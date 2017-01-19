 После купания в проруби на Львовщине умер 52-летний мужчина

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZAXID.NET.
Спикер Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская, что ЧП произошло около 15:00 на местном водоеме. Мужчина нырнул в прорубь, после этого вышел на берег, начал вытираться, ему стало плохо и он потерял сознание. Врачи скорой помощи констатировали смерть.
По словам Добровольской, это был местный житель 1964 года. Его тело направили на экспертизу для установления причин смерти.
В пресс-службе ГСЧС Львовщины отметили, что прорубь в с. Мурованом не была оборудована для купаний, поэтому спасатели там не дежурили.
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В бані?
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знайомтеся: великий геній людства олежко хардін!!!!!!
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Постогнуючи під кочегаром.
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Я виступаю суто як противага вам- Вонаботам.
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Як сам себе називає-;талантлівий адєсскій дізайнєр;
Добре хоч не куховарка.
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