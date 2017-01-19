 Трамп попросил 50 сотрудников администрации Обамы не уходить в отставку

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил в пятницу представитель будущего главы государства Шон Спайсер.
"Мы уже определили 50 человек, отвечающие за критически важные аспекты, которые сохранят свои посты до тех пор, пока мы не определимся с их преемниками", - сказал Спайсер на брифинге.
В частности, по словам Спайсера, в этот список, в частности, вошли замминистра финансов Адам Шубин, курирующий вопросы, связанные с санкциями, заместитель госсекретаря Том Шэннон, замглавы Пентагона Роберт Уорк, представитель США при коалиции по борьбе против ИГ Бретт Макгурк.
Спайсер пояснил, что в дальнейшем в новой администрации будут в каждом отдельном случае решать, как долго эти люди продолжат работу в администрации.
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трампа самовлюбленный самодур.
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Кажется, что так глубоко язык в анальное отверстие хозяина не запускали даже придворные художники средневековых монархов.
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оно оказывается просить умеет? - думал только дерьмом кидаться.
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где тот фейковый компромат?
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Это же сколько можно было
- доходных мест продать!!!
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Килограммовые серебряные и золотые коллекционные монеты с изображением нового президента Америки Дональда Трампа выпустили в Златоусте (Челябинская область). Причем козломордые монетошлёпы старались так, что что изобрели новую страну. Называется - AMERIKA:
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