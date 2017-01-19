 Сюмар прогнозирует избрание председателя правления НОТУ до конца апреля

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Нам нужно избрать нового руководителя - председателя правления НОТУ. Это должен сделать независимый наблюдательный совет НОТУ, который уже создан, на основании конкурса концепций кандидатов... Через 2,5-3 месяца, вероятнее всего, председатель правления может быть избран", - сказала она.
Сюмар отметила, что концепция победившего кандидата должна быть воплощена.
Это подразумевает создание новых программ, форматов вещания, сетки вещания.
"Только через полгода-год мы сможем говорить о том, что общественное вещание появится реально, а не только юридически", - добавила депутат.
Ранее Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания назначил исполняющей обязанности председателя НОТУ заместителя генерального директора Национальной телерадиокомпании (НТКУ) Анну Бычок до того времени, когда члены наблюдательного совета НОТУ изберут председателя правления.
Согласно законодательству, он избирается на 4 года на конкурсной основе.
Напомним, 19 января Министерство юстиции зарегистрировало публичное акционерное общество "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ) как юридическое лицо и прекратило деятельность юридического лица "Национальная телерадиокомпания Украины" (НТКУ).
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все по методичці. тепер тобі тудой
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