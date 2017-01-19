 Amnesty International призвала Россию не узаконивать насилие в семье

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
В заявлении организации говорится, что в случае принятия законопроекта жертвы домашнего насилия останутся без защиты, а их обидчики смогут избежать наказания.
В минувший вторник Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд обратился с письмом к российской Госдуме. В нем он отметил, что физическое и психологическое насилие над женщинами и детьми является тяжким преступлением и покушением на права человека, а смягчение ответственности за такие действия нанесет удар по борьбе с насилием в семьях.
11 января Госдума России в первом чтении приняла законопроект о декриминализации избиения в семье. Документ поддержали 386 депутатов. Согласно документу, одноразовые побои, нанесенные близким родственникам, переходят из разряда уголовных преступлений в категорию административных правонарушений. Второе чтение законопроекта должно состояться в Госдуме 20 января.
778 49
Неизвестные избили и ограбили мужчину в аэропорту "Киев"(66)
Госдума РФ согласилась с тем, что семейные побои - не преступление(138)
Двое граффитчиков избили железнодорожника в столице(108)
Осуждены двое россиян, которые с криками "Слава Украине!" избили человека в футболке "Вежливые люди"(64)
Amnesty International: Справа Савченко має бути розглянута повторно(0)
Путин подписал закон о применении физической силы к заключенным в российских тюрьмах(124)
Генерал российского МВД лопатой забил до смерти гостя и изувечил его жену(187)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вас бы, падлюк, вообще в интернете забанили - так планета стала бы чище.
Ответить
Ответить
они что отметеленые хворые, что не отметеленые.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
(Домострой, Скрепа номер 3)
Ответить
Ответить
Ответить
Не мешайте Параше гнить
Ответить
У-у-у, нехристи забугорные!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
а теперь бьет меня и маму..."
http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/1499434-echo/
Ответить
Ответить
.....
Ответить
ї-ї-ї-ї-ї-ї-ї....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Мотивировка - ребенок 3.5 лет в детском саду просился на горшок и был без памперсов, в отличие от всех других детей.
Логика - "ненормально в таком возрасте быть без памперсов" (!) и, значит, "родители приучили ребенка к горшку насильно" (!!!)
Ну, а раз в семье было насилие, то ребенка из семьи нужно изъть.
В Англии ювенальная юстиция отняла ребенка у семьи поляков.
Мотивировка - девочка 2 последних дня приходила в школу грустная.
Логика - "ребенка бьют в семье" (!)
Ребянки забрали прямо и школы - и в приют. И лишь потом выяснилось, что у ребенка в Польше тяжело заболела бабушка, оттого и была очень грустная.
Но проблемы с ювенальной юстицией в странах Скандинавии, Великобритании, Германии этих правозащитничков (A.Int.) не волнуют...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Местная полиция подтвердила, что в машине действительно находилась Браз, однако обстоятельства ее смерти пока не известны, однако в полиции подозревают убийство.
Песня "Ламбада", принесшая ей всемирную популярность, была записана совместно с французской группой Kaoma в 1989 году. В мире были проданы более 5 млн копий композиции.
Хит стал адаптацией боливийской песни Llorando se fue, а его название - "Ламбада" - происходит от танцевального стиля на севере Бразилии.
Лоалве Браз было 63 года.
http://rusjev.net/2017/01/19/ubili-ispolnitelnitsu-znamenitoy-pesni-lambada-video/
Зажигательная песня, люди...такую ее и запомним. Сегодня мы живем, а завтра неизвестно. Но песня огонь и ее стоит послушать.
Ответить
Ответить
Ответить
1. Изувеченные, если не убитые, мужья, сыновья, внуки СНИЖАЮТ поток добровольцев на Донбасс и в Крым.
2. Повсеместный семейный мордобой отвлекает массы от их гавного врага-соседа Украины.
СПЛОШНЫЕ БЕНЕФИТЫ 😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀
Ответить