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 Позиция ЕС относительно Минских соглашений принципиальна, - Глава МИД Словакии Лайчак

На Всемирном экономическом форуме в Давосе министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак напомнил, что Москва знает, что надо сделать для нормализации отношений с ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, при этом словацкий дипломат, оценивая экономические перспективы для России в 2017 году, отметил, что они не очень радужные.

Ведь экономическое сотрудничество с ЕС и Западом в целом до сих пор ограничено санкциями и политическим напряжением.

"Я не соглашусь. Россия никогда не выходила и не закрывала двери для любого сотрудничества. У нас были хорошие механизмы и платформы для работы. И Россия никогда не заявляла о прекращении каких-либо контактов. Это была инициатива ЕС. Как только европейские партнеры сформулируют желание сотрудничать, мы с радостью откликнемся на это", - возразил вице-премьер России Игорь Шувалов.

"Вы же хорошо знаете, что надо сделать, правда? Выполните Минские соглашения сначала", - ответил ему Лайчак.

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Лайчак также добавил, что позиция ЕС относительно Минских соглашений принципиальна. И об отмене санкций и возобновления сотрудничества не может быть и речи без завершения минского процесса.

"Я бы хотел, чтобы была одна интерпретация Минских соглашений. Потому что Москва говорит одно, а Киев - другое. После встречи в Берлине Нормандской четверки прогресса мы не видели. Я не верю в санкции как инструмент решения проблем. Но учитывая тенденции в ЕС, я могу сказать, что сами по себе они не исчезнут. Нам надо продолжать искать решение. Но ждать, что все пройдет само собой, не стоит", - сказал Лайчак.

В свою очередь, Шувалов ответил словацком дипломату, что за невыполнение Минских соглашений якобы ответственна Украина.

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"Если нас спрашивают, почему они не выполняются в той части, где нет ответственности РФ, тогда это странно. Украина тоже ответственна за выполнение Минских договоренностей. Поэтому надо спрашивать у всех участников процесса, почему они не выполняются. Но я хочу заметить, что мы как проводили нашу суверенную политику, так и будем проводить. И надавить на нас с помощью санкции не получится. Чем быстрее все это поймут, тем лучше для всех", - сказал российский вице-премьер.

Напомним, В 2014 году Евросоюз, США, и другие страны ввели санкции в отношении РФ в связи с оккупацией Крыма и агрессией на востоке Украины, которые неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.

В августе 2014 года Россия ввела пакет ответных мер на санкции Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Так называемые "контрсанкции" представляли собой запрет сроком на один год на импорт в РФ из этих стран фруктов, овощей, молочной и мясной продукции.

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на крысме сегодня:

1. На фоне "возрождения" Крыма "украинская разруха" становится все более привлекательной для крымчан. Недельный обзор важных новостей о Крыме. Выпуск № 94 читайте в блоге КРЫМского УКРа.
2. Оккупанты всячески успокаивают вату, которая стремительно нищает: 1) Крымчанам предлагают игнорировать торговые сети с высокими ценами на продукты; 2) "Власти" успокаивают крымчан: КРЫМЧАНАМ НЕ СТОИТ ПЕРЕЖИВАТЬ ИЗ-ЗА ВЫСОКИХ ЦЕН на продукты питания. В соседних регионах (в россии) сахар, крупы, фрукты и овощи стоят ещё больше. Об этом сообщает "Минпром республики". Как вы понимаете, материковую Украину с более низкими ценами и отменным качеством продуктов в данном случае упоминать - "экстремизм" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/821780507465809927 (скрин и ссылки).
3. В 2016 году оккупанты выкачали около 20 млн кубических метров воды из подземных источников для Восточного Крыма. В будущем планируют выкачивать 70 млн в год - для этого строят новые водозаборы. В Севастополе также планируют пробурить три артезианские скважины в Гагаринском районе. Уничтожение экологии Крыма продолжается http://news.sevas.com/crimea/vostochnyj_krym_okolo_20_mln_kub_vody_iz_novyh_podzemnyh_vodozaborov
4. В крымских водохранилищах скоро можно будет хранить боярышник.
5. Гениальные слова сказал ватник: "Жаль, что Днепр в Крым не впадает".
6. Очередной оккупационный банк, похоже, прибило камнем с неба: "Тальменка-Банк", имеющий ряд офисов в Крыму, отключен от системы банковских электронных срочных платежей http://fresh.org.ua/novosti/128053/rabotayushchiy-v-krymu-bank-otklyuchen-ot-sistemy-plateshey_2017-01-19
7. На птицефабрике "Дружба народов Нова" сократилось поголовье птицы и выпуск готовой продукции из-за проблем с доставкой кормов и инкубационных яиц через Керченский пролив. А оккупанты говорят, что из-за логистических проблем снизилось и качество продукции данного предприятия. Готовят к ликвидации/гоблинизации? http://podpricelom.com.ua/read/economy/krymskaya-ptytsefabryka-sokratyla-vypusk-myasa.html
8. Севастополь. Зашел сделать флюорограмму. На столе у рентгенолога фото путина, сама акает и хамит. Аппарат сломан. Всё по российскому феншую.
9. Есть один пункт, по которому нас не обманули: дороги почти привели к российским стандартам. Без мата проехать не вышло. После поездки по Крыму понял всю глубину сказанного Лавровым: дебилы, бл@ть. На дорогах полный бардак и хамство.
10. Феодосия. Улица Советская посыпалась через 2 месяца с момента укладки нового дорожного покрытия. ГОСТ не соблюден - долго лежало https://twitter.com/KrimRt/status/822099071645192192 (фото).
11. Трассы нет, но её стоимость растёт: севастопольский участок трассы "Таврида" может подорожать в три раза до 15 млрд руб. Какие у них аппетиты, однако. Нищий российский бюджет всё стерпит! http://fresh.org.ua/novosti/127980/sevastopolskiy-uchastok-trassy-tavrida-moshet-podoroshat-v-tri-raza_2017-01-19
12. На набережной Симеиза турист не пройдет. Зато фашизм - запросто прошёл и окопался. Посмотрите новый шокирующий ФОТОРЕПОРТАЖ >> http://ru.krymr.com/a/28243233.html
13. Севастополь. Вата вторую неделю жалуется на яму на Нахимова. Оккупанты после консилиума, который провели прям над ямой, нашли решение: заборчик и знак опасности. Крымчане комментируют: "Надо подходить к проблеме более креативно: яму надо углубить, расширить и переименовать в оборонительный окоп против фашизма". Просто для настроения))) https://twitter.com/CrimeaUA1/status/822073474265006081 (фото).
14. "В Евпатории ремонт кровель обернулся залитыми квартирами и остановленными лифтами". Ни дороги делать, ни крыши ремонтировать - ничего не могут. Страна криворуких http://news.allcrimea.net/news/2017/1/19/v-evpatorii-remont-krovel-obernulsya-zalitymi-kvartirami-i-ostanovlennymi-liftami-73726/
15. В Крыму с 26 января меняется расписание электричек: они станут быстрее на 10-20 минут. Ясный пень - с одним вагоном они должны ездить, как Шинкансен в Японии http://fresh.org.ua/novosti/128028/v-krymu-s-26-yanvarya-menyaetsya-raspisanie-elektrichek-oni-stanut-bystree_2017-01-19
16. В Артеке взорвался кондиционер (?), стёкла дрожали за 3 км от эпицентра взрыва. Кроме этого, в лагере творятся и другие ужасающие вещи, о которых оккупанты умалчивают. Прочтите https://twitter.com/KrimRt/status/822009676669849600 (скрины). Тем временем у самих детей продолжаются дидываивательные программы https://twitter.com/KrimRt/status/821996514524495872 (фото). Кстати, кондиционер рванул не просто так, а в результате криворукого нанообслуживания мастерами по российским ГОСТам http://www.blackseanews.net/read/125695
17. Симферополь продолжает утопать в мусоре. Тут ничего нового https://twitter.com/KrimRt/status/822004493181218816 (фото).
18. В Крыму повысились ставки по упрощенной системе налогообложения. Новогодние подарки продолжаются… http://news.allcrimea.net/news/2017/1/19/v-krymu-povysilis-stavki-po-uproshennoi-sisteme-nalogooblozheniya-73699/
19. Севастополь. На Херсонесе ныне крестный ход. Освещают воду в бухтах города, предварительно осветив зенитно-ракетные комплексы С-400 https://twitter.com/CrimeaUA1/status/821816542140702721 (фото). Духовненько. Вот с чем с чем, а с крестными ходами дело наладилось!
20. В Керчи оккупанты планируют запустить программу "патриотического воспитания молодежи". Воспитывать будут, как вы догадались, военные. Оккупанты хотят привлечь детей к изучению "истории своей страны". На это фразе меня дико передёрнуло http://kerch.fm/2017/01/19/v-kerchi-planiruyut-zapustit-programmu-patrioticheskogo-vospitaniya-molodezhi.html
21. В Керчи завершился ФЕСТИВАЛЬ по ГТО ("Готов к труду и обороне"). Музыка из совка дополняет картину ада https://www.youtube.com/watch?v=bZhAQkVVeuQ (видео). Думаю, российским и крымским пропагандистам уже можно не напрягаться, и в вечерних эфирах начать трансляцию выпусков новостей СССР 80-ых годов. Никто не заметит подвоха: "Советский союз - страна большая, с мощной экономикой, богатыми ресурсами. Так что все эти блокады и санкции он как-нибудь переживёт, а вот по союзникам Вашингтона политика ковбойских наскоков бьёт куда сильнее", - заливали совкам пропагандисты 80-ых. Напомните мне, где сейчас СССР? https://www.youtube.com/watch?v=pzlMT9ZvpHY (видео).
22. Российские террористы с Донбасса (Захарченко, Плотницкий и другие) продолжают крымский вояж. Для шабаша уже традиционно привлекли детей в военной форме и ряженных ублюдков. Много триколоров и другой символики террористических организаций https://www.youtube.com/watch?v=OxNWEBv_3Qo (видео). Позже террорист Плотницкий вручил Аксенову, Цекову и Козенко "почетные знаки" террористической организации "лнр", заявив, что они тоже "хотят домой - в русский мир" http://ru.krymr.com/a/news/28243627.html (фото).
23. Блин, представляю, что у ваты щас в бестолковках! Обама всё, Трамп - пока непонятно, путен вроде еще царь. Так чего такое дерьмище всё вокруг? Депрессняк 100%))).
P.S. Только одичавшему обществу требуется вождь.
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Мы все знаем, что россия ничего не будет выполнять и эта ситуация на десятилетия. Пора это признать и принимать более серьезные решения.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПозиция ЕС относительно Минских соглашений принципиальна, - Глава МИД Словакии Лайчак
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