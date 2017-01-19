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 Трамп попросил 50 сотрудников администрации Обамы не уходить в отставку

Новоизбранный президент США Дональд Трамп попросил 50 сотрудников администрации президента Барака Обамы продолжить работу после его прихода к власти.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил в пятницу представитель будущего главы государства Шон Спайсер.

"Мы уже определили 50 человек, отвечающие за критически важные аспекты, которые сохранят свои посты до тех пор, пока мы не определимся с их преемниками", - сказал Спайсер на брифинге.

В частности, по словам Спайсера, в этот список, в частности, вошли замминистра финансов Адам Шубин, курирующий вопросы, связанные с санкциями, заместитель госсекретаря Том Шэннон, замглавы Пентагона Роберт Уорк, представитель США при коалиции по борьбе против ИГ Бретт Макгурк.

Спайсер пояснил, что в дальнейшем в новой администрации будут в каждом отдельном случае решать, как долго эти люди продолжат работу в администрации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будущей администрации Трампа придется выбирать между разведкой США и WikiLeaks с Россией, - Белый дом

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Это радует,может Трамп не такой уж дурак как претворяется.
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Трампа обнаружил, что руководить СШа несколько сложнее, чем вести шоу.
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трампа не обнаружитель и не руководитель.
трампа самовлюбленный самодур.
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Просто у "пиндосов" не принято назначать на ответственные посты вороватых полуграмотных кумовьев или говорящих винницких сосисок.
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Лучше так: Трамп просит Обаму не уходить в отставку
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Как из вот этого можно было написать вот тот портрет?
Кажется, что так глубоко язык в анальное отверстие хозяина не запускали даже придворные художники средневековых монархов.


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То есть как? И что теперь снятие санкций послезавтра ТрампНашим откладывается?
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США. Умеют выращивать настоящих управленцев-менеджеров. Везде и в любом направлении. Мы только читаем констатацию фактов - Великой страны. Но на все 100% - уверен, что то, что они делают это им и для них. Мега-общество и мега-страна. Остальным - учиться и внемлить. Есть - лучшие, другие? Вперед.
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вот это новость!
оно оказывается просить умеет? - думал только дерьмом кидаться.
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Ватаны, вы надписи "Абамачмо" пока не вытирайте
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Здається краіна перемігших шльондр ще трохи побуде під санкціями . В частности, по словам Спайсера, в этот список, в частности, вошли замминистра финансов Адам Шубин, курирующий вопросы, связанные с санкциями Источник: http://censor.net.ua/n424077 :D
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цензор.нет, как долго еще у вас вверху будет красоваться тема "Компромат на Трампа"?
где тот фейковый компромат?
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Вот лошара!
Это же сколько можно было
- доходных мест продать!!!

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Когда в стране - сплошь идиоты
Килограммовые серебряные и золотые коллекционные монеты с изображением нового президента Америки Дональда Трампа выпустили в Златоусте (Челябинская область). Причем козломордые монетошлёпы старались так, что что изобрели новую страну. Называется - AMERIKA:


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А зачем козломордые "Америка" - по чешски написали?

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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп попросил 50 сотрудников администрации Обамы не уходить в отставку
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