в начале 2017 года из-за признания судом его вины в оскорблении чувств верующих, рассказала жена владельца заведения Наталья Мязина.
Суд обязал владельца бара выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей и изменить интерьер заведения, в том числе сменить название и убрать изображения и статую Будды. Мязина рассказала, что расходы на ребрендинг были слишком большими, поэтому бар решили закрыть.
Она пояснила, что красноярский Buddha Lounge Bar не входит в одноименную сеть ресторанов, это их собственное с мужем предприятие.
В ноябре 2016 года года Мязина сообщила, что ее вызвали в прокуратуру по поводу жалобы жительницы Санкт-Петербурга на оскорбление чувств буддистов названием заведения и изображениями в нем Будды. Тогда же прокуратура Новокузнецка Кемеровской области направила владельцу местного Buddha Bar представление об устранении нарушений законодательства, связанных с использованием в оформлении интерьера статуи Будды.
Закон о введении ответственности за действия, оскорбляющие чувства верующих, был принят в 2013 году.
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Барыга придумал очередную чепуху и кормит ею дураков. Какая полицейская миссия ОБСЕ, если первое правило ОБСЕ - личная безопасность. Автоматная очередь в воздух и их корова языком слижет. Барыга обещал 1500 этих "смотрителей", а наскребли" всего 700. И кто будет оплачивать 15 тысяч. Бред сивой кобылы, вернее жадного Барыги.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВооружение миссии ОБСЕ на Донбассе возможно лишь после принятия соответствующего решения 57 странами-членами организации, - Хуг
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