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Все про:Крещение (112) Львовщина (1276) Нацполиция (5529) смерть (4361) ЧП (266) ГСЧС (652)

 После купания в проруби на Львовщине умер 52-летний мужчина

19 января в селе Мурованом во Львовской области после иорданских купаний умер мужчина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZAXID.NET.

Спикер Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская, что ЧП произошло около 15:00 на местном водоеме. Мужчина нырнул в прорубь, после этого вышел на берег, начал вытираться, ему стало плохо и он потерял сознание. Врачи скорой помощи констатировали смерть.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Крещение-2017: как киевляне купались в проруби. ФОТОрепортаж

По словам Добровольской, это был местный житель 1964 года. Его тело направили на экспертизу для установления причин смерти.

В пресс-службе ГСЧС Львовщины отметили, что прорубь в с. Мурованом не была оборудована для купаний, поэтому спасатели там не дежурили.

Смотрите: Украинцы празднуют Крещение, окунаясь в ледяную воду: "Кто-то еще мерзнет?!". ФОТОрепортаж (обновлено)

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після переходу дороги вмерла людина
ніколи не переходьте дорогу!
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То так. І не знаю за що. Мабуть за те що в гадюшніку виклав профіль в контактє нашої Помоловой. Увечорі модер все обговорення видалив. Але я ще був живий. Вранці був. Через три дні спитаю у адміна.
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а я в геническе , арабатская стрелка , в горячем источнике. сегодня купался. . !!! , , народу . ))) , , машин штук сорок на стоянке , , и туды-сюды ,,,
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Лезут в прорубь без специальной подготовки только придурки !!
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оу! тут в нас виявилася не аби яка купа мізків!
знайомтеся: великий геній людства олежко хардін!!!!!!
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Ну о печёнке не скажу,а вот то ,что с головой у тебя проблемы большие утверждать могу смело !
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Что ты мил человек ,я сколько живу ,никогда,никому,ни на что не жаловался ! а насчёт того,что ты подхватил,это не ко мне - сходи к врачу !
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Тебя по разному называл-помню,боткином точно не называл !
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Здається, згадую. Ти ще тоді просився щоб по кругу тебе не пускали.
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Ти руки після туалету все ж таки мий. Бо буде знову тобі ;боткіно;.
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Я даже после каждого раза,как тебя опускаю руки мою !
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Ти когось опустити хіба що в мріях можеш.
Постогнуючи під кочегаром.
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То я тебе заспокоюю. Щоб не плекав даремних мрій.
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Ну нет, меня этим не успокоишь,лучше расскажи какие Петя и его офшорная компашка молодцы и у меня сразу поднимется настроение ! Да и народ повеселится !
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Ніколи не хвалю ні Порошенка, ні уряд.
Я виступаю суто як противага вам- Вонаботам.
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Вот и молодец ,никогда их и не хвали а вона мне така сама как и вони ,так шо это ты промахнулся ...
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О, Мускорта, він же Бєшений Бублік, він же Павєл Шевченко.
Як сам себе називає-;талантлівий адєсскій дізайнєр;
Добре хоч не куховарка.
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Ого,эка тебя плющит и колбасит,кончал бы ты с Боярышником !
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Понятное дело,ты и не русский и не украинский - ты никакой !!!
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Це і є Хардін. Павло Шевченко тільки з ним з'являється. Він так массовість робить.
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Може бути. Я колись мав змогу спостерігати на одній сторінці всі його ніки. Сам собі піддакував і сам себе лайкав.
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Вряд-ли,а вот на манию преследования и паранойю твоё состояние ооочень похоже!
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Ні. То він так самостверджується. Відчуває себе значним.
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Тобі видніше-я не лікар. Та те, що це якась хвороба, точно.
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Не хвороба. Просто невдаха по життю таким чином відчуває себе людиною.
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Так це і є хвороба-називається "непристосованість до життя".
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Касабская кровь взыграла в кацахоле)) Как это не полезть в прорубь??? Не скрепно это)) И стар и млад должен в прорубь лезть, хоть здохни но скрепу полируй))
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Ні за які бабки не полізу. І іншим не дозволяю. Після їхніх купань у мене добавляється роботи.
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потому, что нырять в прорубь могут только здоровые люди после обследования, а не все подряд, потому, что , типа, церковный праздник. Это идиотизм. В Иордане в это время не минусовая температура - там ныряли и ныряние это обосновано в том климате, а не в снегу и морозах.
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фанатики от веры, ну чем лучше радикальных исламистов?
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То,что произошло - не могло не произойти. О чем разговор ?
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попы придумали, чтобы не отпугнуть людей от дурацкого обряда, придуманного в жарком климате. Вернее, дурацким он становится у нас, когда в мороз под воду лезут.
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Если мороз, скажем, минус 20, то подо льдом -- ноль градусов, а если нырнуть поглубже, так там вообще +4. Греются в проруби мужики.
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А мені піп просто в лице водою хлюпнув. Я сказав йому ;Хуліган!;.
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А если это благородный дон с таким именем?
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Сердечно сосудистая система испытывает очень большие нагрузки при таком внезапном охлаждении организма. Это же не из парной, где тепло аккумулировано на поверхности тела в избытке. Периферические сосуды сужаются и кровоток становится минимальным. Расширенными остаются только сосуды сердца и мозга, такова реакция для выживания. Это привело или к инсульту или к инфаркту, вероятно. Нужно беречься в таком возрасте.
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Иоанн крестил людей в Иордани при плюсовой температуре, а не в проруби. И не каждый год, и не после 0,5 литра. Не стоит буквально понимать слова Библии. Меньше нужно слушать попов, а больше думать своей башкой. Моржом дано быть не каждому, к этому нужно долго идти, а вот крещение - это духовное понятие, а не цирк.
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Закон великих чисел ще ніхто не відмінив...Завжди знайдеться така кількість випробувань, при якій з будь-якою кількістю заданою наперед імовірністю частота появи деякої події буде як завгодно мало відрізнятися від її імовірності...😕
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Сегодня видела, как ребенок окунался при -6. Родители страдают ерундой и не думают о последствиях.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПосле купания в проруби на Львовщине умер 52-летний мужчина
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