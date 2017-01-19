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Все про:иск (344) суд (19884) Тимошенко (25212) Гройсман (1977)

 Суд отклонил иск Тимошенко к Гройсману о защите чести и деловой репутации

Печерский районный суд города Киев отклонил иск лидера партии "Батькивщина” Юлии Тимошенко к главе Кабинета Министров Украины Владимиру Гройсману.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил адвокат юридической фирмы GENTLS Олег Громовой.

"Есть решение Печерского районного суда Киева, согласно которому судья Литвинова отказала Тимошенко Юлии Владимировне в иске к Гройсману о защите чести и деловой репутации. Есть еще апелляционные инстанции, но пока решение суда не в ее пользу", - сказал Громовой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко открыто начала президентскую кампанию, - нардеп Чижмарь

Напомним, во время брифинга 8 июля 2016 года Гройсман обвинил экс-премьера Тимошенко в том, что она лично получала выгоду из незаконных газовых схем.

"Я посмотрел декларацию Юлии Владимировны Тимошенко. Она сегодня живет в доме, по-моему, (площадью) 500 квадратных метров. По льготным ценам на газ каждый месяц рядовой украинский гражданин доплачивал ей за коммунальные услуги и за газ одну тысячу долларов США. Это справедливость?", - заявлял тогда он.

"То есть кто-то хочет вернуть систему, при которой бедные платят за богатых? Правительство не поддерживает такого тезиса", - сказал тогда Гройсман.

Читайте также: Гройсман - "Батькивщине": Учите матчасть. Я всегда говорил, что вы профессиональные бездари

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У каждой пещеры свои законы. Своих не сливают.
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юлия владимировна , нафик ты на дураков внимание обращаешь .?, у рабиновича все бараны один он д"артаньян ,,,
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У Рабика ФИО а так он ДЛБ как пидор верхушек нахватался и на эмоциях.
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Гена.Юля дартаньян еще похлеще Рабинатора.Не напрасно ее МАЙДАН уволил без права восстановления.Но такие проныры как Гаригян в жопу без мыла...
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Ибо свидетелей выдевших у истца чести и деловой репутации не обнаружено
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Методичка минстеця по Тимошенко:
Украла все.
Заставила Порошенка сначала организовать ПР а потом быть министром у азирова.
Вышла с тюрьмы в лабутенах на 15 сантиметровых каблуках и в шиншиловой шубе.
Говорила что больная спина, а сама танцевала гопак в туфлях со змеиной кожи за 100500 уе
Выдала замуж дочку и заплатила за свадьбу 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 уе
До сих пор руководит страной, а Порошенко должен исполнять её прихоти.
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меняй чаще методичку. А уволил Тимоху МАЙДАН.ИЛИ ПАМЯТЬ КОРОТКАЯ?
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ум честь и совесть с таким добром порядочные в политику не попадают...
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что делается! честь "невинной"девушки защитить некому!
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ну в повій не честь а репутація.. так що все справедливо...
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Суд у нас известен своей неподкупностью,честностью и объективностью !!!!
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так,чесні судді все-таки залишились,незважаючи на корумпованість
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А газовые чиновницы - чистой помыслов, безгрешностью и аскетизмом!!!!!)))))))))))
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Я не фанат Тимошенко и считаю её аферисткой ещё той ,но уровень жизни моей семьи при её премьерстве был самым высоким и это правда !
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Але я не вважаю це за підставу змінювати часи на труси ,а шило на мило ))))
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Как ее обидели бэдолагу малоимущюю
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У жульки большаааааая будка, 500 квадратов,попробуй такую отопить на пуйловские 30 серебрянников.
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При нашей судебной системе было трудно ожидать чего-то иного.
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Зато при нашей судебной системе вАна может в декларации написать,что она нищая, как церковная мышь и вАнеза это тоженичего негрозит. Потому я бы, на месте вАны и её поклонников, даже порадовался таким раскладам.
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Да нах оно мне нужно? Хотите себя обманывать, что в украинской политике можно быть более 20 лет и при этом оставаться честной и нищей - Ваше право.
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Та щоб підняти базаркома треба кран викликати або евакуатор )))))
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По трупам на коляске...

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А никто не в курсе вАна кроме чудесного исцеления и нищенской декларации больше никаких чудес не демонстрировала? Ну там воду в вино, хождение по воде и т.д.
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Защитить честь у Тимошенко невозможно . Нельзя защитить то чего нет .
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Оскорбления не аргумент.А может быть что то умное напишите, а соевый 7
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Умное - это к уважаемой Ю.В. как она призывала не сопротивляться Путлеру на заседании РНБО ?
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для человека, вышедшего из тюрьмы возможно было и правильно. Моё личное мнение, ей нужно было отдохнуть , а потом лезть в политику. От ошибок никто не застрахован. Вот только весь вопрос, чтобы они не повторялись.
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а слова Гройсмана про те.що українці сплачували за опалення будинку Юлі,а сама ВОНА недоплачувала--чим тобі не аргумент?
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Да. Вот только мне не интересно, чтобы ради одного человека или даже нескольких тысяч, украинцы превратились в нищих, и при этом гробится страна. Простой пример. ЕСН в этом году упал на 30 %, "дыра" в пенсионном фонде 140 лярдов И какой идиот будет требовать "белой" зарплаты, если к ней привязана субсидия ? . Это при условии, если было бы куда обращаться. а в ситуации, что некуда. это вообще идиотизм.
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ні,не можуть.Бо реформа без підняття тарифів--усе одно,що автобус без колес.
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А кто сомневался, что у нас только один великий судья Чаус ? То, что украла Юлька мелочь по сравнению с тем, что делают сейчас. Или "схемы" Овоща кто то поменял ?
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Це ті схеми що ще за Лазаря в "Громаді" розробляли чи ЄЕСУ ))))))
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Пример пожалуйсаа. Вы гавкнули , даже не зная сути. Громада это политическая партия.
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Тогда советую вспомнить 90, когда отключали свет, и кроты месяцами и годами не получали зарплату. А детей и жен возили на обед и ужин в шахтерские столовые.
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Ох и надерет она ему задницу, если таки станет президентшей!
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На подібні заяви у народі зазвичай відповідають: "Дай Боже теляті та вовка з'їсти".
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А что,наш папа разводится?
По моему, лучше удавиться, чем иметь такую жену как бздюлька....
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Настоящие израильтяне? Живут Израиле и при этом слове - плачут. Безродные - жиды? А кому их понты жидовские нужны? Израильтянам - точно, а уж нам тем более.
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Какая честь и репутация?! Остался один поппулизм.
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Это интересно! Ученые подсчитали, что если всех людей, когда-либо обвинявших Тимошенко в воровстве, коррупции и убийствах сложить в одну линию, то ими можно дважды по экватору обернуть нашу землю.
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Не здивуюсь, якщо таким "ученим" виявитесь особисто ви.
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Так почему-же ВОНА еще на свободе? По моему, пора, давно пора. За измену Родине, вместе с гадей.
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Мда... юлеботов куча... Уродов, которые хотят добить с этой кацапской курвой Украину... Это ужасно
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Це завжди був їх ресурс, із самого початку.
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Чесно сказать , так хотелось бы что б Юля президентом стала. Представляю , что с ентими упырями будет
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Тоді тобі ще більше сподобається, що вона з країною зробить...
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У кожного своє політичне бачення. Я цій жінці довіряю і поважаю її на всі 100.
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Їдь у Новоазовськ і подивись.Те саме з Україною і буде
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Лишний раз доказывает, что суды тоже в жирных липких ручках кудрявого безальтернативца.
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Наш суд самый справедливый в мире?)))) Зато суд по тарифам срочно уже пару месяцев болеет!!!!!! Ничего!!! Грося уже наработал на лет 10 на нарах!!!!
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Юля не прийшла на той суд.А ти факти про Гросю неси в студію
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Гройсман её чести лишил, а суд не хочет заступиться.
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Всё это не имеет никакого значения, по существу это обычная склока между двумя друзьями, которые решили выяснить кто круче стоит.
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Даже не так, эти хорошие друзья и так знают где и чье место - это так, обычное шоу для лохтората, типа игры в хорошего и плохого полицейского.
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Загляніть в свої платіжки на опалення.....і в ті платіжки коли Юля примєром була....глаза на лоб вам повилазять...є різниця....
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Печерський "суд" вже давно війшов в аннали історії - ще задовго до славнозвісного Кірєєва, що втік до Хуйла в Крим. Цей "суд" вже давно "славний" виконнанням будь-якої заказухи від будь-якої влади, та й гроші не пахнуть.

Черговий приклад відсутності справжньої судової системи в Україні, як такої.
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Жюлька і честь поняття не сумісні...😕😕😕
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Я вообще преклоняюсь перед этой женщиной. Сколько выдержала на себя вылитой грязи , в тюрьме 2 раза сидела при Кучме и овощу.А добра простому народу плюс мелким и средним предпринимателям сколько сделала.А молодым мамам помощь выдала. Моя жена еще почти год получать будет.Дай Бог Вам здоровья и силы в борьбе с внутренними вражинами нашей матушки Украины.
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бисер...бисер....бесполезно...хороший хозяйственник для украинского элехтората всегда предпочтительнее хорошего политика. Валить с этой страны надо, нет у неё будущего..это так, мысли в слух.
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"Честь"?!
У тимошенко?!?!?!
Это звучит как "Девственная мать-героиня, с инвалидностью после 25го аборта"...
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Факты про Гросю!!! Газ , который стоит 130 продают по 285!!!! На сколько это тянет??? Это импортный, а наш вообще копейки!!!
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Кста, може я не в теме, а шо там с иском Воной по поводу "необгрунтованих тарифів для населення"? Столько было воя и торжественных заносов документов в прокуратуру, шо капец, причем не один раз. И? Шо там Воной сказали?
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"Я посмотрел декларацию Юлии Владимировны Тимошенко. Она сегодня живет в доме, по-моему, (площадью) 500 квадратных метров. По льготным ценам на газ каждый месяц рядовой украинский гражданин доплачивал ей за коммунальные услуги и за газ одну тысячу долларов США. Это справедливость?"

Может кто-то объяснить суть сей фразы?
По каким льготным ценам? В честь чего льготы?
Почему рядовой украинский гражданин ей что-то доплачивал?
Откуда в голове Гнойсмана вообще взялись такие выводы, в конце концов?
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Судова реХформа в дії/чи в шоколаді. І знову пещерний суд. Не здивуюсь коли наступним рішенням визнають Гросю святим.
Ой МінСтець зараз свою свору випустить.)))
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Задрали своими войнушками. По логике Гроси мы и его жилье оплачивали, и дворцы президента, Охендовского и остальной не бедной шушары. Может прежде чем что-то ляпнуть, нужно сначала попытаться подумать?
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Кремлевская кукушка-тимошенко- верни деньги, котолрые украла из госбюджета на отопление своего дворца в 500 кв. м.!
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