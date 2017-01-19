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Все про:проверка (379) прокуратура (2548)

 Прокуратура проверяет участие в АТО арестованного по подозрению в убийстве в России грузина Церцвадзе

Прокуратура Киева проводит проверку участия арестованного по подозрению в убийстве в России гражданина Грузии Гии Церцвадзе в антитеррористической операции на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

"Прокуратура проверяет информацию об участии гражданина Грузии Гии Церцвадзе в АТО в составе добровольческих сил", - сказано в сообщении.

Согласно ему, мужчина был объявлен в розыск Россией по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году в Сочи (Россия).

Вместе с тем, в ходе судебного заседания адвокат задержанного в устной форме сообщила, что ее подзащитный воевал на востоке Украины на стороне украинских добровольческих сил, а обвинения российской стороны сфабрикованы и носят политический характер.

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Несмотря на это, прокуратурой инициировано проверку правдивости информации о его участии в АТО, которая сейчас проходит в тесном взаимодействии со стороной защиты.

"В случае подтверждения информации об участии последнего в боевых действиях на востоке Украины в составе добровольческих сил, стране-агрессору будет отказано в выдаче этого лица", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что существует устоявшаяся практика невыдачи другой стране граждан, если это может представлять угрозу для их жизни и здоровья.

Напомним, как сообщил экс-заместитель Генпрокурора Давит Сакварелидзе, 15 января в аэропорту "Киев" украинскими правоохранителями был арестован гражданин Грузии Гия Церцвадзе по запросу, который подала в Интерпол Россия. Церцвадзе обвиняют в якобы совершении убийства на территории России в 2003 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гражданин Узбекистана, находящийся в розыске Интерпола, арестован в Киеве, - столичная прокуратура



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Тобто не видадуть... Аж від серця відлягло!
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Будем сподіватись,але є сумніви відносно адекватності владних структур ))))
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У мене немає сумніву в їх інстинкті самозбереження.
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А до АТО проверить нельзя было? У нас что - проходной двор?
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4Liberty UA
А до АТО проверить нельзя было? У нас что - проходной двор?------------З 400 км неконтрольованого кордону--є сумніви )))))
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Викликає сумніви інше , як він летів до Грузії і система не спрацювала а на зворотньому шляху спрацювала , це означає що його внесли недавно а не після 2003 року .
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"обвинения российской стороны сфабрикованы и носят политический характер." Источник:http://censor.net.ua/n424076

Как-то немного не вяжется с обвинением :"умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году."
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так ще близько до провалу прокуратура не була
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картавый либо протрезвел, либо опохмелился, ясность мысли пришла.
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Тест-драйв для ГПУ і української влади загалом )))
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и будет пища для пропаганды россии-типа преступник воевал в АТО и считается своим...
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Згоден,але для цього треба мати власну пропаганду))))
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тогда надо защитить его независимо от АТО
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Как же на удивление добросовестно ГПУ выполняет свои обязанности.
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Так они знают, что если не выдавать, то путен нападет.
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гпу шось придумает антизаконное..работа у них такая,хабари брать и дела сфабриковывать.
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А Украина затребовала через интерпол Гиркина и Безлера ? Ведь на них не одно убийство висит.А Шойгу ВЫДАДУТ???? Ну вот и весь ответ пацакам...пардон--макацам...ээээ-макакам тьху ту--кацапам
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура проверяет участие в АТО арестованного по подозрению в убийстве в России грузина Церцвадзе
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