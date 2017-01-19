 Суд отклонил иск Тимошенко к Гройсману о защите чести и деловой репутации

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил адвокат юридической фирмы GENTLS Олег Громовой.
"Есть решение Печерского районного суда Киева, согласно которому судья Литвинова отказала Тимошенко Юлии Владимировне в иске к Гройсману о защите чести и деловой репутации. Есть еще апелляционные инстанции, но пока решение суда не в ее пользу", - сказал Громовой.
Напомним, во время брифинга 8 июля 2016 года Гройсман обвинил экс-премьера Тимошенко в том, что она лично получала выгоду из незаконных газовых схем.
"Я посмотрел декларацию Юлии Владимировны Тимошенко. Она сегодня живет в доме, по-моему, (площадью) 500 квадратных метров. По льготным ценам на газ каждый месяц рядовой украинский гражданин доплачивал ей за коммунальные услуги и за газ одну тысячу долларов США. Это справедливость?", - заявлял тогда он.
"То есть кто-то хочет вернуть систему, при которой бедные платят за богатых? Правительство не поддерживает такого тезиса", - сказал тогда Гройсман.
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Упреки отдельных политсил относительного распоряжения Кабмина по оккупированным территориям не соответствуют действительности. Могу их назвать бредом сивой кобылы, - Гройсман(39)
"Нам надо вводить государственное медицинское страхование для украинских граждан", - Гройсман(81)
"Это самая большая несправедливость - что украинцы живут меньше, болеют больше, чем наши соседи в ЕС", - Гройсман. ВИДЕО(154)
Никому не позволю возвращать старые схемы в систему здравоохранения, - Гройсман(126)
"Проблема не в пенсионном возрасте, а в демографии: некому создавать доходы", – политолог(0)
Более высокие заработные платы украинцев и решение вопроса занятости являются приоритетами правительства, - Гройсман(301)
"Хочу заверить, вы будете в фокусе внимания правительства", - Гройсман вручил пожарную технику и оборудование подразделениям ГСЧС в Чернигове(11)
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Украла все.
Заставила Порошенка сначала организовать ПР а потом быть министром у азирова.
Вышла с тюрьмы в лабутенах на 15 сантиметровых каблуках и в шиншиловой шубе.
Говорила что больная спина, а сама танцевала гопак в туфлях со змеиной кожи за 100500 уе
Выдала замуж дочку и заплатила за свадьбу
100 000 200 000 300 000 400 000500 000 уе
До сих пор руководит страной, а Порошенко должен исполнять её прихоти.
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По моему, лучше удавиться, чем иметь такую жену как бздюлька....
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"не говорите мне о ней" (с) ))))
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Черговий приклад відсутності справжньої судової системи в Україні, як такої.
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У тимошенко?!?!?!
Это звучит как "Девственная мать-героиня, с инвалидностью после 25го аборта"...
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Может кто-то объяснить суть сей фразы?
По каким льготным ценам? В честь чего льготы?
Почему рядовой украинский гражданин ей что-то доплачивал?
Откуда в голове Гнойсмана вообще взялись такие выводы, в конце концов?
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Ой МінСтець зараз свою свору випустить.)))
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