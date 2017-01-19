 История каждого Гитлера так или иначе заканчивается 1945-ым. Так и передайте своему куму, - Жадан ответил Медведчуку

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Жадан написал на своей странице в Фейсбуке.
"Тут у нас с Виктором Медведчуком произошла литературоведческая дискуссия. Комментируя мои слова о том, что украино-российская война пока не дала украинских Ремарка и Хемингуэя, Виктор Медведчук приходит к выводу, что даже если бы они появились, то были бы оттолкнуть современной отечественной литературой и издателями, учитывая их (литературы и издателей ) псевдопатриотическими угар", - отметил писатель.
Ранее, 7 января, в эфире телеканала 112 Украина Жадан сообщил, что работу над романом о войне. При этом он сказал, что в украинской литературе в последнее время появился целый пласт текстов, посвященных Майдану и войне, однако, по его мнению, "пока не появился у нас украинский Ремарк, Хемингуэй".
Медведчук подал свою интерпретацию сказанного писателем:
"В произведениях Хемингуэя и Ремарка война не святое и правое дело, а бессмысленное убийство людей во имя корыстных интересов правительств, в частности правительств тех стран, гражданами которых были эти писатели. И быстрая прижизненная популярность обоих романистов объясняется еще и тем, что они выразили мысли и чувства миллионов людей, которые испытали на себе все тяготы этой войны... Поэтому появление настоящих украинских Ремарка и Хемингуэя не только свидетельствовало бы о повышении уровня украинской литературы, но и стало бы признаком морального оздоровления общества, его желание поскорее покончить с войной", - написал он в Фейсбуке.
Жадан посоветовал Медведчуку вместо литературоведческих дисскусий поискать в своем окружении "своего Гитлера":
"Господин Медведчук, вполне возможно, что эта война не дала (пока) Украине своего Хемингуэя, но она наверняка дала России своего Гитлера. Возможно, у него за окном сейчас 1939-ый, возможно, 1940-ый, вполне возможно даже, что он готовится к своему 1941-му. Но дело в том, что история каждого Гитлера так или иначе заканчивается 1945 -ым. Это вам любой Хемингуэй скажет. Так и передайте своему куму".
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Но настанет время и по площади пойдут украинские киборги и танки.
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29 апреля 1945 года в Милане на автозаправке у площади «Пьяцца Лорето», где менее чем за год до этого были казнены 15 итальянских партизан, тела дуче, его любовницы и других приближённых подвесили вниз головой.
Огромная толпа, собравшаяся на площади, слала мертвецам проклятия, их забрасывали камнями, различным мусором.
Над телом Муссолини издевались особенно изощрённо - на нём танцевали и справляли нужду, в результате чего оно было обезображено до неузнаваемости. Затем тела фашистов бросили в сточную канаву.
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... а иначе их никто не читает...
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Что-то навроде этого:
Вот таким надо Хуйла забить. Правда, для этого нужен "час i натхнення".
А молоток для биточков - слишком легкая для него смерть.
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Об этом сообщает агентство Reuters, которое ознакомилось с проектом и ссылается на свои источники в российских медицинских кругах. Клиника разместится в трёхэтажном корпусе на территории Центральной клинической больницы (ЦКБ), в которой ещё с советских времён оказывали медицинскую помощь высокопоставленным чиновникам. Новая больница будет рассчитана всего на 10 пациентов и оборудована системами связи, которыми пользуются только президент, премьер-министр и ещё несколько особо приближённых к ним лиц. Проект оценивается почти в 3 миллиарда рублей.
Управление делами президента, письменно ответив на вопросы Reuters, подтвердило, что клиника строится, отметив, что она предназначена для обслуживания нескольких сот госчиновников, а не только ближайшего окружения Путина. ЦКБ же на вопросы Reuters не ответила.
Агентство напомнило, как в прошлом году в беседе с участниками форума прокремлёвского Общероссийского народного фронта Путин признал, что сам он и все госчиновники лечатся в ЦКБ, но - как сказал президент - работающие там врачи сами считают, что уровень медицинских услуг, оказываемых больницей, не отвечает современным требованиям.
http://www.reuters.com/investigates/special-report/russia-kremlin-hospital/
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......
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Нахтигаль? или может ОУН?
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Не в бровь, а в глаз!...
Но я думаю, педофильное хуйло и так уже кое о чем догадываться стало!...))
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А підступний лис, може лише покусать собі лікті- його час минув!
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О великим и могучая русскому языка! Как много в нем падежов и склонениев!
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