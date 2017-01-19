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Все про:общественное вещание (43) Сюмар (215) НОТУ (3)

 Сюмар прогнозирует избрание председателя правления НОТУ до конца апреля

Заместитель председателя фракции "Народный фронт" в Верховной Раде, председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар прогнозирует, что председатель правления публичного акционерного общества "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ) будет избран до конца апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Нам нужно избрать нового руководителя - председателя правления НОТУ. Это должен сделать независимый наблюдательный совет НОТУ, который уже создан, на основании конкурса концепций кандидатов... Через 2,5-3 месяца, вероятнее всего, председатель правления может быть избран", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Государство зарегистрировало "Национальную общественную телерадиокомпанию"

Сюмар отметила, что концепция победившего кандидата должна быть воплощена.

Это подразумевает создание новых программ, форматов вещания, сетки вещания.

"Только через полгода-год мы сможем говорить о том, что общественное вещание появится реально, а не только юридически", - добавила депутат.

Ранее Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания назначил исполняющей обязанности председателя НОТУ заместителя генерального директора Национальной телерадиокомпании (НТКУ) Анну Бычок до того времени, когда члены наблюдательного совета НОТУ изберут председателя правления.

Согласно законодательству, он избирается на 4 года на конкурсной основе.

Также читайте: "Период государственного ТВ и радио завершен окончательно", - ЕС о регистрации "Национальной общественной телерадиокомпании Украины"

Напомним, 19 января Министерство юстиции зарегистрировало публичное акционерное общество "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ) как юридическое лицо и прекратило деятельность юридического лица "Национальная телерадиокомпания Украины" (НТКУ).
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йди сси у Хуйла, нічого лапотному кацапурі-смєрду робити на форумі цивілізованої країни
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ай маладца жертва бояришніка!
все по методичці. тепер тобі тудой
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Сюмар-Турчинов, Чорновіл-Пашинський, Ляшко-Мосійчук... я не проти кохання, лелюбовні пари краще формувати не в стінах Верховної Ради, хоча, насправді, нинішня зРада, як і майже усі до неї, дійсно нагадує дом розпусти, де все продаєтся і купується...
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А у Иосифа Виссарионовича, такое - "изобретение", возникло бы в течение суток и работало бы исправно в тему и для общества. Через пол-года... Что мешает через хотя бы через 1 месяц? Понты, выискивание отмыва и "що з того буде мени?". Реально появится через 6 мес. Кто появится, и зачем. А ведь телевидение - средство оболванивания - зомбоящик. Не ценят сегодняшние "рукавадители" - это срецтво, а зря.
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Ну и слава Богу.... А то я думаю, когда уже интер закроют... Слава НОТУ!!!!

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСюмар прогнозирует избрание председателя правления НОТУ до конца апреля
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