 Прокуратура проверяет участие в АТО арестованного по подозрению в убийстве в России грузина Церцвадзе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.
"Прокуратура проверяет информацию об участии гражданина Грузии Гии Церцвадзе в АТО в составе добровольческих сил", - сказано в сообщении.
Согласно ему, мужчина был объявлен в розыск Россией по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году в Сочи (Россия).
Вместе с тем, в ходе судебного заседания адвокат задержанного в устной форме сообщила, что ее подзащитный воевал на востоке Украины на стороне украинских добровольческих сил, а обвинения российской стороны сфабрикованы и носят политический характер.
Несмотря на это, прокуратурой инициировано проверку правдивости информации о его участии в АТО, которая сейчас проходит в тесном взаимодействии со стороной защиты.
"В случае подтверждения информации об участии последнего в боевых действиях на востоке Украины в составе добровольческих сил, стране-агрессору будет отказано в выдаче этого лица", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что существует устоявшаяся практика невыдачи другой стране граждан, если это может представлять угрозу для их жизни и здоровья.
Напомним, как сообщил экс-заместитель Генпрокурора Давит Сакварелидзе, 15 января в аэропорту "Киев" украинскими правоохранителями был арестован гражданин Грузии Гия Церцвадзе по запросу, который подала в Интерпол Россия. Церцвадзе обвиняют в якобы совершении убийства на территории России в 2003 году.
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Подивись!
https://youtu.be/Rj97fyEAqNM
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А до АТО проверить нельзя было? У нас что - проходной двор?------------З 400 км неконтрольованого кордону--є сумніви )))))
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Как-то немного не вяжется с обвинением :"умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году."
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