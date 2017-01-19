 Вооружение миссии ОБСЕ на Донбассе возможно лишь после принятия соответствующего решения 57 странами-членами организации, - Хуг

Об этом он заявил на пресс-конференции в Мариуполе (Донецкая область), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Это решение, которое должны принимать 57 стран-членов ОБСЕ. Они должны достигнуть консенсуса по данному вопросу. И это решение может быть принято на заседании постоянного совета в Вене (Австрия), но до того, как такое решение будет принято, СММ ОБСЕ остается невооруженной, гражданской наблюдательной миссией", - сказал Хуг.
Он также отметил, что в первую очередь необходимо ответить на вопрос, какой была бы задача подобной вооруженной миссии, и эта задача также должна быть определена странами-членами ОБСЕ.
670 33
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал батарею гаубиц "ДНР", стрелявших в направлении Светлодарска, - Хуг. ВИДЕО (обновлено)(60)
Если есть доказательства шпионажа наблюдателей ОБСЕ - их необходимо обнародовать, - Хуг(32)
В миссии ОБСЕ на Донбассе работает 688 человек, - глава миссии Хуг(8)
С 19 декабря количество применения запрещенного "минскими соглашениями" оружия на Донбассе возросло на 250%, - глава миссии ОБСЕ Хуг(7)
Практически полное прекращение насилия наблюдается в районах разведения сил в Петровском и Золотом, - ОБСЕ(9)
Жертвами конфликта на Донбассе в 2016 году стали 83 мирных жителя, - ОБСЕ(16)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Суд обязал владельца бара выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей и изменить интерьер заведения, в том числе сменить название и убрать изображения и статую Будды. Мязина рассказала, что расходы на ребрендинг были слишком большими, поэтому бар решили закрыть.
Она пояснила, что красноярский Buddha Lounge Bar не входит в одноименную сеть ресторанов, это их собственное с мужем предприятие.
В ноябре 2016 года года Мязина сообщила, что ее вызвали в прокуратуру по поводу жалобы жительницы Санкт-Петербурга на оскорбление чувств буддистов названием заведения и изображениями в нем Будды. Тогда же прокуратура Новокузнецка Кемеровской области направила владельцу местного Buddha Bar представление об устранении нарушений законодательства, связанных с использованием в оформлении интерьера статуи Будды.
Закон о введении ответственности за действия, оскорбляющие чувства верующих, был принят в 2013 году.
Ответить
Ответить
жесть.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить