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Все про:литература (229) Медведчук (661) украинский язык (596) Жадан (27)

 История каждого Гитлера так или иначе заканчивается 1945-ым. Так и передайте своему куму, - Жадан ответил Медведчуку

Известный писатель Сергей Жадан ответил на комментарий политика, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука по поводу появления в украинской литературе "своих Ремарка и Хемингуэя".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Жадан написал на своей странице в Фейсбуке.

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"Тут у нас с Виктором Медведчуком произошла литературоведческая дискуссия. Комментируя мои слова о том, что украино-российская война пока не дала украинских Ремарка и Хемингуэя, Виктор Медведчук приходит к выводу, что даже если бы они появились, то были бы оттолкнуть современной отечественной литературой и издателями, учитывая их (литературы и издателей ) псевдопатриотическими угар", - отметил писатель.

Ранее, 7 января, в эфире телеканала 112 Украина Жадан сообщил, что работу над романом о войне. При этом он сказал, что в украинской литературе в последнее время появился целый пласт текстов, посвященных Майдану и войне, однако, по его мнению, "пока не появился у нас украинский Ремарк, Хемингуэй".

Медведчук подал свою интерпретацию сказанного писателем:

"В произведениях Хемингуэя и Ремарка война не святое и правое дело, а бессмысленное убийство людей во имя корыстных интересов правительств, в частности правительств тех стран, гражданами которых были эти писатели. И быстрая прижизненная популярность обоих романистов объясняется еще и тем, что они выразили мысли и чувства миллионов людей, которые испытали на себе все тяготы этой войны... Поэтому появление настоящих украинских Ремарка и Хемингуэя не только свидетельствовало бы о повышении уровня украинской литературы, но и стало бы признаком морального оздоровления общества, его желание поскорее покончить с войной", - написал он в Фейсбуке.

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Жадан посоветовал Медведчуку вместо литературоведческих дисскусий поискать в своем окружении "своего Гитлера":

"Господин Медведчук, вполне возможно, что эта война не дала (пока) Украине своего Хемингуэя, но она наверняка дала России своего Гитлера. Возможно, у него за окном сейчас 1939-ый, возможно, 1940-ый, вполне возможно даже, что он готовится к своему 1941-му. Но дело в том, что история каждого Гитлера так или иначе заканчивается 1945 -ым. Это вам любой Хемингуэй скажет. Так и передайте своему куму".
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Украинский парад на Красной площади пока выглядит так.

Но настанет время и по площади пойдут украинские киборги и танки.
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Так то тётка с Вятки, а мужик с Сызрани на переднем плане. Какой нахрен украинский парад из мокшан замкадовских?
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Чел хочет сказать что в стране победившей проституции работать уже никто не умеет , все с Украины тянут , только петух родной .
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Жадан отлично ответил путинскому прихвостню Медведчуку,молодец,хороший писатель и достойный человек.
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Чего ж петух в единственном числе? Петухи, причем навозные, как минимум две штуки - один в Татинском улусе, а второй прямо в Кремле.
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жадан строит из себя политолога-патриота ,,,.литературой занимайся .сереженька , не отвлекайся ,,,
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российская мощь по прежнему выглядит так:
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така куля мабуть будь-який бліндаж проб"є... Ну тепер головне влучити...
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краще Румунський варіант - як собаку палицями під парканом кремля ..
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В румунському все ж не палицями було, але тут ваш варіант виглядає привабливіше.
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Конец главного фашиста. Как казнили Бенито Муссолини
29 апреля 1945 года в Милане на автозаправке у площади «Пьяцца Лорето», где менее чем за год до этого были казнены 15 итальянских партизан, тела дуче, его любовницы и других приближённых подвесили вниз головой.

Огромная толпа, собравшаяся на площади, слала мертвецам проклятия, их забрасывали камнями, различным мусором.
Над телом Муссолини издевались особенно изощрённо - на нём танцевали и справляли нужду, в результате чего оно было обезображено до неузнаваемости. Затем тела фашистов бросили в сточную канаву.

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Какая же все-таки гадость,этот медведчук ! Эта земляная вонючка с мерзкими повадками...Добывающая корм из навоза.
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он то гадость. Но почему то спокойно живет в Украине, мало того представляет Украину в минске и не ми з Вами туди його назначали...
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-- алекс - юстасу "" ---фюрер готуйся до Параду над руSSо - фашизмом , на 100 - у річницю Державного перевороту ..
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достоино ответил, супер, прямо в десятку - счас этот ответ надо по ЕС СМИ запустить, очень уж правдивый ответ безмозглому.
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Медведчук - мразь. И должен висеть на одном дереве со своим хуйлом
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Именно МРАЗЬ. Сергей Жадан этими словами: "В произведениях Хемингуэя и Ремарка война не святое и правое дело, а бессмысленное убийство людей во имя корыстных интересов правительств..." хочет достучаться до ума, до сердца, до печенок и другого медведчуковского гнилого ливера? Да нет у Серого Кардинала ни сердца, ни совести.... Посмотрите в эти глаза!Источник: http://censor.net.ua/n424075
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Берут сомнения.что кум кремлевского педофила знает про Ремарка и Хэма,а тем более что читал и может сравнивать с кем-либо.
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Соверменные Хемингуэи пишут очень кратко: ПТН ПНХ!
... а иначе их никто не читает...
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Оно и видно... не мозги, а понос
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Извращенцы объединяются?
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У каждого дома есть молоток, чтобы делать биточки. Я вот этим молотком забил бы с удовольствием макаку кацапскую по имени путин. Но...., мне кажется, что уже всем понятно, что никаких гааг не будет, и кацапы не будут отвечать за убийство украинцев. Спасибо надо сказать всему (полностью) кодлу, которое управляет Украиной.
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Когда-то у моего ребенка был такой пластмассовый молоточек со свистком.
Что-то навроде этого:

Вот таким надо Хуйла забить. Правда, для этого нужен "час i натхнення".

А молоток для биточков - слишком легкая для него смерть.
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Если Вас не устраивает "Цензор", с какого черта Вы сюдой залезли?
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"История каждого Гитлера так или иначе заканчивается 1945-ым. Так и передайте своему куму, - Жадан ответил Медведчуку" - замечательные слова, но как передать эту истину 100 млн рабов-москалей, которые рассчитывают выжить, в развязанной бесом путлером бойне жрать шмурдяк и плясать на могилах убиенных кремлёвской комуно-фашистской бандой?
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А ничего хорошего от этих двух - господ. Выглядит так у кого... промежность больше. Есть страна, ладно "недострана" Украина и есть 40, уже наверняка меньше людей. Вот это и есть ценность. А все эти "тыры-быры" - пустой звук. А эти - оба и еще обойма - похожих? ПИЗДАБОЛЫ!
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Для президента России и его ближайшего окружения в Москве строится эксклюзивная клиника.

Об этом сообщает агентство Reuters, которое ознакомилось с проектом и ссылается на свои источники в российских медицинских кругах. Клиника разместится в трёхэтажном корпусе на территории Центральной клинической больницы (ЦКБ), в которой ещё с советских времён оказывали медицинскую помощь высокопоставленным чиновникам. Новая больница будет рассчитана всего на 10 пациентов и оборудована системами связи, которыми пользуются только президент, премьер-министр и ещё несколько особо приближённых к ним лиц. Проект оценивается почти в 3 миллиарда рублей.
Управление делами президента, письменно ответив на вопросы Reuters, подтвердило, что клиника строится, отметив, что она предназначена для обслуживания нескольких сот госчиновников, а не только ближайшего окружения Путина. ЦКБ же на вопросы Reuters не ответила.
Агентство напомнило, как в прошлом году в беседе с участниками форума прокремлёвского Общероссийского народного фронта Путин признал, что сам он и все госчиновники лечатся в ЦКБ, но - как сказал президент - работающие там врачи сами считают, что уровень медицинских услуг, оказываемых больницей, не отвечает современным требованиям.
http://www.reuters.com/investigates/special-report/russia-kremlin-hospital/
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Клиника, конечно, дело нужное и полезное. Жалко только, что запоздалое. Ни карлику, ни его свите уже никакая клиника не поможет.
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Видимо, стали понимать, что в отличие от Кобзона, им на Запад путь заказан. Если на мелкого мафиози Кобзона никто внимания не обратил, то крупного нацистского преступника Путина могут и арестовать. А потом и повесить.
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И тут бабушка поняла, что уже давано устала быть дедушкой, как говорил хуйло.
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Почему столько ошибок, Цензор? Невозможно читать!
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Кто такой Жадан? По сравнению с Медведчуком! Пусть рассуждает о безвизовом режиме!
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"история каждого Гитлера так или иначе заканчивается 1945 -ым. Это вам любой Хемингуэй скажет. Так и передайте своему куму"
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І чому медвечук ворог України до цих пір не в тюрмі ?
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ну и кто же сжег Хатынь, пиздун ты безмоглый ? )
Нахтигаль? или может ОУН?
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Вообще то, моль не заслуживает сравнения с Гитлером, хоть и старается ему подражать.
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Браво!...
Не в бровь, а в глаз!...
Но я думаю, педофильное хуйло и так уже кое о чем догадываться стало!...))
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Да, это точно. Близится день, когда это фашистское хуйло будет раздавлено в своём кремлёвском логове!
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По контенту статьи вопросов нет... А вопрос есть есть лим у сайта редактор - появился... Такие грубые ошибки ! Кто-то вычитывает тексты , или как ?
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Гідна відповідь)))
А підступний лис, може лише покусать собі лікті- його час минув!
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В следующий раз пусть передаст ху%лу Еву Браун и ампулу с цианидом, сначала свадьба, а потом похороны.
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Батько Медведчука відбував покарання як український націоналіст. На поселенні одружився з жидівкою. І ось що з цього шлюбу вийшло... Саме тому мені завжди хотілося дати в морду придурку Дзідзьо за дурацьку пісеньку "я і сара гарна пара"...
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При таком раскладе уж называйте себя интернационалистами, а не украинскими националистами. А так все это лажа и дешевка
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А борзеет медведчук неосмотрительно. Существа его породы процветают, когда управляют действием, "дёргая за ниточки" и находясь "вне сцены". При всёй свирепости, подлости и коварстве, такие, как он, "засветившись, погорают", как Клеонт в древнегреческой трагедии. Сетевой эксгибиционизм - очень вредная для медведчука болезнь. Но всё равно есть повод сильно беспокоиться за безопасность Жадана. Гиммлер по сравнению с медведчуком - патологически великодушный гуманист.
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то были бы оттолкнуть современной отечественной литературой и издателями, учитывая их (литературы и издателей ) псевдопатриотическими угар"

О великим и могучая русскому языка! Как много в нем падежов и склонениев!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИстория каждого Гитлера так или иначе заканчивается 1945-ым. Так и передайте своему куму, - Жадан ответил Медведчуку
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