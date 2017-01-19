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Все про:Amnesty International (127) избиение (11040) насилие (146) Россия (64779)

 Amnesty International призвала Россию не узаконивать насилие в семье

Международная правозащитная организация Amnesty International 19 января призвала российских парламентариев не принимать закон о декриминализации избиения в семье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В заявлении организации говорится, что в случае принятия законопроекта жертвы домашнего насилия останутся без защиты, а их обидчики смогут избежать наказания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Декриминализация домашнего насилия в России станет явным признаком движения страны назад, - Ягланд

В минувший вторник Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд обратился с письмом к российской Госдуме. В нем он отметил, что физическое и психологическое насилие над женщинами и детьми является тяжким преступлением и покушением на права человека, а смягчение ответственности за такие действия нанесет удар по борьбе с насилием в семьях.

11 января Госдума России в первом чтении приняла законопроект о декриминализации избиения в семье. Документ поддержали 386 депутатов. Согласно документу, одноразовые побои, нанесенные близким родственникам, переходят из разряда уголовных преступлений в категорию административных правонарушений. Второе чтение законопроекта должно состояться в Госдуме 20 января.

Также читайте: Госдума РФ согласилась с тем, что семейные побои - не преступление
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с таким же успехом её можно призывать убрать ленина из мавзолея. Очередной удар в рельсу.
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Мертвое тело, на площаи мстит. Закопайте этот труп уже.
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Совсем чокнулись ватные придурки и их не призывать а уничтожать необходимо !
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Насильники и убийцы на роисси должны быть узаконены! Ведь это сущность кацапа и основа скрепности!
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насилие это очень скрепно, им в кайф самоуничтожаться....
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У касабов свой путь, особенный. Направление указывает лишняя хромосома.
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лишняя хромосома в мужской ДНК, которая, как сегодня стало известно, может обнаружиться в пробах расейских спортсменок, а значит - и вообще где угодно.
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Мало того что у себя в Мордоре узаконят но и со свои рюцким миром в соседние страны переться не перестанут .
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Пи..ть бабу в избе - это исконно руцкое и очень скрепное занятие. Если русский мужик не изобьет свою жену - это завтра сделают солдаты НАТО!
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и бухать поменьше, и убирать за собой, и ..... Но кто же послушается?
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Желаю кацапам скорейшего возвращения к скрепным и духовным временам Ивана Грозного.
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не-не!!!- всё правильно!-настоящая расейская семья должна крепчать в боях!
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В бойнях. С боями у них плохо получается-там трупов меньше.
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Парашу Тудей забанили в Фесбуке за систематическую брехню и ксенофобию.

Вас бы, падлюк, вообще в интернете забанили - так планета стала бы чище.

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та нехай.
они что отметеленые хворые, что не отметеленые.
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кацапи реально головою в сосну в"їб...лись.
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А цим чим би не займатися, аби нічим не займатися. До дупи рашці ваші "призывы"!
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Бьет - значит любит!
(Домострой, Скрепа номер 3)

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Если у бабы подбит правый глаз, то значит любимый муж владеет хорошим ударом с левой
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Насилие это государственная политика рашки,должны же вечно угнетенные хоть где-то пар выпускать...
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Amnesty International от чё вы лезите?
Не мешайте Параше гнить
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Ты сатри, как эти еврогеи с пиндосами распоясались?! Вы на что, с...ки, замахнулись?! Вы на самые сакральные скрепы россосийского быдла решили замахнуться?! Да этож святое право каждого россосийского крепостного - получив люлей от барина придти домой и навалять жене, родителям и детям.
У-у-у, нехристи забугорные!!!
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Да пусть бьют на здоровье. Всё как завещал известный гопник из питерской подворотни: "замахнулся- бей".
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Зачем этих придурков к чему то призывать, все равно сделают по-своему, у них же перевернутая реальность!
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еге-ге-гей! не треба узаконювати насильство в сім'ї
ї-ї-ї-ї-ї-ї-ї....
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ПУТИН дал указание превращать мозги детей в вату с раннего детства
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В Финляндии ювенальная юстиция отняла ребенка у семьи иностранцев.
Мотивировка - ребенок 3.5 лет в детском саду просился на горшок и был без памперсов, в отличие от всех других детей.
Логика - "ненормально в таком возрасте быть без памперсов" (!) и, значит, "родители приучили ребенка к горшку насильно" (!!!)
Ну, а раз в семье было насилие, то ребенка из семьи нужно изъть.

В Англии ювенальная юстиция отняла ребенка у семьи поляков.
Мотивировка - девочка 2 последних дня приходила в школу грустная.

Логика - "ребенка бьют в семье" (!)
Ребянки забрали прямо и школы - и в приют. И лишь потом выяснилось, что у ребенка в Польше тяжело заболела бабушка, оттого и была очень грустная.

Но проблемы с ювенальной юстицией в странах Скандинавии, Великобритании, Германии этих правозащитничков (A.Int.) не волнуют...
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В последнее время я не спорю с достойнейшими представителями исключительно образованной нации...
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Будет лучше, если вы вообще здесь не будете появляться. Вы дерьмо и тут спорить бесполезно.
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Можно было бы посмеяться, но проблема очень серьезная. Ведь много идиотов, бьющих своих жен. Есть еще и женщины бьющие мужей и 80% женщин травмируют мужей психологически. Ну а Эмнести тупая организация, которая ничего не добьется.
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Узаконенное убийство собственных граждан подписал еще в 1926 году Феликс Эдмундович Дзержинский ,так что война идёт мменно с весны того года..
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сгорела в собственной машине знаменитая бразильская исполнительница "Ламбады",какой ужОс,что делается белый свет..
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Бразильская певица Лоалва Браз - исполнительница хита 1980-х годов "Ламбада" - найдена мертвой в сгоревшем автомобиле недалеко от своего дома в Сакуареме в штате Рио-де-Жанейро.
Местная полиция подтвердила, что в машине действительно находилась Браз, однако обстоятельства ее смерти пока не известны, однако в полиции подозревают убийство.
Песня "Ламбада", принесшая ей всемирную популярность, была записана совместно с французской группой Kaoma в 1989 году. В мире были проданы более 5 млн копий композиции.
Хит стал адаптацией боливийской песни Llorando se fue, а его название - "Ламбада" - происходит от танцевального стиля на севере Бразилии.
Лоалве Браз было 63 года.
http://rusjev.net/2017/01/19/ubili-ispolnitelnitsu-znamenitoy-pesni-lambada-video/
Зажигательная песня, люди...такую ее и запомним. Сегодня мы живем, а завтра неизвестно. Но песня огонь и ее стоит послушать.
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Всем дебилам предлагаю вырастить ребенка исключительно кормя конфетами, и на его выходки давать ему двойную порцию шоколада....Какой дебил может запретить наказывать ребенка в воспитательных целях???? Что тогда из него вырастет?
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чем больше кацапы друг друга поубивают тем лучше.
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УЗАКОНЕННОЕ НАСИЛИЕ в парашенских семьях - это же золотая жила Майдана !!!
1. Изувеченные, если не убитые, мужья, сыновья, внуки СНИЖАЮТ поток добровольцев на Донбасс и в Крым.
2. Повсеместный семейный мордобой отвлекает массы от их гавного врага-соседа Украины.
СПЛОШНЫЕ БЕНЕФИТЫ 😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомAmnesty International призвала Россию не узаконивать насилие в семье
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